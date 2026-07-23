Una participante de Love Is Blind reveló que está embarazada: quién es el padre

Morena Ratti, exparticipante de Love Is Blind Argentina, anunció que está embarazada de siete meses y que espera un hijo al que llamará Dante (Video: Instagram)

Morena Ratti, bailarina y participante de la segunda temporada de Love Is Blind Argentina, anunció que está embarazada de siete meses y que espera un varón, al que llamará Dante. La revelación ocurrió durante una visita al programa El ejército de la mañana, de Bondi Live, donde la concursante habló ante los conductores sobre su presente sentimental, su paso por el reality y la tensa relación que mantuvo con otra participante durante la grabación.

El padre del bebé es su pareja actual, un hombre que no formó parte del programa y a quien Ratti conoció precisamente en el período posterior a la grabación del reality. La bailarina no reveló su identidad, pero fue clara respecto al vínculo: “Es mi pareja hoy, con quien estoy esperando formar una familia”, dijo emocionada al aire de Bondi. La noticia fue recibida con aplausos por todos los presentes en el estudio.

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La participante de Love Is Blind Argentina confirmó en Bondi Live que el padre del bebé es su pareja actual, un hombre ajeno al reality

El contexto en el que conoció a su pareja estuvo marcado por una situación difícil. Según relató Ratti en el mismo programa, al finalizar las grabaciones de Love Is Blind atravesó un conflicto familiar de magnitud. Fue en ese momento cuando esta persona apareció en su vida. “Terminamos de grabar, tuve un quilombo familiar gigante, conocí a una persona que me apoyó en todo ese proceso, me acompañó y me ayudó”, contó. Esa contención fue el punto de partida de una relación que hoy la tiene a siete meses de dar a luz.

Dentro del reality, el nombre de Morena estuvo ligado al de Brian, el participante con quien ella estableció una conexión fuerte en las cabinas de citas a ciegas, pero que finalmente eligió a Wanda González, con quien llegó al altar. La exparticipante reconoció ante los conductores de Bondi que esa situación generó una rivalidad real con González. “Quizás yo, en su momento, sí tuve una rivalidad, ponele, con Wan por el chico que compartíamos. Compartíamos la misma conexión”, admitió.

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Lo que alimentó esa tensión fue una conversación privada entre ambas que describió como el motivo detrás de su actitud en pantalla. “Pasó algo entre nosotras, una conversación privada, que por eso quizás yo me mostré un poco dolida. Va a quedar privada esa conversación. Sabemos ella y yo”, precisó, sin dar más detalles. Aclaró que todo eso quedó en el pasado: “Pero bueno, después, chicos, ya está. Pasó hace un año”. Morena contextualizó que los 15 días de convivencia en las cabinas fueron intensos y que el ambiente del programa potenciaba las emociones y los conflictos.

Morena Ratti contó que conoció a su pareja después de la grabación de Love Is Blind, en medio de un conflicto familiar que él la ayudó a atravesar

La segunda temporada de Love Is Blind Argentina no solo dejó el embarazo de la bailarina como novedad posterior al estreno. En paralelo, otra historia sacudió al elenco del reality: la relación entre Agustín Trolio y Eugenia Maldotti, dos participantes que se vincularon sentimentalmente después de que él se casara dentro del programa con Carolina Vocos. Ante los rumores que comenzaron a circular, fue Maldotti quien salió a aclarar la situación también en Bondi Live.

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Maldotti explicó que su vínculo con Trolio surgió tras varias reuniones grupales posteriores a la grabación, y subrayó que la relación comenzó una vez que él ya estaba separado de Vocos. “No fue que me escribió de la nada. Nos juntamos todos, pero Caro no estaba. Agustín ya estaba separado”, detalló. Sobre la duración de ese matrimonio, Maldotti precisó que, según Vocos, la convivencia se extendió hasta enero o febrero, aunque las grabaciones del reality habían concluido en septiembre del año anterior.

Maldotti, por su parte, no llegó al altar durante el programa: ella y su candidato, Matías, acordaron mutuamente no casarse antes de la ceremonia final. Su relación actual con Trolio fue confirmada por ella misma, cansada de las especulaciones que circulaban en redes sociales.

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