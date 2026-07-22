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El importante premio que ganó Lionel Messi después de brillar en el Mundial a sus 39 años: “El veredicto es inequívoco”

El capitán argentino fue elegido como el mejor jugador de la última Copa del Mundo después de ser el futbolista con mayor incidencia ofensiva del torneo gracias a sus ocho goles y cuatro asistencias

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Futbolistas con camisetas celestes y blancas corren en un campo de fútbol. Lionel Messi, número 10, extiende sus brazos. Enzo Fernández, número 18, sonríe
Lionel Messi sumó otro reconocimiento a su rica y extensa trayectoria

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) designó a Lionel Messi como el Mejor Jugador del Mundial 2026, un reconocimiento que la organización otorga desde 1991 con base en un índice de rendimiento propio y que, en esta edición, el capitán de Argentina conquistó con números que no dejaron margen para el debate.

El anuncio de la IFFHS llegó el 19 de julio, horas después al encuentro en el que España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra en la final disputada en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Aunque Messi no pudo levantar una segunda Copa del Mundo, su campaña a lo largo del torneo fue la de mayor impacto individual medido por el sistema estadístico de la Federación. Disputó los siete partidos de Argentina, anotó 8 goles, repartió 4 asistencias y promedió una calificación de 8,33 por encuentro, según el comunicado oficial de la IFFHS.

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Ese promedio no fue producto de una actuación aislada. Messi tuvo participación directa en al menos un gol en cada uno de los siete partidos que jugó antes de la final, una racha que incluyó un hat-trick ante Argelia en el debut, un doblete ante Austria -con el que se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo, con 18 tantos en ese momento- y dos asistencias en la semifinal ante Inglaterra, partido que Argentina ganó 2-1 para acceder a la final. En total, sus 12 participaciones directas en goles lo ubicaron como el jugador de mayor incidencia ofensiva del torneo.

La metodología de la IFFHS incorpora calificaciones ponderadas por partido, goles, asistencias e impacto en fases eliminatorias. Antes de la final, el índice de rendimiento de Messi marcaba 8,91, una distancia considerable respecto al segundo clasificado, el francés Kylian Mbappé, con 6,73, según publicó la propia IFFHS en sus actualizaciones diarias del torneo. El tercer lugar en ese índice correspondía al inglés Jude Bellingham, con 6,32.

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Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) designó a Lionel Messi como el Mejor Jugador del Mundial 2026
Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) designó a Lionel Messi como el Mejor Jugador del Mundial 2026

“El veredicto es inequívoco”, señaló la IFFHS en su comunicado oficial, en el que subrayó que el galardón se determina “por la autoridad incuestionable de los datos” y no por reputación o sentimiento. El organismo, con sede en Alemania, destacó que la puntuación agregada de Messi en todos los criterios ponderados superó la de cualquier otro jugador evaluado en el torneo.

El premio de la IFFHS se diferencia del Balón de Oro que entrega la FIFA, que en esta edición recayó en el español Rodri, elegido mejor jugador del torneo por un jurado de periodistas y expertos. Mbappé, con 10 goles en total -incluyendo los que anotó en el partido por el tercer puesto, que no forman parte del cómputo de la IFFHS para su índice de rendimiento-, se llevó la Bota de Oro. Messi recibió el Balón de Plata de la FIFA.

El reconocimiento de la IFFHS también llega en un contexto histórico más amplio. Con 8 goles en este Mundial, Messi quedó como el segundo máximo goleador del torneo detrás de Mbappé (10). A lo largo de su carrera mundialista -que abarca seis torneos, de 2006 a 2026-, el delantero de 39 años acumula 21 goles y es solo superado por el propio Mbap pé (22) en toda la historia de los Mundiales. Por otro lado, la Pulga es el jugador con más asistencias (13) en las Copas del Mundo.

La IFFHS también publicó el equipo ideal del Mundial 2026, en el que Lionel Messi figura como uno de los atacantes titulares. A sus 39 años, el crack rosarino mostró una vigencia para ser gravitante en el equipo dirigido por Lionel Scaloni y disputó los ocho partidos de Argentina en el certamen disputado en Canadá, Estados Unidos y México.

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