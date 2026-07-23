Fin de la novela: River Plate acordó con Tigres y rompió el mercado al fichar a Ángel Correa

Ángel Correa vuelve al fútbol argentino para defender los colores de River Plate (REUTERS/Cristian De Marchena)

Luego de una negociación que se dilató más de lo esperado y tuvo varios capítulos, la novela del mercado de pases que tenía a Ángel Correa como protagonista tuvo su punto final. Según le confiaron a Infobae desde River Plate, el delantero será refuerzo del club tras alcanzar un acuerdo definitivo con Tigres de México, poniendo fin a varias semanas de negociaciones y versiones cruzadas. El futbolista de 31 años firmará contrato hasta diciembre de 2029 y ya se encuentra en viaje a la Argentina para incorporarse de inmediato al plantel que dirige Eduardo Coudet.

Según detallaron fuentes del Millonario a este sitio, el traspaso se cerró en 15 millones de dólares en todo concepto (desde México advierten que se sumó una cláusula que podría ascender la operación en 2 millones). El acuerdo contempla además un contrato de tres años y medio para el delantero (diciembre de 2029), que tuvo pasos previos por San Lorenzo, Atlético Madrid y Tigres de México.

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Tras varios días de incertidumbre y versiones sobre un posible giro en la negociación, el Millonario logró asegurar uno de los fichajes más esperados del semestre. La transferencia se confirmó luego de una jornada de intensos llamados y ajustes entre las partes, tras algunos cambios de condiciones planteados desde el club mexicano que durante horas pusieron en duda la operación.

El delantero, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, había manifestado públicamente su deseo de regresar al fútbol local. Correa ya había acordado las condiciones de su contrato con River durante sus vacaciones en Madrid. La oficialización del pase se concretó por la noche del miércoles, a pocos días del inicio del Torneo Clausura.

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Ángel Correa regresa al país tras 12 años de carrera en el exterior. Surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, el atacante fue transferido en 2014 al Atlético Madrid, donde disputó más de 300 partidos y levantó títulos locales e internacionales, antes de su paso por el fútbol mexicano. En su última temporada en Tigres de México, Correa disputó 27 partidos, marcó ocho goles y sumó nueve asistencias, cifras que justificaron el interés y la inversión de River por su contratación.

El arribo de Correa se suma a una política de refuerzos ambiciosa que tuvo a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré entre las principales altas del semestre. La directiva de River Plate considera a Correa como una pieza clave para potenciar el ataque y elevar la jerarquía del plantel de cara a la triple competencia: torneo local, Copa Argentina y Copa Libertadores.

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Una fuente del club detalló a Infobae que “el jugador ya está en vuelo hacia Buenos Aires”, por lo que en las próximas horas se realizará la revisión médica y firmará su contrato con la institución en el estadio Monumental. Vale recordar qe el debut del Millonario en el Torneo Clausura será este mismo sábado, cuando River Plate reciba a Barracas Central por la primera fecha.

La transferencia de Ángel Correa se selló en un contexto de negociaciones complejas. El acuerdo con Tigres de México se alcanzó tras modificar condiciones que inicialmente dificultaron el cierre del trato. La negociación incluyó la intervención directa del presidente Stefano Di Carlo y del director deportivo Pablo Longoria, quienes mantuvieron diálogo permanente con sus pares mexicanos para destrabar la operación.

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Además del arribo de Correa, River Plate continúa gestionando las incorporaciones de Thiago Almada y Tobías Andrada. En el caso de Almada, el club propuso al Atlético de Madrid la compra del 50% de los derechos a cambio de 20 millones de euros, aunque la oferta compite con la de Flamengo, que busca quedarse con la totalidad del pase. Por su parte, las tratativas por el juvenil Andrada dependen de la respuesta definitiva de Vélez Sarsfield.

La llegada de Ángel Correa representa un golpe de efecto para el mercado. La operación no solo marca el regreso de uno de los futbolistas más destacados de la última década del fútbol argentino, sino que además refuerza la estrategia de River de apostar por figuras de experiencia internacional para afrontar los próximos desafíos deportivos.

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