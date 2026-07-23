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La ONU reúne a sus seis candidatos a secretario general en un debate previo a la elección

La sesión consistirá en 90 minutos de preguntas de diplomáticos, empleados de la orgnización y representantes de la sociedad civil. El evento, que comenzará a las 17:00 (21:00 GMT) de este jueves, será transmitido por Bloomberg

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Michelle Bachelet (Chile), Rafael Grossi (Argentina), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal) (Composición gráfica)
Michelle Bachelet (Chile), Rafael Grossi (Argentina), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal) (Composición gráfica)

Los seis candidatos a secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) participarán este jueves en un debate en el Salón de la Asamblea General, a una semana del inicio formal del proceso de selección para un puesto clave a escala mundial.

La sesión, sin un favorito claro y en medio de dificultades para movilizar entusiasmo, consistirá en 90 minutos de preguntas de diplomáticos, empleados de la ONU y representantes de la sociedad civil. El evento, que comenzará a las 17:00 (21:00 GMT), será transmitido por Bloomberg.

Entre los aspirantes se encuentran Rafael Grossi (Argentina), Michelle Bachelet (Chile), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana) y Macky Sall (Senegal), quienes buscan suceder al actual secretario general saliente, Antonio Guterres.

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El próximo 30 de julio, los 15 miembros del Consejo de Seguridad realizarán una primera votación a puerta cerrada y de manera anónima para expresar sus preferencias. Este sufragio informal será seguido por rondas adicionales hasta que uno de los aspirantes logre nueve votos y evite el veto de los cinco miembros permanentes. El nombre seleccionado se enviará a la Asamblea General para su nombramiento formal, y el nuevo secretario general asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla con los medios de comunicación (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla con los medios de comunicación (REUTERS/Ramil Sitdikov/Archivo)

La presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, afirmó: “Este foro abierto de la ONU brindará una oportunidad única para conocer las ideas, las prioridades y la visión de liderazgo de los candidatos a uno de los puestos más importantes del mundo”.

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En ese sentido, añadió que, “en un mundo cada vez más fragmentado, las Naciones Unidas necesitan no solo un administrador jefe excepcional que adapte la organización al siglo XXI, sino también el liderazgo y la integridad de alguien dispuesto a defender con firmeza la Carta de las Naciones Unidas y sus tres pilares”.

Las Naciones Unidas enfrentan actualmente una crisis financiera y de confianza. La administración del presidente estadounidense Donald Trump critica a la organización por el uso ineficiente de sus recursos y la falta de resultados claros. Estados Unidos pidió que la ONU retome el enfoque en la paz y la seguridad, mientras que otros Estados miembros subrayan la importancia de los derechos humanos y el desarrollo como pilares igualmente fundamentales.

Los candidatos hicieron hincapié en que el futuro secretario general de la Onu tenga un papel más activo en los esfuerzos de paz globales (Europa Press)
Los candidatos hicieron hincapié en que el futuro secretario general de la Onu tenga un papel más activo en los esfuerzos de paz globales (Europa Press)

En este contexto, la contienda por la secretaría general de la ONU muestra un clima menos animado que la campaña de 2016, cuando el proceso destacó por la multiplicidad de candidaturas y las intrigas políticas previas a la elección de Antonio Guterres.

Richard Gowan, analista de International Crisis Group, afirmó en diálogo con la agencia AFP: "En esta ocasión, todos coinciden en que la contienda es de vital importancia para el futuro de la ONU, pero el proceso ha sido bastante cauteloso“. Gowan agregó: ”Existe la sensación de que los candidatos están actuando con mucha cautela para evitar ofender a Estados Unidos y a otras potencias con derecho a veto".

Hasta ahora, los candidatos enfrentaron tres horas de interrogatorio cada uno por parte de representantes de los 193 estados miembros. La mayoría enfatizó la necesidad de avanzar con las reformas internas de la organización y de que el futuro secretario general tenga un papel más activo en los esfuerzos de paz globales.

Una bandera de la ONU (Europa Press)
Una bandera de la ONU (Europa Press)

Fuentes diplomáticas consultadas por AFP subrayan la incertidumbre del proceso, ya que varias capitales continúan sin definir su posición. Gowan señaló: "Considero que Grossi sigue siendo el favorito más mencionado, pero aún no tiene la victoria asegurada. Otros candidatos como Grynspan y Rodrigues-Birkett también cuentan con un número significativo de seguidores“. El analista advirtió que podría surgir un candidato sorpresa en la fase final.

En línea con la tradición de rotación geográfica, Latinoamérica reclama en esta ocasión el puesto, mientras que numerosos estados insisten en que por primera vez una mujer debería asumir la secretaría general.

(Con información de AFP)

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