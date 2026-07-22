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El polémico lugar que le asignó la Fórmula 1 a Colapinto en su ranking semanal pese a haber brillado en el GP de Bélgica

La Máxima analizó la labor del argentino, que hizo otra gran largada, se destacó con sus sobrepasos y terminó en la zona de puntos

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Franco Colapinto Gran Premio de Belgica
Franco Colapinto logró el octavo puesto en el ranking de la F1 en el GP de Bélgica (AP Photo/Omar Havana)

Franco Colapinto, el piloto argentino de Alpine, obtuvo el octavo lugar en los Power Rankings del Gran Premio de Bélgica, el reconocimiento semanal que elabora un panel de cinco expertos de la Fórmula 1 para evaluar el desempeño individual de los pilotos en cada fecha de la temporada, con independencia del potencial de los autos.

El pilarense logró en Spa-Francorchamps un trabajo que quedó en el recuerdo. Desde la largada, reaccionó con velocidad para superar a Pierre Gasly por afuera y ganar terreno en el pelotón. El momento decisivo, no obstante, llegó a falta de 15 vueltas para el final: cuando marchaba 12°, detrás de Gasly y de Liam Lawson, leyó a la perfección una situación de adelantamiento. El francés intentó superar al neozelandés al ingresar a la recta Kemmel y, al ver a los dos autos emparejados, Colapinto encontró el hueco por el sector interno. Con mayor velocidad, dejó atrás a ambos pilotos en una sola acción y saltó directamente al décimo lugar.

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La maniobra, que la transmisión internacional no mostró en pantalla, fue reconocida por los especialistas de la categoría. La F1 explicó su elección en los siguientes términos: “Un gran inicio de Franco Colapinto vio al piloto argentino liderar la carga de Alpine en el Gran Premio de Bélgica, logrando en un momento un impresionante rebase tanto sobre Pierre Gasly como sobre Lawson para colocarse dentro de los puntos con un décimo lugar final”.

La descripción a Colapinto sobre su labor en Spa-Francorchamps (@F1)
La descripción a Colapinto sobre su labor en Spa-Francorchamps (@F1)

Tras ese adelantamiento, el argentino debió administrar la presión constante de Gasly en el tramo final. Sin errores en los frenajes ni en las salidas de curva, mantuvo la posición hasta la bandera a cuadros y aseguró el punto del décimo lugar para Alpine, que continúa igualada con Racing Bulls en la quinta posición del Campeonato de Constructores con 61 puntos.

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Los Power Rankings asignan notas del 1 al 10 a cada corredor y promedian las calificaciones del panel para establecer el orden semanal. El listado del Gran Premio de Bélgica fue encabezado por Kimi Antonelli, quien completó un fin de semana sin fisuras al marcar la pole position y la carrera con su Mercedes. Detrás del italiano se ubicó Charles Leclerc (Ferrari), quien aprovechó la salida del Virtual Safety Car para liderar momentáneamente y terminar segundo, seguido por Max Verstappen (Red Bull) en el podio.

El ranking continuó con Lewis Hamilton (4°), quien remontó tras una penalización por contacto con George Russell; Oscar Piastri (5°), quien se sobrepuso a daños en su McLaren; e Isack Hadjar (6°), con una remontada desde el fondo de la parrilla. Lando Norris ocupó el séptimo puesto, Colapinto el octavo y Gabriel Bortoleto el noveno, tras alcanzar la Q3. La décima posición quedó repartida en un triple empate entre Gasly, Lawson y Nico Hülkenberg.

El argentino completa el top diez en el acumulado luego de diez fechas en 2026 (@F1)
El argentino completa el top diez en el acumulado luego de diez fechas en 2026 (@F1)

En la tabla acumulada de la temporada, Antonelli lidera con un promedio de 8.9, seguido por Hamilton con 8.0 y Verstappen con 7.9. Colapinto ocupa la décima posición con un promedio de 7.1, cifra que refleja una presencia sostenida entre los pilotos más valorados por el panel a lo largo del año.

¿Cuál es el criterio del Power Rankings? Un panel de cinco jueces (suelen ser periodistas que escriben en el sitio de la F1) evalúa a cada piloto después de cada Gran Premio y los califica sobre 10 según su desempeño durante el fin de semana, dejando de lado la maquinaria. Las puntuaciones de esos expertos se promedian para obtener una puntuación de carrera, y esas puntuaciones se suman a lo largo de la temporada en nuestra tabla de clasificación general.

Este fin de semana seguirá la temporada con la disputa del Gran Premio de Hungría en el circuito Hungaroring, que será la última fecha antes del receso por el verano boreal.

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