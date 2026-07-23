ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 23 de julio de 2026

El calendario de pagos de ANSES avanza en julio con nuevas acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones en todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este jueves 23 de julio de 2026 una nueva etapa de su calendario de pagos, con acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en todo el país. El organismo mantiene la modalidad de distribución de haberes según terminación de documento y tipo de prestación, con actualizaciones vigentes para todos los beneficiarios.

El pago de los refuerzos extraordinarios y las sumas actualizadas se realiza de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales.

Quiénes cobran hoy, 23 de julio de 2026

Hoy perciben sus haberes titulares de jubilaciones superiores al mínimo y beneficiarios de la Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy corresponde el cobro a los beneficiarios cuyas jubilaciones y pensiones superan el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 0 y 1. Desde esta fecha, el bono extraordinario de $70.000 se acredita de manera proporcional. Este refuerzo disminuye a medida que el monto mensual aumenta, con el objetivo de que ningún beneficiario supere el tope de $481.989 entre el haber y el bono. Quienes cobren un monto igual o superior a esa cifra no perciben el refuerzo.

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Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo inicia hoy para titulares con DNI terminado en 8. El monto mensual actualizado para este beneficio es de $148.049. La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria informada.

Otras prestaciones

El calendario de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo ya completó las liquidaciones de julio para DNI terminados en 9, el día anterior. Las Pensiones No Contributivas finalizaron su cronograma el 15 de julio. Las Asignaciones por Maternidad, Nacimiento, Adopción y Matrimonio mantienen fechas abiertas hasta el 11 de agosto, para todas las terminaciones de documento.

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De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

Los montos de las jubilaciones incorporan incremento y bono extraordinario, fijando el haber mínimo total en $481.989 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante julio de 2026, las jubilaciones y pensiones recibieron un incremento del 2,15%. Los valores actualizados de los principales haberes son los siguientes:

Jubilación mínima: $411.989,32, con un bono extraordinario de $70.000, totalizando $481.989,32 .

Jubilación máxima: $2.772.298,06.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $339.591,45, más el bono de $70.000, total $399.591,45 .

Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $288.392,52, más el refuerzo, total $358.392,52 .

Pensión para Madres de 7 hijos: $411.989,32, más el bono, total $481.989,32.

El bono extraordinario se otorga completo solo a quienes perciben el haber mínimo. Para quienes cobran un monto superior, el refuerzo es proporcional y disminuye gradualmente, sin que el ingreso total supere los $481.989.

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De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales también fueron actualizadas este mes. Los principales montos son:

Las asignaciones universales y familiares cuentan con valores actualizados y depósitos automáticos, de acuerdo con la escala vigente de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 por menor a cargo. El 80% ($118.438,43) se deposita cada mes y el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $482.061,17.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): desde $74.033, según el rango de ingresos familiares.

Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.

Asignación por Embarazo: $148.049.

AUH Zona I: $192.464.

Asignación por Nacimiento: $86.295.

Asignación por Adopción: $515.930.

Asignación por Matrimonio: $129.209.

Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Todos los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias informadas. Para consultar el calendario específico o el detalle de cada liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y clave de la Seguridad Social.

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