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Boca Juniors va por otro delantero en este mercado: los dos nombres que suenan para reforzar al equipo del Vasco Arruabarrena

Luego de incorporar a Sebastián Villa, el Xeneize prioriza el arribo de otro atacante en esta ventana invernal

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El Vasco Arruabarrena espera la llegada de otro delantero para reforzar el plantel
El Vasco Arruabarrena espera la llegada de otro delantero para reforzar el plantel

Boca Juniors arrancó su semestre con la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina tras eliminar a Sarmiento de Junín. Ahora buscará dar otro paso en el ámbito internacional, cuando se mida ante O’Higgins de Chile por los playoffs de 16avos de la Sudamericana. En vísperas de la ida que se disputará esta noche en la Bombonera, hay que remarcar que el Xeneize todavía no se retiró del mercado de pases. A la espera de la concreción de la venta de Exequiel Zeballos al Napoli de Italia, y tras los arribos de Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa como refuerzos, Infobae supo que la directiva azul y oro va por otro delantero.

Hay que recordar que Edinson Cavani se retiró después de luchar largamente con sus problemas lumbares y que el paraguayo Adam Bareiro, tras un importante desgarro en la recta final del primer semestre del año, ahora se repone de una discopatía lumbar que lo sacó de la cancha en los primeros compromisos de este segundo tramo de 2026. Con Milton Giménez desgarrado en su aductor derecho, sabiendo que el Cabo no estuvo en su mejor nivel en el último tiempo y que además había estado ausente en varios partidos por una pubalgia, la dirigencia boquense entiende que es momento de hallar una alternativa para Rodolfo Arruabarrena en el puesto de centrodelanteros.

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Luciano Gondou
Luciano Gondou, en el radar de Boca

Así es que en las últimas horas trascendió el nombre de Luciano Gondou, ex Sarmiento de Junín, Argentinos Juniors y con paso por las juveniles de la selección argentina, que hoy milita en el CSKA de Moscú. El Zenit se lo había comprado al Bicho por una suma cercana a los 12 millones de dólares, monto aproximado por el que se lo vendió a principios de este año al CSKA ruso, según información extraoficial. El periodista Germán García Grova reveló que ya hubo un contacto formal y se especula con una oferta de préstamo.

En paralelo, el presidente de Tigre confirmó en una entrevista con ESPN que Boca se contactó por David Romero, goleador y figura del equipo dirigido por Diego Davobe. El Matador lo había comprado por USD 2,5M y ahora tiene propuestas de Brasil (Flamengo) y Arabia Saudita, además del sondeo del Xeneize. El delantero de 23 años, ex Talleres de Córdoba y Unión La Calera de Chile, es confeso hincha boquense y vería con buenos ojos mudarse a la Ribera. Sin embargo, Martín Suárez, mandatario de la entidad de Victoria, dejó entrever que su institución priorizará una oferta por la totalidad de su pase de mercados más fuertes y no la venta parcial de un porcentaje.

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América de Cali-Tigre por la Copa Sudamericana
David Romero, figura de Tigre, está en carpeta de Boca (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Según pudo averiguar Infobae, Tigre le habría pedido 9 millones de dólares por la totalidad de su pase al Flamengo. Por ende, se especula con que Boca ofrezca entre 4 y 5 millones de dólares por la mitad de la ficha de un delantero que viene siendo de los más destacados del nivel local en los últimos torneos.

Hasta acá, la directiva xeneize encabezada por Juan Román Riquelme (presidente) y Marcelo Delgado (director deportivo) desembolsó unos 15 millones de dólares en el actual mercado de pases, que incluyen las fichas del arquero colombiano Álvaro Montero (USD 4M), el lateral derecho uruguayo Leandro Lozano (USD 3,5M) y el delantero colombiano Sebastián Villa (USD 7M). Vale mencionar que Boca podría hacer caja con el traspaso de Zeballos, de quien se presume que dejará unos 10 millones de dólares en las arcas del club, al mismo tiempo que se sacó un par de contratos pesados como los de Cavani y Ander Herrera, más los de Nicolás Orsini (rescindió) y Lucas Janson (irá a préstamo a Gimnasia La Plata).

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