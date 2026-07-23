Mundo

La Guardia Revolucionaria iraní negó el paso a tres petroleros por el estrecho de Ormuz

El cuerpo militar aseguró que el estrecho está bajo su control y amenazó con que cualquier barco que pretenda atravesarlo sin coordinación con la República Islámica de Irán “sufrirá la misma suerte”

Guardar
Google icon
Imagen Q5SOSEBLFJCK3JAYAWTLJARANY

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán anunció que impidió el paso de tres petroleros por el estrecho de Ormuz, un punto clave en la disputa marítima actual entre Washington y Teherán. El comunicado difundido este jueves expone que, en las últimas semanas, el régimen persa atacó petroleros que optaron por la ruta cercana a la costa omaní, buscando forzar a los buques a utilizar aguas bajo control iraní y exigir el pago de un tránsito seguro.

Según el texto citado por medios estatales iraníes, “tres petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense, intentaban pasar por la ruta minada al sur del estrecho de Ormuz, pero después de que uno de ellos explotara y se incendiara, los otros dos dieron media vuelta rápidamente y regresaron”. El documento no precisó la fecha exacta del incidente.

PUBLICIDAD

El CGRI advirtió: “La poderosa Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica subraya que el estrecho de Ormuz está bajo nuestro control… y cualquier barco que sea engañado por Estados Unidos y pretenda pasar sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte”.

Sin embargo, el Comando Central estadounidense (CENTCOM) aseguró en un comunicado vía X: “Irán no controla el estrecho de Ormuz. La vía marítima internacional permanece abierta para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques de la Guardia Revolucionaria de Irán”.

Vessels in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas, Iran, June 8, 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA.
Vessels in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas, Iran, June 8, 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA.

En ese sentido, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que ninguna nación tiene derecho a restringir la libre circulación del comercio y los viajes a través de las vías navegables internacionales.

PUBLICIDAD

“Durante más de 30 años, el Foro Regional de la ASEAN ha apoyado el diálogo sobre cuestiones de seguridad que afectan a la región. Ningún país tiene derecho a restringir el libre flujo del comercio y los viajes a través de las vías marítimas internacionales”, publicó el jefe de la diplomacia estadounidense en X.

Por su parte, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el miércoles que atacaron dos petroleros saudíes en el mar Rojo, después de declarar un bloqueo marítimo a Arabia Saudita. En un comunicado difundido vía Telegram, los hutíes, aliados de Irán, afirmaron: “Llevaron a cabo una operación militar cualitativa contra dos petroleros saudíes que violaron el bloqueo”.

La agencia de noticias saudita SPA confirmó este jueves que el buque Encelia, de propiedad saudita, fue atacado mientras navegaba en el Mar Rojo. Una fuente oficial de la Autoridad General de Transportes detalló que el incidente provocó un incendio en la proa de la embarcación. La misma fuente aseguró que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y que las autoridades adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto del barco como de su personal, además de proteger el medio ambiente marino.

Iran marítimo
Antes del conflicto, unos 130 buques cruzaban el paso a diario; con la escalada actual, el tráfico quedó prácticamente paralizado (Foto: Shutterstock)

El ataque a los petroleros saudíes en el mar Rojo representa la escalada más grave entre los hutíes y Arabia Saudita desde el inicio del proceso de acercamiento en 2022, respaldado por la ONU. Ese proceso, que logró reducir de forma significativa los enfrentamientos transfronterizos, no derivó en un acuerdo de paz integral entre las partes.

Las tensiones volvieron a aumentar en los días recientes. Los hutíes acusaron a Arabia Saudita de endurecer las restricciones sobre los territorios bajo su control y responsabilizaron al reino por los ataques aéreos que dañaron las pistas del aeropuerto de Saná la semana pasada, presuntamente para impedir el aterrizaje de un avión procedente de Irán.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosEEUUestrecho de OrmuzÚltimas noticias AméricahutíesYemen

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Comando Central de EEUU apoyó el paso de más de 900 buques comerciales por el estrecho de Ormuz desde mayo

El cuerpo militar subrayó en un comunicado que Irán no controla la vía marítima internacional y que la misma permanece abierta para el tránsito independientemente de las amenazas y ataques de la Guardia Revolucionaria Islámica

El Comando Central de EEUU apoyó el paso de más de 900 buques comerciales por el estrecho de Ormuz desde mayo

Rubio se reunió con el canciller de Rusia en Manila para abordar la guerra en Ucrania y evaluar una eventual reactivación del diálogo

El encuentro, que tuvo lugar al margen de la cumbre de la ASEAN en Filipinas, se produjo pocas horas después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, informara que habló con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner para intentar reanudar las conversaciones de paz

Rubio se reunió con el canciller de Rusia en Manila para abordar la guerra en Ucrania y evaluar una eventual reactivación del diálogo

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Según comunicados difundidos por las agencias estatales IRNA y Tasnim, la Guardia Revolucionaria Islámica sostuvo que la “operación de represalia continúa” y reiteró su postura sobre el estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Los precios del petróleo se mantienen en su nivel más alto en más de seis semanas por la escalada de la guerra en Medio Oriente

La suba responde al aumento de la incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo debido a la combinación de amenazas sobre el estrecho de Ormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb, dos pasos estratégicos para el comercio energético internacional

Los precios del petróleo se mantienen en su nivel más alto en más de seis semanas por la escalada de la guerra en Medio Oriente

Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas

Un paquete combinado promete recuperar parte del terreno perdido y además mejorar cuentas públicas, aunque con ganadores y rezagados, mientras los países pobres aparecen con un factor extra para cambiar su trayectoria

Políticas laborales para amortiguar el golpe demográfico: las tres palancas que el FMI evalúa para las próximas décadas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

Bogotá alista alivio tributario para deudores: descuentos llegarían hasta el 50 %

El incendio de Almorox (Toledo) evoluciona favorablemente, pero aún no se da por estabilizado: los vecinos de El Encinar del Alberche siguen desalojados

Melate, Revancha y Revanchita resultados del sorteo de hoy miércoles 22 de julio

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de julio

INFOBAE AMÉRICA

Tras la entrada en vigor de los aranceles de EEUU, Brasil lanzó una línea de crédito de USD 3.650 millones

Tras la entrada en vigor de los aranceles de EEUU, Brasil lanzó una línea de crédito de USD 3.650 millones

El Comando Central de EEUU apoyó el paso de más de 900 buques comerciales por el estrecho de Ormuz desde mayo

Rubio se reunió con el canciller de Rusia en Manila para abordar la guerra en Ucrania y evaluar una eventual reactivación del diálogo

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente

Los precios del petróleo se mantienen en su nivel más alto en más de seis semanas por la escalada de la guerra en Medio Oriente

ENTRETENIMIENTO

Ridley Scott dirigirá ‘La isla del tesoro’, una nueva versión del clásico de aventuras con Hugh Jackman como el icónico pirata Long John Silver

Ridley Scott dirigirá ‘La isla del tesoro’, una nueva versión del clásico de aventuras con Hugh Jackman como el icónico pirata Long John Silver

El hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con el artista: “No soy Ricky Martin, soy Valentino”

14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

Fichas en los bolsillos y un atuendo de leopardo: Jason Bateman recordó su arresto en Mónaco

Charlize Theron admite que no podía dejar de mirar el cuerpo de Matt Damon en ‘La Odisea’