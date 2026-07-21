Dieron a conocer el video completo de la salida de Argentina antes de jugar la final del Mundial contra España

La selección argentina recorrió casi tres minutos de túnel antes de encontrarse con los jugadores de España en la previa a la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y en ese trayecto los futbolistas intercambiaron instrucciones tácticas que quedaron registradas en las imágenes reveladas este martes por ESPN.

La secuencia se produce inmediatamente después de la arenga que Lionel Messi pronunció a la salida del vestuario, donde pidió “tranquilidad” y repitió: “Pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos”. Antes de eso, el capitán había pronunciado una arenga más extensa y profunda en el vestuario, del que todavía no hay testimonio fílmico.

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En el material difundido por ESPN, el arquero Emiliano “Dibu” Martínez tomó la palabra para darle una indicación a Cristian “Cuti” Romero: “Son dos y uno, si vos vas para afuera, con Lamine Yamal te van a presionar. Fijate el pase ese filtrado adentro si es para poder girar a algún lado". No era una charla intrascendente: era el equipo afinando su plan para contener al jugador más desequilibrante del rival.

Lisandro Martínez se sumó al diálogo con una advertencia para el propio Dibu: “Hay que tener cuidado cuando enganchan que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?”. El arquero respondió con tres “sí” seguidos, sin perder el paso. La caminata continuó y Licha repartió aliento: primero para Nicolás Tagliafico: “Lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido”, en referencia a Yamal, y luego, de nuevo, para el guardameta: “Vamos Dibu, firme en todas. Metételo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas, eh”.

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La secuencia de la caminata hasta el vestuario

En ese mismo trayecto, Messi intervino con una indicación táctica dirigida a Romero: “Cuando pasen, deciles a Leandro Paredes y Enzo Fernández que no se vayan para adelante". El mensaje, breve y preciso, apuntó a preservar la estructura defensiva del mediocampo frente a un rival que, tal como se vio en el partido, tuvo la posesión del balón durante gran parte del juego. El capitán no necesitó alzar la voz.

El tramo final del recorrido quedó marcado por un intercambio entre Romero y Dibu Martínez que resumió el estado de ánimo del grupo. “Llegó tu momento”, le dijo el defensor al arquero. “Hoy es mi día. Hoy será para la historia”, respondió Dibu, con una convicción que no admitía réplica. La frase cobró un peso particular a la luz de lo que vino después: el arquero fue figura del equipo con varias tapadas ante Yamal y Mikel Oyarzabal, y Argentina peleó el partido hasta el final antes de caer 1 a 0 ante España.

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Al llegar al encuentro con los jugadores españoles al final del túnel, los argentinos los saludaron. Messi aprovechó para intercambiar palabras con Pedri, Lamine Yamal y Dani Olmo, entre otros, en un gesto de cordialidad que precedió a una batalla que, horas más tarde, terminaría con rispideces en el campo y una pelea entre jugadores de ambas selecciones tras el pitazo final.

La derrota dejó a Argentina como subcampeón del mundo, casi cuatro años después del título obtenido en Qatar 2022. Messi cerró su participación en el torneo con 21 goles, 12 asistencias y tres finales disputadas en seis ediciones de la Copa del Mundo.

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Las imágenes de la arenga se viralizaron con mayor fuerza tras la derrota y generaron todo tipo de especulaciones en las redes en torno a la frase “olvidémonos de todo”. Infobae confirmó con fuentes del entorno del capitán argentino que el mensaje no tuvo relación con ninguno de los condimentos extradeportivos de la semana: Messi se refería al clima externo y a las presiones propias de una final. El foco era el partido.