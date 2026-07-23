Ciencia

Cuáles son los 6 conceptos erróneos sobre la demencia que pueden retrasar su detección y prevención

Una especialista detalló a Science Focus las creencias más extendidas en torno a este trastorno neurocognitivo y cómo una mejor comprensión favorece el reconocimiento temprano de sus primeras manifestaciones

Guardar
Google icon
Ilustración de anciano con cerebro translúcido, del que se desprenden fotografías antiguas de un niño y casas, y un reloj roto en partículas doradas.
La demencia afecta a más de 55 millones de personas en el mundo y podría alcanzar 139 millones de casos para 2050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demencia continúa siendo uno de los trastornos neurocognitivos que más preocupación genera a nivel mundial. Más de 55 millones de personas viven actualmente con esta condición y cada año se diagnostican cerca de 10 millones de nuevos casos, según datos citados por Science Focus.

Con el envejecimiento progresivo de la población, los investigadores estimaron que la cifra global podría alcanzar los 139 millones de personas para 2050.

Aunque los avances científicos permitieron comprender mejor este trastorno neurocognitivo, persisten mitos que pueden retrasar la detección de sus primeras señales y la consulta médica.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La detección temprana de la demencia depende de reconocer señales iniciales y de cuestionar mitos sobre la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neurocientífica Antonella Santuccione Chadha, directora ejecutiva de la Fundación para el Cerebro de la Mujer, explicó a Science Focus que una mejor comprensión del trastorno permite reconocer modificaciones tempranas y actuar sobre aspectos vinculados con la salud cerebral.

Mito 1: la demencia aparece únicamente en la vejez

Una de las ideas más extendidas sostiene que la demencia solo afecta a personas de edad avanzada, aunque algunos tipos pueden comenzar mucho antes.

PUBLICIDAD

De acuerdo con distintos estudios, la demencia frontotemporal suele diagnosticarse entre los 45 y 65 años, mientras que algunos casos de Alzheimer de inicio temprano aparecen antes de los 65. “La demencia comienza 20 años antes de que se manifiesten los síntomas”, afirmó Chadha. También destacó que los cambios cerebrales pueden avanzar durante años antes de hacerse visibles.

Un médico con gafas y bata blanca muestra a una mujer un tablet con imágenes de escáner cerebral en una consulta médica.
La demencia no aparece solo en la vejez, ya que la demencia frontotemporal y el Alzheimer de inicio temprano pueden diagnosticarse antes de los 65 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Alzheimer, la acumulación progresiva de proteínas como amiloide y tau puede interferir con las células nerviosas y contribuir al deterioro cognitivo. Los primeros signos no siempre incluyen olvidos evidentes: también pueden aparecer modificaciones persistentes en el estado de ánimo, la motivación, la energía o el comportamiento.

Mito 2: la demencia solo afecta la memoria

La pérdida de memoria suele ser el síntoma más asociado con la demencia, aunque el trastorno puede afectar otras funciones según el tipo de alteración neurocognitiva.

En relación con el Alzheimer, Chadha explicó que sus efectos van más allá de la pérdida de memoria, ya que también pueden afectar el funcionamiento cotidiano, generar dificultades para realizar actividades habituales, cambios en la movilidad o problemas para completar tareas que antes se desarrollaban de manera automática.

Una mujer mayor de cabello gris se sienta frente a una mesa de madera y manipula varias tarjetas blancas rectangulares con diseños de colores.
La demencia no solo afecta la memoria, sino también el funcionamiento cotidiano, el movimiento, la planificación, la concentración y la conducta (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otros tipos, como la demencia vascular, los primeros signos pueden relacionarse con las funciones ejecutivas, como la planificación, la concentración y el procesamiento de información.

Mito 3: la demencia es inevitable si existe predisposición genética

La genética puede influir en el riesgo de desarrollar determinados trastornos neurocognitivos. Un ejemplo es la presencia de variantes del gen APOE4, asociadas con una mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer.

Sin embargo, contar con un factor genético de riesgo no significa que el deterioro cognitivo sea inevitable. Investigaciones citadas por Science Focus estimaron que cerca del 45% de los casos de demencia podrían retrasarse o reducirse mediante cambios relacionados con el estilo de vida.

Una mujer adulta de mediana edad, con el pelo rubio recogido y una camisa blanca, mira una visualización 3D de una doble hélice de ADN con regiones luminosas y redes. Al fondo, se ve un cerebro humano con conexiones neuronales activas.
La predisposición genética, incluido el gen APOE4, no vuelve inevitable la demencia y cerca del 45% de los casos podría retrasarse con cambios en el estilo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las medidas recomendadas por Chadha se encuentran la actividad física regular, mantener vínculos sociales sólidos, controlar los niveles de vitamina D, asegurar una adecuada incorporación de omega-3 mediante pescado azul o suplementos y priorizar un descanso reparador.

La especialista también destacó la importancia de mantener la actividad mental a través del aprendizaje continuo. “Sigue formándote, aprende una nueva habilidad o toca un instrumento”, aconsejó.

Mito 4: los síntomas son iguales en hombres y mujeres

La forma en que se presenta la demencia puede variar entre hombres y mujeres. Algunos investigadores advirtieron que estas diferencias podrían dificultar la identificación temprana en ciertos casos.

Un estudio citado por Science Focus indicó que las mujeres con Alzheimer pueden conservar la memoria verbal durante más tiempo que los hombres, en promedio unos 2,7 años adicionales. Esto podría hacer que aparenten mantener un funcionamiento adecuado durante más tiempo, aunque existan otros cambios en el cerebro.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los síntomas de la demencia pueden variar entre hombres y mujeres, lo que influye en la identificación temprana del Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando aparece el deterioro, algunas investigaciones señalaron que la progresión de las alteraciones cognitivas podría ser entre un 25% y un 50% más rápida en mujeres.

Los síntomas iniciales también pueden diferir. En ellas pueden aparecer manifestaciones similares a trastornos emocionales, como ansiedad, depresión, aislamiento social o dificultades para dormir. En los hombres pueden observarse con mayor frecuencia agresividad, impulsividad o conductas inapropiadas.

Mito 5: la terapia hormonal previene el deterioro cognitivo

La relación entre menopausia, estrógeno y deterioro cognitivo llevó a investigar si la terapia de reemplazo hormonal (TRH) podía tener algún efecto protector frente a la demencia.

El estrógeno participa en procesos vinculados con la salud cerebral y algunos mecanismos relacionados con la eliminación del amiloide, una proteína asociada con el Alzheimer.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La terapia de reemplazo hormonal no cuenta con evidencia suficiente para prevenir la demencia, y la salud cardiovascular influye de forma directa en la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, Chadha explicó que actualmente no existe evidencia suficiente para afirmar que la TRH reduzca el riesgo de demencia o ralentice el deterioro cognitivo.

Este tratamiento continúa utilizándose principalmente para aliviar síntomas asociados con la menopausia, como sofocos y sudores nocturnos.

Mito 6: la salud cerebral y cardiovascular funcionan por separado

El funcionamiento cerebral depende del sistema circulatorio para recibir oxígeno y nutrientes. Por este motivo, los problemas cardiovasculares pueden influir en la salud cognitiva.

Hombre atlético de mediana edad, de perfil, sentado en un banco con ropa deportiva, tocándose el pecho. Un gráfico rojo y azul de un corazón y un ECG se superpone en su torso.
La salud cardiovascular influye en el funcionamiento cerebral debido a la relación entre el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno y nutrientes al cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los daños en los vasos sanguíneos pueden aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares y contribuir al desarrollo de alteraciones cognitivas relacionadas con la demencia vascular.

Además, algunos investigadores consideran que una circulación deficiente podría favorecer procesos vinculados con la acumulación de proteínas como el amiloide y la tau.

Temas Relacionados

DemenciaAlzheimerDeterioro CognitivoCerebroMemoriaEnvejecimientoNeurocienciaMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué cantidad de frutas y verduras al día protege el corazón, según un estudio

Los beneficios cardiovasculares siguen aumentando más allá de la pauta habitual y varían según el género y el tipo de alimento, advierte una investigación de la Universidad Edith Cowan

Qué cantidad de frutas y verduras al día protege el corazón, según un estudio

Por qué perros y gatos pueden ser una red de apoyo determinante para algunas personas

Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Fundación FAADA, publicado en Frontiers in Psychology, analizó cien casos y concluyó que el vínculo con animales de compañía puede ser el sostén emocional más constante en momentos de alta fragilidad social

Por qué perros y gatos pueden ser una red de apoyo determinante para algunas personas

5 frutos secos claves para potenciar la salud más allá de la alimentación básica

Diversos análisis científicos exploran cómo la incorporación regular de estas opciones puede contribuir al bienestar físico y mental, según especialistas en nutrición

5 frutos secos claves para potenciar la salud más allá de la alimentación básica

No se trata solo de grasa: las dietas yo-yo también pueden significar perder masa muscular

Un estudio de la Universidad de California en San Francisco analizó cómo los ciclos de pérdida y recuperación de peso influyen en la composición corporal de adultos de mediana edad, y reveló cambios que van más allá del número que marca la balanza

No se trata solo de grasa: las dietas yo-yo también pueden significar perder masa muscular

Día de las Ballenas y los Delfines: alertan que una de cada cuatro especies está en peligro de extinción

La red de conservación más grande del mundo publicó su Lista Roja con datos de 93 cetáceos y advirtió que la tendencia empeora año tras año. La situación en ríos y costas de América del Sur

Día de las Ballenas y los Delfines: alertan que una de cada cuatro especies está en peligro de extinción

DEPORTES

Fin de la novela: River Plate acordó con Tigres y rompió el mercado al fichar a Ángel Correa

Fin de la novela: River Plate acordó con Tigres y rompió el mercado al fichar a Ángel Correa

Boca Juniors va por otro delantero en este mercado: los dos nombres que suenan para reforzar al equipo del Vasco Arruabarrena

El rotundo cambio físico de Gastón Edul en la previa a su pelea contra el periodista amigo de Cristiano Ronaldo en la Velada 6

Los 74 fichajes que se confirmaron durante la Copa del Mundo en la Primera División del fútbol argentino

Cómo están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana 2027

TELESHOW

Con el voto de los exjugadores, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Con el voto de los exjugadores, así quedó la placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada

Una participante de Love Is Blind reveló que está embarazada: quién es el padre

Yazmín Jaureguy, la esposa de Valentín Barco, se sometió a una cirugía estética: “Tenía terror de pasar por el quirófano”

Andrés Nara cuestionó a Mauro Icardi tras el robo en la casa de Wanda Nara: “Las nenas le están pidiendo por favor”

Franco Colapinto y Maia Reficco, en medio de rumores de separación: “Él está en otra”

INFOBAE AMÉRICA

Argentina, objetivo woke

Argentina, objetivo woke

La ONU reúne a sus seis candidatos a secretario general en un debate previo a la elección

Narendra Modi prometió “castigos severos” tras la filtración de exámenes que desató las protestas del movimiento Cucaracha en India

Qué se sabe de la montaña Pickaxe, el enclave donde Trump asegura que Irán oculta un complejo nuclear subterráneo

La Guardia Revolucionaria iraní negó el paso a tres petroleros por el estrecho de Ormuz