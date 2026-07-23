La Guardia Revolucionaria iraní negó el paso a tres petroleros por el estrecho de Ormuz

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció que impidió el paso de tres petroleros por el estrecho de Ormuz, un punto clave en la disputa marítima actual entre Washington y Teherán. El comunicado difundido este jueves expone que, en las últimas semanas, el régimen persa atacó petroleros que optaron por la ruta cercana a la costa omaní, buscando forzar a los buques a utilizar aguas bajo control iraní y exigir el pago de un tránsito seguro.

Según el texto citado por medios estatales iraníes, “tres petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense, intentaban pasar por la ruta minada al sur del estrecho de Ormuz, pero después de que uno de ellos explotara y se incendiara, los otros dos dieron media vuelta rápidamente y regresaron”. El documento no precisó la fecha exacta del incidente.

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El CGRI advirtió: “La poderosa Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica subraya que el estrecho de Ormuz está bajo nuestro control… y cualquier barco que sea engañado por Estados Unidos y pretenda pasar sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte”.

Sin embargo, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) aseguró en un comunicado vía X: “Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía marítima internacional permanece abierta para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán”.

Vessels in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas, Iran, June 8, 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA.

En ese sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que ninguna nación tiene derecho a restringir la libre circulación del comercio y los viajes a través de las vías navegables internacionales.

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“Durante más de 30 años, el Foro Regional de la ASEAN ha apoyado el diálogo sobre cuestiones de seguridad que afectan a la región. Ningún país tiene derecho a restringir el libre flujo del comercio y los viajes a través de las vías marítimas internacionales”, publicó el jefe de la diplomacia estadounidense en X.

Por su parte, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el miércoles que atacaron dos petroleros saudíes en el mar Rojo, después de declarar un bloqueo marítimo a Arabia Saudita. En un comunicado difundido vía Telegram, los hutíes, aliados de Irán, afirmaron: “Llevaron a cabo una operación militar cualitativa contra dos petroleros saudíes que violaron el bloqueo”.

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La agencia de noticias saudita SPA confirmó este jueves que el buque Encelia, de propiedad saudita, fue atacado mientras navegaba en el Mar Rojo. Una fuente oficial de la Autoridad General de Transportes detalló que el incidente provocó un incendio en la proa de la embarcación. La misma fuente aseguró que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y que las autoridades adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto del barco como de su personal, además de proteger el medio ambiente marino.

Antes del conflicto, unos 130 buques cruzaban el paso a diario; con la escalada actual, el tráfico quedó prácticamente paralizado (Foto: Shutterstock)

El ataque a los petroleros saudíes en el mar Rojo representa la escalada más grave entre los hutíes y Arabia Saudita desde el inicio del proceso de acercamiento en 2022, respaldado por la ONU. Ese proceso, que logró reducir de forma significativa los enfrentamientos transfronterizos, no derivó en un acuerdo de paz integral entre las partes.

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Las tensiones volvieron a aumentar en los días recientes. Los hutíes acusaron a Arabia Saudita de endurecer las restricciones sobre los territorios bajo su control y responsabilizaron al reino por los ataques aéreos que dañaron las pistas del aeropuerto de Saná la semana pasada, presuntamente para impedir el aterrizaje de un avión procedente de Irán.

(Con información de AFP)