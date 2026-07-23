Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, se sometió a una cirugía estética: “Tenía terror de pasar por el quirófano”

Yazmín Jaureguy se sometió a una cirugía de reducción mamaria en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires

Este miércoles, Yazmín Jaureguy, esposa del futbolista Valentín “Colo” Barco, sorprendió a sus seguidores al revelar que se había sometido a una cirugía estética. A través de sus redes sociales, la modelo compartió imágenes dentro de una clínica antes de ingresar al quirófano.

Las imágenes, publicadas desde el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires, mostraron a la joven de 28 años con la bata de internación y dejaron en claro que la intervención respondió a una decisión largamente postergada, vinculada a su bienestar físico.

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“Bueno, me saqué las lolas. Mi felicidad. Ahora sí, sin dolor de espalda y comodidad”, escribió en la primera historia que publicó tras la operación. La decisión no fue impulsiva. Según explicó en sus redes, los dolores de espalda que arrastraba desde hacía tiempo fueron el motivo central que la llevó a dar ese paso.

La intervención, que eligió hacer en Argentina durante una estadía en el país, coincidió con el período posterior al Mundial de Fútbol, en el que Barco participó como integrante de la Selección Argentina. Esa conexión con el torneo quedó plasmada de manera inesperada en una de sus publicaciones: “Lo primero que dije al salir de la operación fue: ‘Estaba soñando con el Mundial’”, reveló con humor.

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La operación de Yazmín Jaureguy respondió a dolores de espalda que la esposa del Colo Barco arrastraba desde hacía tiempo

Pero antes de llegar a ese momento, Jaureguy reconoció que enfrentar el quirófano no fue sencillo. “Tenía terror de pasar por un quirófano. Ahora que soy mamá, lo único que se me cruzaba por la cabeza era no despertarme y dejar a mi bebé sola”, escribió en otra historia, en referencia a Gemma, la hija que tiene con Barco. La tranquilidad llegó de la mano del equipo médico: “Me convencieron de que hoy este tipo de cirugías son simples y, por suerte, salió todo bien”, completó.

El alta médica trajo consigo una sorpresa preparada por el futbolista. Al llegar a su casa, Jaureguy encontró una mesa con varias cajas de sushi y un ramo de rosas rojas que Barco había dispuesto para recibirla. “Y mi marido me buscó y esperó así. Te amo mucho”, escribió la modelo junto a las imágenes de la mesa servida, en una publicación que rápidamente acumuló reacciones entre sus seguidores.

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Yazmin Jaureguy compartió su experiencia al pasar por el quirófano (Fuente)

En 2023, Jaureguy y Barco se cruzaron en una reunión de amigos y la primera impresión que ella tuvo del entonces jugador de Boca Juniors dista de lo que cualquiera podría imaginar. “Pensé: ‘¿Qué onda con ese look?’”, recordó, al describir al futbolista con jogging, medias y ojotas.

Poco después, él le escribió por Instagram y la historia tomó otro rumbo. Desde entonces, la relación avanzó a un ritmo que incluyó mudanzas internacionales, la llegada de una hija y un casamiento civil en Argentina.

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Yazmín Jaureguy contó en Instagram que tenía miedo de pasar por el quirófano desde que es mamá de Gemma

Cuando Barco fue transferido al Brighton & Hove Albion de Inglaterra en 2024, Jaureguy dejó su trabajo y sus estudios para acompañarlo en Europa. Lejos de limitarse al rol de acompañante, se involucró activamente en la estructura profesional del jugador: fue ella quien ayudó a conformar el equipo de trabajo que lo rodea, integrado por nutricionista, fisioterapeuta, abogado, profesor de inglés y psicólogo.

La adaptación al continente europeo no resultó fácil, y la modelo admitió en distintas entrevistas que la vida de las parejas de futbolistas en el exterior suele ser más solitaria de lo que se percibe desde afuera.

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Valentín Colo Barco recibió a Yazmín Jaureguy con sushi y rosas rojas tras el alta médica por la operación

El nacimiento de Gemma fue uno de los momentos que marcó ese período. Pocos meses después de la llegada de la bebé, la pareja formalizó su unión con un casamiento civil en Argentina. Los planes de una gran celebración quedaron postergados ante otras prioridades: la carrera internacional de Barco y una nueva mudanza de regreso a Inglaterra.

Más allá de su rol junto al futbolista, Jaureguy mantiene proyectos propios. Tras años de trabajo como modelo desde joven, hoy impulsa una marca de ropa para bebés y planea estudiar Diseño de Interiores.

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