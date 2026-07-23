Cuáles son los 6 conceptos erróneos sobre la demencia que pueden retrasar su detección y prevención

La demencia afecta a más de 55 millones de personas en el mundo y podría alcanzar 139 millones de casos para 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demencia continúa siendo uno de los trastornos neurocognitivos que más preocupación genera a nivel mundial. Más de 55 millones de personas viven actualmente con esta condición y cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos, según datos citados por Science Focus.

Con el envejecimiento progresivo de la población, los investigadores estimaron que la cifra global podría alcanzar los 139 millones de personas para 2050.

Aunque los avances científicos permitieron comprender mejor este trastorno neurocognitivo, persisten mitos que pueden retrasar la detección de sus primeras señales y la consulta médica.

PUBLICIDAD

La detección temprana de la demencia depende de reconocer señales iniciales y de cuestionar mitos sobre la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurocientífica Antonella Santuccione Chadha, directora ejecutiva de la Fundación para el Cerebro de la Mujer, explicó a Science Focus que una mejor comprensión del trastorno permite reconocer modificaciones tempranas y actuar sobre aspectos vinculados con la salud cerebral.

Mito 1: la demencia aparece únicamente en la vejez

Una de las ideas más extendidas sostiene que la demencia solo afecta a personas de edad avanzada, aunque algunos tipos pueden comenzar mucho antes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con distintos estudios, la demencia frontotemporal suele diagnosticarse entre los 45 y 65 años, mientras que algunos casos de Alzheimer de inicio temprano aparecen antes de los 65. “La demencia comienza 20 años antes de que se manifiesten los síntomas”, afirmó Chadha. También destacó que los cambios cerebrales pueden avanzar durante años antes de hacerse visibles.

La demencia no aparece solo en la vejez, ya que la demencia frontotemporal y el Alzheimer de inicio temprano pueden diagnosticarse antes de los 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Alzheimer, la acumulación progresiva de proteínas como amiloide y tau puede interferir con las células nerviosas y contribuir al deterioro cognitivo. Los primeros signos no siempre incluyen olvidos evidentes: también pueden aparecer modificaciones persistentes en el estado de ánimo, la motivación, la energía o el comportamiento.

PUBLICIDAD

Mito 2: la demencia solo afecta la memoria

La pérdida de memoria suele ser el síntoma más asociado con la demencia, aunque el trastorno puede afectar otras funciones según el tipo de alteración neurocognitiva.

En relación con el Alzheimer, Chadha explicó que sus efectos van más allá de la pérdida de memoria, ya que también pueden afectar el funcionamiento cotidiano, generar dificultades para realizar actividades habituales, cambios en la movilidad o problemas para completar tareas que antes se desarrollaban de manera automática.

PUBLICIDAD

La demencia no solo afecta la memoria, sino también el funcionamiento cotidiano, el movimiento, la planificación, la concentración y la conducta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otros tipos, como la demencia vascular, los primeros signos pueden relacionarse con las funciones ejecutivas, como la planificación, la concentración y el procesamiento de información.

Mito 3: la demencia es inevitable si existe predisposición genética

La genética puede influir en el riesgo de desarrollar determinados trastornos neurocognitivos. Un ejemplo es la presencia de variantes del gen APOE4, asociadas con una mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer.

PUBLICIDAD

Sin embargo, contar con un factor genético de riesgo no significa que el deterioro cognitivo sea inevitable. Investigaciones citadas por Science Focus estimaron que cerca del 45% de los casos de demencia podrían retrasarse o reducirse mediante cambios relacionados con el estilo de vida.

La predisposición genética, incluido el gen APOE4, no vuelve inevitable la demencia y cerca del 45% de los casos podría retrasarse con cambios en el estilo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas recomendadas por Chadha se encuentran la actividad física regular, mantener vínculos sociales sólidos, controlar los niveles de vitamina D, asegurar una adecuada incorporación de omega-3 mediante pescado azul o suplementos y priorizar un descanso reparador.

PUBLICIDAD

La especialista también destacó la importancia de mantener la actividad mental a través del aprendizaje continuo. “Sigue formándote, aprende una nueva habilidad o toca un instrumento”, aconsejó.

Mito 4: los síntomas son iguales en hombres y mujeres

La forma en que se presenta la demencia puede variar entre hombres y mujeres. Algunos investigadores advirtieron que estas diferencias podrían dificultar la identificación temprana en ciertos casos.

PUBLICIDAD

Un estudio citado por Science Focus indicó que las mujeres con Alzheimer pueden conservar la memoria verbal durante más tiempo que los hombres, en promedio unos 2,7 años adicionales. Esto podría hacer que aparenten mantener un funcionamiento adecuado durante más tiempo, aunque existan otros cambios en el cerebro.

Los síntomas de la demencia pueden variar entre hombres y mujeres, lo que influye en la identificación temprana del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando aparece el deterioro, algunas investigaciones señalaron que la progresión de las alteraciones cognitivas podría ser entre un 25% y un 50% más rápida en mujeres.

PUBLICIDAD

Los síntomas iniciales también pueden diferir. En ellas pueden aparecer manifestaciones similares a trastornos emocionales, como ansiedad, depresión, aislamiento social o dificultades para dormir. En los hombres pueden observarse con mayor frecuencia agresividad, impulsividad o conductas inapropiadas.

Mito 5: la terapia hormonal previene el deterioro cognitivo

La relación entre menopausia, estrógeno y deterioro cognitivo llevó a investigar si la terapia de reemplazo hormonal (TRH) podía tener algún efecto protector frente a la demencia.

El estrógeno participa en procesos vinculados con la salud cerebral y algunos mecanismos relacionados con la eliminación del amiloide, una proteína asociada con el Alzheimer.

La terapia de reemplazo hormonal no cuenta con evidencia suficiente para prevenir la demencia, y la salud cardiovascular influye de forma directa en la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Chadha explicó que actualmente no existe evidencia suficiente para afirmar que la TRH reduzca el riesgo de demencia o ralentice el deterioro cognitivo.

Este tratamiento continúa utilizándose principalmente para aliviar síntomas asociados con la menopausia, como sofocos y sudores nocturnos.

Mito 6: la salud cerebral y cardiovascular funcionan por separado

El funcionamiento cerebral depende del sistema circulatorio para recibir oxígeno y nutrientes. Por este motivo, los problemas cardiovasculares pueden influir en la salud cognitiva.

La salud cardiovascular influye en el funcionamiento cerebral debido a la relación entre el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los daños en los vasos sanguíneos pueden aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares y contribuir al desarrollo de alteraciones cognitivas relacionadas con la demencia vascular.

Además, algunos investigadores consideran que una circulación deficiente podría favorecer procesos vinculados con la acumulación de proteínas como el amiloide y la tau.