Crimen y Justicia

Un ingeniero argentino fue brutalmente asesinado en Madrid por un hombre que sospechaba que era el amante de su esposa

El caso fue cerrado por la Policía Nacional de España luego de que confirmaran que el presunto agresor se había quitado la vida un día después del crimen

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La víctima fue encontrada sin vida en la cocina de su casa
La víctima fue encontrada sin vida en la cocina de su casa

Hace poco más de una semana, Facundo Rico, un ingeniero argentino, fue encontrado brutalmente asesinado en el departamento donde residía en Madrid, España. Sin embargo, el caso ya fue cerrado por las autoridades locales, tras descubrir que el presunto agresor, A. J., un ingeniero español de 65 años, se quitó la vida menos de 24 horas después del crimen.

El brutal asesinato tuvo lugar la mañana del 14 de julio, cuando el principal sospechoso ingresó al domicilio que la víctima alquilaba en el lujoso barrio de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral, al norte de la capital española. Según la investigación policial, el móvil del homicidio fue una obsesión vinculada a los celos, ya que el atacante sospechaba que este mantenía una relación sentimental con su esposa.

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Aunque no determinaron qué tipo de relación previa existía entre A. J. y Rico, las autoridades plantearon que el argentino conocía a quien terminó siendo su asesino, debido a que no se detectaron indicios de que la puerta de entrada haya sido forzada. Tras haber entrado en la casa, se cree que ambos sostuvieron un enfrentamiento que culminó con el homicidio.

En la escena del crimen fueron hallados restos de gas pimienta, específicamente en las paredes, por lo que los investigadores creen que el atacante lo habría utilizado para evitar que la víctima pudiera defenderse. Según la información recabada por medios locales, Rico fue encontrado con un total de 13 puñaladas: las heridas se dividen entre la espalda, el omóplato y el abdomen.

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Las autoridades españolas cerraron el caso, tras descubrir que el presunto agresor se quitó la vida (Europa Press)
Las autoridades españolas cerraron el caso, tras descubrir que el presunto agresor se quitó la vida (Europa Press)

Junto al cuerpo del ingeniero argentino también se encontraba el arma homicida. En ese momento, una vecina de la urbanización alertó a Carlos, el portero, por la presencia de un fuerte olor químico, por lo que se dio aviso a las autoridades de inmediato. También llegaron a escuchar los gritos de Rico.

Las cámaras de seguridad del condominio y los testimonios recogidos por la Policía nacional permitieron reconstruir el recorrido del presunto homicida. Para esto, fue clave el testimonio de Carlos, quien habría sido la única persona que vio salir a A. J. del edificio tras haber concretado el ataque.

Acto seguido, el asesino fue captado por las cámaras mientras abordaba su vehículo rojo. Los registros fílmicos contribuyeron a reconstruir parte de su recorrido hacia una residencia en La Adrada, una localidad ubicada al sur de la provincia de Ávila y que cuenta con menos de 3.000 habitantes.

En ese municipio, el sospechoso poseía una segunda vivienda junto a su esposa, de quien solo se supo que tenía alrededor de unos 50 años. Según fuentes de la investigación, la mujer deseaba separarse y su marido sospechaba la existencia de una tercera persona en su vida. Aunque no se confirmó la supuesta infidelidad, las pesquisas corroboraron que la víctima y la mujer asistían al mismo gimnasio, cercano al domicilio de Rico.

Rico se había radicado en España hace aproximadamente una década
Rico se había radicado en España hace aproximadamente una década

Un día después del crimen, es decir, el 15 de julio, A. J. se dirigió a la garganta del Charco de la Olla, en las inmediaciones de La Adrada, en donde se quitó la vida. Una pareja que paseaba por la zona declaró haberlo visto momentos antes del suceso y describió que tenía “muy mala cara”.

La notificación policial a la esposa del presunto homicida generó un fuerte impacto emocional. Inicialmente, la mujer se negó a aceptar los hechos, pero el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional contaba con pruebas concluyentes: la presencia del sospechoso en la escena, imágenes de cámaras de seguridad, testigos y un móvil sentimental confirmado por allegados a la víctima.

Quién era Facundo Rico, el ingeniero argentino asesinado en Madrid

De acuerdo con la información personal que la víctima había publicado en su perfil de LinkedIn, Rico era un ingeniero especializado en Telecomunicaciones, que había optado por desarrollarse en el sector de las energías renovables. Además, se había radicado en España hacía al menos 10 años.

Además de haber adquirido experiencia laboral en empresas dedicadas a la energía solar y eólica, también llegó a desempeñarse como docente auxiliar en la Universidad Nacional de San Juan. Un mes antes del crimen, había iniciado un nuevo puesto como ingeniero de proyectos.

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