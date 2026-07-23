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Cómo están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana 2027

Qué equipos argentinos aspiran a disputar las copas internacionales del año próximo en el arranque del Clausura 2026

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Los trofeos de las Copas Sudamericana y Libertadores (REUTERS/Cesar Olmedo)
Los trofeos de las Copas Sudamericana y Libertadores (REUTERS/Cesar Olmedo)

Con tres encuentros correspondientes a la primera jornada, hoy comenzará el Torneo Clausura 2026. A pocos días de haberse disputado la final del mundo en Estados Unidos, que vio a la selección argentina caer 1-0 ante España en tiempo suplementario, los clubes nacionales que se prepararon durante las últimas semanas se pondrán a prueba con un título y la clasificación a las copas internacionales en juego.

A partir de las 19:30, se presentará el último campeón: Belgrano de Córdoba, que recibirá a Rosario Central y, al unísono, Sarmiento de Junín actuará en casa ante Argentinos Juniors. En último turno, desde las 21:45, Defensa y Justicia se medirá con Aldosivi en Florencio Varela.

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Hay que remarcar que el único equipo que obtuvo la clasificación a la Copa Libertadores 2027 hasta ahora es Belgrano de Córdoba, que le ganó la final del Apertura a River antes de la Copa del Mundo. Hasta acá, la única actividad de este segundo semestre fue la de 16avos de final de la Copa Argentina, que con la sorpresiva eliminación de River ante Aldosivi quedó conformado el cuadro completo de octavos de final.

En paralelo, habrá actividad de la edición de Copa Sudamericana de este año con un argentino como protagonista: Boca, que abrirá su fase de playoff ante O’Higgins de Chile en la Bombonera (hoy a partir de las 21:30). Ayer Lanús hizo lo propio contra Cienciano de Perú, mientras que el martes pasado Tigre goleó 3-0 a Nacional de Montevideo en Uruguay.

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Belgrano, clasificado a la Libertadores 2027 (REUTERS/Agustin Marcarian)
Belgrano, clasificado a la Libertadores 2027 (REUTERS/Agustin Marcarian)

Existe un asterisco en el calendario: la Supercopa Argentina que debían disputar Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza el martes pasado, quedó postergada (con fecha a confirmar) por el arribo del plantel de la selección argentina al país.

¿Cuántos cupos habrá para la Libertadores 2027? Serán seis: el campeón del Apertura (Belgrano), el del Clausura, el de la Copa Argentina y los tres mejor clasificados en la Tabla Anual (hoy serían Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata y Boca). Las plazas se ampliarán si un equipo argentino gana la Libertadores de este año: la siguen disputando Estudiantes, Rosario Central, Platense e Independiente Rivadavia.

¿Cuántos cupos habrá para la Sudamericana 2027? También seis: desde el cuarto al noveno mejor ubicado en la Tabla Anual (hoy son River, Argentinos Juniors, Vélez, Central, Talleres y Gimnasia La Plata). También se ampliará una plaza si un argentino gana la Sudamericana 2026: siguen en competencia Boca, Tigre, Lanús y River.

A LA LIBERTADORES 2027

  • Campeón Torneo Apertura 2026: Belgrano de Córdoba
  • Campeón Torneo Clausura 2026
  • Campeón Copa Argentina 2026
  • Primero de Tabla Anual 2026 (hoy Independiente Rivadavia)
  • Segundo de Tabla Anual 2026 (hoy Estudiantes de La Plata)
  • Tercero de Tabla Anual 2026 (hoy Boca Juniors)

A LA SUDAMERICANA 2027

  • Cuarto de Tabla Anual 2026 (hoy River Plate)
  • Quinto de Tabla Anual 2026 (hoy Argentinos Juniors)
  • Sexto de Tabla Anual 2026 (hoy Vélez)
  • Séptimo de Tabla Anual 2026 (hoy Rosario Central)
  • Octavo de Tabla Anual 2026 (hoy Talleres de Córdoba)
  • Noveno de Tabla Anual 2026 (hoy Gimnasia La Plata, que es décimo pero toma el lugar de Belgrano de Córdoba, que va a Libertadores)

TABLAS DE POSICIONES

CRONOGRAMA DE LA FECHA 1 - TORNEO CLAUSURA

  • Jueves 23 de julio

19:30 Sarmiento-Argentinos Juniors

19:30 Belgrano-Rosario Central

21:45 Defensa y Justicia-Aldosivi

  • Viernes 24 de julio

16:45 Gimnasia de Mendoza-Central Córdoba

19:00 Racing-Gimnasia

19:00 Vélez-Instituto

21:15 Platense-Unión

21:15 Huracán-Banfield

  • Sábado 25 de julio

14:45 Estudiantes de Río Cuarto-Tigre

17:00 Newell’s-Talleres

19:15 River-Barracas Central

21:30 Lanús-San Lorenzo

  • Domingo 26 de julio

15:00 Atlético Tucumán-Independiente Rivadavia

17:15 Estudiantes de La Plata-Independiente

19:30 Deportivo Riestra-Boca

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