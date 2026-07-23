El rotundo cambio físico de Gastón Edul en la previa a su pelea contra el periodista amigo de Cristiano Ronaldo en la Velada 6

El cambio físico de Gaston Edul en la previa a su pelea contra Edu AGuirre

El periodista argentino Gastón Edul sorprendió a la audiencia de la sexta edición de La Velada del Año al exhibir un cambio físico impactante tras una preparación extrema de poco más de dos meses. El evento, que se realizará en el Estadio La Cartuja de Sevilla y será organizado por el streamer español Ibai Llanos, reunirá a miles de espectadores, tanto en el recinto como a través de la transmisión en vivo, para presenciar el combate amateur entre Edul y el periodista español Edu Aguirre.

Pese a que durante la cobertura del Mundial en Estados Unidos, Canadá y México, Gastón Edul mantuvo su labor periodística, el argentino encontró espacios y adaptó su rutina de entrenamiento físico de alta intensidad. Según se pudo ver a través de sus redes sociales, Edul combinó sesiones en el gimnasio, levantamiento de pesas y prácticas de boxeo, incluso durante sus desplazamientos, como se evidenció en los videos y fotografías.

PUBLICIDAD

El cambio en su estado físico fue notorio. Imágenes publicadas por Edul muestran una marcada ganancia de masa muscular y una transformación corporal que llamó la atención tanto de colegas como de seguidores. En Kansas City, donde acompañó a la selección argentina, se lo pudo ver ejercitándose con disciplina y constancia.

Gastón Edul enfrentará a Edu Aguirre el próximo 25 de julio

La rivalidad entre ambos comunicadores se intensificó luego de la reciente final del Mundial de Fútbol 2026, donde las selecciones de Argentina y España se enfrentaron en un duelo histórico que terminó coronando al equipo europeo. Con el correr de las horas y los comentarios en redes sociales, el desafío habría trascendido de lo deportivo y se instaló como una revancha simbólica, con una fuerte carga de épica mundialista y elementos identitarios. En este contexto, el combate se convirtió en uno de los principales atractivos del evento.

PUBLICIDAD

La previa de la pelea estuvo marcada por un fuerte simbolismo. Durante el pesaje oficial, Gastón Edul apareció vestido con una camiseta que llevaba la silueta de las Islas Malvinas. El gesto, ampliamente replicado en redes sociales, dotó al evento de un contenido emocional y sumó tensión al clásico deportivo.

La publicación de La Velada presentando a ambos periodistas

En el plano físico y técnico, Edul parte en desventaja frente a su rival. Edu Aguirre, de 38 años y 1,80 metros de altura, cuenta con ocho años más y una diferencia de 10 centímetros respecto del argentino, quien tiene 30 años y mide 1,70 metros. Las estadísticas oficiales del pesaje reflejaron esta diferencia, y las encuestas previas ubicaron al español como favorito, con un 66% de apoyo frente al 34% de Edul.

PUBLICIDAD

El combate entre Gastón Edul y Edu Aguirre fue programado para el sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, con transmisión en directo por el canal oficial de Twitch de Ibai Llanos a partir de las 14 horas (horario argentino). La comunidad hispanohablante consideró el enfrentamiento como una “segunda vuelta” de la final mundialista, lo que elevó el interés y la expectativa en torno a la cita.

Edul cubrió el Mundial para Argentina mientras mantenía rutinas de entrenamiento