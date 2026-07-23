Franco Colapinto y Maia Reficco, en medio de rumores de separación: “Él está en otra”

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían terminado su relación, según informó Pepe Ochoa (Video: LAM, América TV)

Franco Colapinto y Maia Reficco habrían puesto fin a su relación. La versión la dio Pepe Ochoa en LAM (América TV). El panelista detalló los motivos detrás de la ruptura y describió al corredor como atravesando “una crisis personal muy fuerte”. Ni el piloto ni la actriz se pronunciaron públicamente sobre el tema hasta el momento.

De acuerdo con lo que Ochoa reveló al aire del ciclo de Ángel de Brito, el piloto de la escudería Alpine habría reconocido que no está en condiciones de sostener un vínculo de pareja en este momento de su carrera. “Estaba enganchado con ella, se puso de novio, pero no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”, precisó el panelista. La distancia física también habría pesado: Colapinto llevaría semanas sin ver a Reficco, y fue ella quien tomó la iniciativa de llamarlo para hablar. De esa conversación habría surgido la decisión de cortar el vínculo. “Ella lo llamó y decidieron cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere”, completó Ochoa.

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Pepe Ochoa afirmó que Franco Colapinto atraviesa una crisis personal y que no está en condiciones de sostener una pareja (REUTERS/Brian Snyder)

La relación entre ambos se había blanqueado públicamente en marzo de este año, aunque los rumores de un romance circulaban desde antes. Uno de los momentos que quedó grabado en la memoria de sus seguidores fue la aparición de Colapinto en las calles del barrio de Palermo, en Buenos Aires, al volante de un monoplaza de Alpine, con Reficco presente en el evento. Desde entonces, la pareja acumuló apariciones en distintos Grandes Premios de Fórmula 1, incluido el Gran Premio de Mónaco en junio, que habría sido la última vez que se los vio juntos en el paddock.

Las señales de distanciamiento se fueron acumulando en las semanas previas al anuncio. El piloto no le habría dedicado ningún saludo público a Reficco en su cumpleaños, el 14 de julio, lo que contrastó con el gesto que ella tuvo para con él en mayo, cuando lo acompañó en París para festejar su aniversario y lo saludó con fotos en sus redes. Por otro lado, Marina Calabró también aportó un detalle que amplificó los rumores: señaló que Colapinto habría comenzado a dar “me gusta” a fotos de otras mujeres en redes sociales, y que Reficco reaccionó con “likes” a publicaciones antiguas de él.

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El Gran Premio de Mónaco en junio habría sido la última vez que Franco Colapinto y Maia Reficco fueron vistos juntos en el paddock (@francolapinto)

La ausencia de Reficco en las últimas carreras del calendario de Fórmula 1 fue otro de los indicios que encendió las alarmas entre los seguidores de la pareja. Mientras el piloto continuaba su temporada en Europa —con participación en el Gran Premio de Bélgica—, la actriz estuvo en Los Ángeles con agenda propia, enfocada en la promoción de su próxima película. Las agendas separadas por el trabajo de cada uno alimentaron las especulaciones, aunque también funcionaron como argumento para quienes interpretaban la distancia como algo circunstancial y no como una ruptura definitiva.

Maia Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos, y creció en Argentina. Hija de un profesor universitario y de Katie Viqueira, cantante y coach vocal, desarrolló su carrera entre la música y la actuación. Participó en las series Kally’s Mashup, Pretty Little Liars: Original Sin y One of Us Is Lying, y acumula una proyección internacional que la mantiene con agenda activa en el mundo del entretenimiento anglosajón. Por su parte, Colapinto atraviesa su segunda temporada en la Fórmula 1, compitiendo bajo el paraguas de Alpine tras su paso por Williams en 2024.

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Según el relato de Ochoa en LAM, la decisión de separarse habría sido tomada de manera conjunta pero impulsada principalmente por la situación anímica del piloto. “Él está en un tema profundo”, fue la frase que el panelista usó para describir el estado emocional de Colapinto. La versión del ciclo de América TV coincide en que no habría habido un conflicto puntual como detonante, sino un agotamiento del vínculo por la falta de presencia y dedicación mutua que las circunstancias de ambas carreras impusieron.