Por qué perros y gatos pueden ser una red de apoyo determinante para algunas personas

Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación FAADA señaló que el apoyo emocional de las mascotas es clave para personas en situación de vulnerabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apoyo emocional de las mascotas es importante para muchas personas en situación de vulnerabilidad, según un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación FAADA, organización de protección animal, publicado en la revista Frontiers in Psychology.

Las mascotas son un apoyo para las personas porque aportan compañía, bienestar emocional, contacto físico y cuidados cuando otras ayudas no están disponibles. El estudio concluyó que perros y gatos integran sus redes de apoyo y que, en el 90% de los casos, son su única fuente de apoyo.

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La investigación analizó las experiencias de cien personas de entre 19 y 80 años. Según la Universidad Autónoma de Barcelona, muchas de ellas consideran a sus animales miembros de la familia.

Lo que aportan perros y gatos a las personas vulnerables

Los datos del estudio detallan el peso cotidiano de la relación con sus mascotas. En el 90% de los casos, perros y gatos son la única fuente de apoyo de los encuestados y también su única oportunidad de contacto físico y cuidados.

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Perros y gatos integran las redes de apoyo de personas en situación de calle, víctimas de violencia doméstica y personas con vulnerabilidad económica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 91% de los participantes afirmó que, cuando siente tristeza o enfado, su mascota es con quien más quiere estar. Para el 90%, el animal les da una razón para levantarse.

Además, el 71% cree que su mascota sería quien seguiría a su lado si todas las demás personas los abandonaran. El estudio añade que la disponibilidad de los animales frente a la de muchas personas figura entre las cualidades más valoradas.

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Un vínculo que complementa las relaciones humanas

Jaume Fatjó, investigador del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB, director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud de la UAB y uno de los responsables del estudio, afirmó a la Universidad Autónoma de Barcelona que “los gatos y los perros son importantes en la vida de muchas personas vulnerables”.

El investigador precisó que esos animales no reemplazan los vínculos humanos. “Proporcionan formas de ayuda, como la compañía y el consuelo emocional, que pueden ser importantes cuando otras fuentes de apoyo no están disponibles”, señaló.

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Para el 90% de las personas consultadas, perros y gatos les dan una razón para levantarse cada día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también indica que una de las cualidades más apreciadas de las mascotas es que ofrecen afecto y aceptación. Ese rasgo es especialmente importante para personas vulnerables que a menudo se sienten estigmatizadas.

Noe Terrassa, responsable del área social de FAADA, sostuvo en declaraciones recogidas por la Universidad Autónoma de Barcelona que “el estudio demuestra que el vínculo entre los animales de compañía y las personas vulnerables, lejos de sustituir los lazos humanos, los enriquece“.

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Por qué proteger este vínculo también protege el bienestar

A partir de esos hallazgos, la investigación respalda programas integrales de apoyo social que eviten separar a las personas de sus animales. Según la Universidad Autónoma de Barcelona, la colaboración entre investigación y acción social permite ofrecer respuestas más eficaces e inclusivas.

Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity, afirmó a la Universidad Autónoma de Barcelona que “el conocimiento científico cobra importancia cuando ayuda a afrontar desafíos sociales”. Añadió que este trabajo “aporta evidencia que ya ha permitido mejorar las intervenciones sociales y orientar políticas públicas que tienen en cuenta el papel de las mascotas en las redes de apoyo de muchas personas”.

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El estudio propuso adaptar los servicios sociales y de salud para incluir a las mascotas en los protocolos y evitar separaciones que debiliten una red de apoyo frágil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio concluye que apartar a estas personas de sus animales puede hacer que pierdan una parte importante de una red social que ya es frágil.

La investigación también subraya la necesidad de adaptar los servicios sociales y de salud para incluir a los animales de compañía en sus protocolos de atención. Esta integración permitiría mantener la estabilidad emocional y la motivación de quienes dependen de sus mascotas, fortaleciendo las estrategias de acompañamiento y la protección de los vínculos afectivos en contextos de alta vulnerabilidad.

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