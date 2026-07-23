Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 23 de julio de 2026

El cronograma oficial prevé acreditaciones para jubilaciones y pensiones, la AUH, la asignación por embarazo y otras prestaciones, con montos ajustados por movilidad durante julio de 2026

Guardar
Google icon
Cartel azul de ANSES a la izquierda y a la derecha, manos sujetando billetes argentinos de 10.000 y 20.000 pesos sobre una billetera marrón
El calendario de pagos de ANSES avanza en julio con nuevas acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones en todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha este jueves 23 de julio de 2026 una nueva etapa de su calendario de pagos, con acreditaciones para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en todo el país. El organismo mantiene la modalidad de distribución de haberes según terminación de documento y tipo de prestación, con actualizaciones vigentes para todos los beneficiarios.

El pago de los refuerzos extraordinarios y las sumas actualizadas se realiza de manera automática, sin necesidad de trámites adicionales.

Quiénes cobran hoy, 23 de julio de 2026

Fachadas ANSES
Hoy perciben sus haberes titulares de jubilaciones superiores al mínimo y beneficiarios de la Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Hoy corresponde el cobro a los beneficiarios cuyas jubilaciones y pensiones superan el haber mínimo y cuyos documentos finalizan en 0 y 1. Desde esta fecha, el bono extraordinario de $70.000 se acredita de manera proporcional. Este refuerzo disminuye a medida que el monto mensual aumenta, con el objetivo de que ningún beneficiario supere el tope de $481.989 entre el haber y el bono. Quienes cobren un monto igual o superior a esa cifra no perciben el refuerzo.

PUBLICIDAD

Asignación por Embarazo

El pago de la Asignación por Embarazo inicia hoy para titulares con DNI terminado en 8. El monto mensual actualizado para este beneficio es de $148.049. La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria informada.

Otras prestaciones

El calendario de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo ya completó las liquidaciones de julio para DNI terminados en 9, el día anterior. Las Pensiones No Contributivas finalizaron su cronograma el 15 de julio. Las Asignaciones por Maternidad, Nacimiento, Adopción y Matrimonio mantienen fechas abiertas hasta el 11 de agosto, para todas las terminaciones de documento.

PUBLICIDAD

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

Los montos de las jubilaciones incorporan incremento y bono extraordinario, fijando el haber mínimo total en $481.989 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los montos de las jubilaciones incorporan incremento y bono extraordinario, fijando el haber mínimo total en $481.989 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante julio de 2026, las jubilaciones y pensiones recibieron un incremento del 2,15%. Los valores actualizados de los principales haberes son los siguientes:

  • Jubilación mínima: $411.989,32, con un bono extraordinario de $70.000, totalizando $481.989,32.
  • Jubilación máxima: $2.772.298,06.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $339.591,45, más el bono de $70.000, total $399.591,45.
  • Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez: $288.392,52, más el refuerzo, total $358.392,52.
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $411.989,32, más el bono, total $481.989,32.

El bono extraordinario se otorga completo solo a quienes perciben el haber mínimo. Para quienes cobran un monto superior, el refuerzo es proporcional y disminuye gradualmente, sin que el ingreso total supere los $481.989.

De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales también fueron actualizadas este mes. Los principales montos son:

Las asignaciones universales y familiares cuentan con valores actualizados y depósitos automáticos, de acuerdo con la escala vigente de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las asignaciones universales y familiares cuentan con valores actualizados y depósitos automáticos, de acuerdo con la escala vigente de ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049 por menor a cargo. El 80% ($118.438,43) se deposita cada mes y el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH.
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $482.061,17.
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): desde $74.033, según el rango de ingresos familiares.
  • Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $241.041.
  • Asignación por Embarazo: $148.049.
  • AUH Zona I: $192.464.
  • Asignación por Nacimiento: $86.295.
  • Asignación por Adopción: $515.930.
  • Asignación por Matrimonio: $129.209.
  • Ayuda Escolar Anual: $55.672.

Todos los pagos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias informadas. Para consultar el calendario específico o el detalle de cada liquidación, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y clave de la Seguridad Social.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto se debe ganar para acceder a un crédito hipotecario de USD 75.000 y cuál es la cuota inicial

El plazo del préstamo y la relación del solicitante con el banco definen tanto el monto de la cuota mensual como el ahorro previo que hay que reunir antes de solicitarlo

Cuánto se debe ganar para acceder a un crédito hipotecario de USD 75.000 y cuál es la cuota inicial

De cuánto será la PUAM de ANSES en agosto 2026

El organismo ordena las acreditaciones de pensiones y haberes con el esquema habitual y difunde las fechas cada mes en sus canales oficiales, para que cada beneficiario consulte su día de cobro

De cuánto será la PUAM de ANSES en agosto 2026

El nuevo rol del consumidor de energía eléctrica en un contexto de transición energética

El modelo de producción en los hogares y las empresas impulsa a las distribuidoras y los reguladores a revisar reglas, redes y criterios técnicos para integrar excedentes y sostener la calidad del suministro en la transición energética

El nuevo rol del consumidor de energía eléctrica en un contexto de transición energética

La primera parada de un viaje es el celular

Las decisiones de viaje ya no se toman frente a un mapa, sino frente a una pantalla. Allí nacen las primeras emociones, se despierta el deseo de viajar y comienza la verdadera competencia entre los destinos. Promocionar ya no significa solo comunicar: significa inspirar, generar confianza y, al mismo tiempo, impulsar empleo, inversión y desarrollo para toda una comunidad

La primera parada de un viaje es el celular

Efecto Moody’s: el riesgo país volvió a acercarse a los 400 puntos y las acciones de bancos repuntaron en Wall Street

La reacción a la mejora de la nota crediticia fue incluso más positiva que la esperada por los mercados, porque dos agencias ya habían avanzado en esa dirección. Sigue latente la posibilidad de recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito

Efecto Moody’s: el riesgo país volvió a acercarse a los 400 puntos y las acciones de bancos repuntaron en Wall Street

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higggins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higggins: hora, TV y formaciones

Luis Suárez se deshizo en elogios hacia Lionel Messi tras marcar un doblete y amargar el debut de Lewandowski en la MLS

Fin de la novela: River Plate acordó con Tigres y rompió el mercado al fichar a Ángel Correa

Boca Juniors va por otro delantero en este mercado: los dos nombres que suenan para reforzar al equipo del Vasco Arruabarrena

El rotundo cambio físico de Gastón Edul en la previa a su pelea contra el periodista amigo de Cristiano Ronaldo en la Velada 6

TELESHOW

Cómo es el llamativo curso que lanzó Wanda Nara: “Para que puedan hacer todo sin depender de nadie”

Cómo es el llamativo curso que lanzó Wanda Nara: “Para que puedan hacer todo sin depender de nadie”

Con el voto de los exjugadores, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Una participante de Love Is Blind reveló que está embarazada: quién es el padre

Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, se sometió a una cirugía estética: “Tenía terror de pasar por el quirófano”

Andrés Nara cuestionó a Mauro Icardi tras el robo en la casa de Wanda Nara: “Las nenas le están pidiendo por favor”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán “suplica todos los días” a Estados Unidos llegar a un acuerdo

Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán “suplica todos los días” a Estados Unidos llegar a un acuerdo

Argentina, objetivo woke

La ONU reúne a sus seis candidatos a secretario general en un debate previo a la elección

Narendra Modi prometió “castigos severos” tras la filtración de exámenes que desató las protestas del movimiento Cucaracha en India

Qué se sabe de la montaña Pickaxe, el enclave donde Trump asegura que Irán oculta un complejo nuclear subterráneo