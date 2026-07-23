Con el voto de los exjugadores, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano Generación Dorada definió una placa de siete nominados tras el ingreso de ocho exjugadores a la casa (Video: GH, Telefe)

La gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa de siete participantes y modificó por completo el tablero del juego tras el ingreso de ocho exjugadores a la casa de Telefe. Con votos anulados, el beneficio del liderazgo en juego y la irrupción de las visitas como nuevos votantes, la semana 22 de competencia arrancó con Tamara Paganini, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso en riesgo de eliminación.

La líder de la semana, Steffany “Campanita” Pereira, fue la primera en definir el mapa de la noche. Como beneficio de su liderazgo, tuvo la potestad de anular los votos de cuatro compañeros. Antes de ejecutar esa decisión, le consultó al conductor Santiago del Moro si podía elegir a los recién ingresados para protegerlos, y la respuesta fue afirmativa. Aun así, Campanita optó por blindar a participantes del juego original: Tamara, Majluf, Hanssen y Yisela “Yipio” Pintos quedaron sin posibilidad de nominar esa noche.

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Tamara Paganini fue la participante más votada en la gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada

A esas cuatro anulaciones se sumaron otras dos que ya estaban definidas de antemano. Los votos de Solange “Sol” Abraham y de Cinzia Francischiello tampoco fueron contabilizados: los últimos eliminados de la casa, Emanuel Di Gioia y JC, habían ejercido su derecho a anular los sufragios de una participante cada uno antes de abandonar el reality. En total, seis votos quedaron fuera del cómputo final.

Con ese escenario, los 18 participantes habilitados para nominar pasaron por el confesionario. Tamara fue la más votada de la noche, con las nominaciones de Campanita, Daniela Celis, Yanina Zilli, Romina Uhrig y Luana Fernández, que le destinaron sus dos puntos. Majluf acumuló también una cantidad importante de votos: Selva Pérez, Fabio Agostini, Big Ari, Daniela, Romina, Mariela Prieto y Juan Pablo “Devi” De Vigili la señalaron en alguna de sus dos opciones. Cola, por su parte, recibió puntos de Pincoya, Emma Vich, Juanicar, Mariela y Juliana Díaz.

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La dinámica de esta semana tiene una particularidad que la diferencia del formato habitual. Las primeras 24 horas de la placa son de voto positivo, lo que significa que el público debe votar por sus favoritos para salvarlos. A partir de la noche del jueves 23 de julio, la placa pasa a ser negativa y el voto del público apunta a eliminar. La definición tendrá una primera instancia ese mismo jueves, cuando dos participantes abandonarán la placa gracias al apoyo de la audiencia. El lunes próximo se conocerá el nombre del nuevo eliminado.

La semana 22 de Gran Hermano comenzó con Tamara, Majluf, Mariela Prieto, Sebastián Cola, Matías Hanssen, Jennifer “Pincoya” Torres y Juan “Juanicar” Caruso en riesgo de eliminación

El ingreso de los ocho exjugadores sacudió la lógica del juego desde el primer momento. La propia Yipio lo reconoció abiertamente: ante semejante movimiento en el tablero, no sabía cómo orientar su nominación. La presencia de figuras como Charlotte Caniggia, Daniela Celis, Romina Uhrig, Juliana Díaz, Fabio Agostini, Big Ari, Emma Vich y Luana Fernández dentro de la casa reconfiguró las alianzas y los blancos de cada jugador.

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La semana también trajo otra novedad que generó conversación fuera de la competencia: Fabio Agostini y Juliana Díaz se besaron frente a varios compañeros durante las primeras horas de convivencia tras el reingreso del español. La escena sorprendió a quienes esperaban que Agostini retomara el vínculo con Luana Fernández, con quien había protagonizado un acercamiento en su paso anterior por el programa.