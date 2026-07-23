Piden 12 años de prisión para el padrastro de una nena que fue abusada durante casi una década

La fiscalía presentó un acuerdo de juicio abreviado que contempla una pena de 12 años de prisión para el hombre

Una niña fue abusada sexualmente durante casi una década por su padrastro y este miércoles, se solicitó la sentencia del hombre de 39 años. El tribunal de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis analiza la homologación de un acuerdo de juicio abreviado que lo podría condenar a 12 años de prisión.

Según informó el Periódico Judicial, la fiscal de Juicio Nº 1, Virginia Palacios, presentó el acuerdo ante un tribunal integrado por Ariel Parrillis, Julio Fernando De Viana y Adriana Lucero Alfonso. El hombre se encuentra acusado por abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado en perjuicio de su hija no biológica.

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La fiscal sostuvo que el imputado convivió con una mujer durante 11 años, y durante 9 de esos años abusó sexualmente de la hija de su pareja. “Los ultrajes comenzaron cuando la víctima tenía 4 años“, informó Palacios. Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar, donde el acusado aprovechaba la confianza y la convivencia cotidiana para consumar los ataques.

La acusación formal resalta que el acusado recurrió de manera sistemática a amenazas graves para asegurar el silencio de la niña. “Compraba el silencio de la niña con amenazas de que iba a matar a su mamá si contaba algo”, especificó la fiscal Palacios. El miedo impuesto por el agresor fue un elemento central para la prolongación del abuso.

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El imputado, cuya identidad no trascendió públicamente, admitió los hechos y aceptó la pena solicitada por la Fiscalía. En la audiencia, el Defensor Oficial de Niñez, Adolescencia e Incapaces N° 2, Nahuel Lede, acompañado por la defensora adjunta Belén Suárez, confirmó que tanto la víctima como su madre prestaron conformidad al acuerdo del juicio abreviado. Este procedimiento evita la exposición de la víctima a la instancia de un juicio oral, con declaraciones testimoniales y periciales médicas y psicológicas.

El acuerdo incluye, además de la pena solicitada, el pedido de privación de la responsabilidad parental para el imputado. Esta medida protege a la niña, asegurando que el acusado no pueda ejercer ninguna influencia legal sobre ella en el futuro.

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Antes de cerrar la audiencia, la fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva que cumple el imputado hasta la resolución definitiva. Los jueces dieron curso al pedido y el tribunal cuenta ahora con 10 días hábiles para dictar sentencia definitiva sobre el caso.

Un episodio similar ocurrió en la provincia de Santa Fe, donde condenaron a seis años y ocho meses de prisión a un hombre de 23 años identificado como E.A.C. por abuso sexual con acceso carnal contra una niña de su entorno familiar. El fallo fue dictado luego de un juicio oral en los tribunales de Vera.

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La fiscal Paula Prieto, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), demostró que los hechos ocurrieron en reiteradas ocasiones mientras la víctima cursaba la primaria, en el domicilio donde el agresor vivía con su madre. La menor solía acudir a esa casa para ser cuidada y, según la acusación, el imputado aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con la niña.

La situación fue denunciada en agosto de 2024, luego de que la víctima relatara los abusos en el ámbito escolar. Una profesional del equipo socioeducativo de la escuela realizó la denuncia formal, lo que dio inicio a la investigación penal. Entre las pruebas presentadas, la entrevista en cámara Gesell fue determinante para establecer la responsabilidad penal del acusado.

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La jueza Martín Gauna Chapero dictó la sentencia tras considerar acreditada la acusación, mientras que la fiscal Prieto anticipó que aguardarán los fundamentos del fallo para definir los pasos procesales a seguir. Las autoridades judiciales y educativas subrayaron la importancia de la intervención escolar para la protección de la víctima.