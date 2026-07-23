Ciencia

Qué cantidad de frutas y verduras al día protege el corazón, según un estudio

Los beneficios cardiovasculares siguen aumentando más allá de la pauta habitual y varían según el género y el tipo de alimento, advierte una investigación de la Universidad Edith Cowan

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Un corazón anatómico humano, con salmón, arándanos, coliflor, zanahorias, rábanos, uvas, pera, manzana, brócoli, almendras y avena sobre fondo de acuarela.
Consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer suficientes frutas y verduras es una recomendación respaldada tanto por la Organización Mundial de la Salud como por investigaciones recientes. Según informa la revista National Geographic España, el estudio observacional de la Universidad Edith Cowan respalda que consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día —equivalente a cinco piezas diarias— puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer.

Este hábito puede mejorar la salud de manera sencilla y accesible para la mayoría de la población. La pauta de “cinco al día” facilita la comprensión: una pieza equivale a lo que cabe en una mano.

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Adoptar este objetivo diario no solo favorece el bienestar individual, sino que también tiene beneficios para el entorno y puede ser económico. A pesar de su simplicidad, el consumo insuficiente de frutas y hortalizas continúa siendo un problema global.

Manos sostienen un colador metálico con frambuesas, lechuga y cilantro bajo agua corriente de un grifo en un fregadero de cocina.
El consumo insuficiente de frutas y verduras causa aproximadamente 1,7 millones de muertes al año en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta carencia alimentaria es responsable de aproximadamente 1,7 millones de muertes cada año, mostrando el impacto real que tiene la dieta en la salud pública. Incrementar su presencia diaria resulta clave para la prevención.

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Consumo real de frutas y verduras y dieta mediterránea

En muchos países, la media de consumo diario de frutas y verduras sigue estando por debajo de las recomendaciones internacionales. Esta tendencia se traduce en el abandono progresivo de dietas tradicionales, como la mediterránea, famosa por su riqueza en productos frescos y variados que aportan nutrientes esenciales al organismo. La transición hacia patrones alimentarios más procesados incrementa los riesgos asociados.

La disminución del consumo de estos alimentos repercute directamente en la salud de la población y en la incidencia de enfermedades crónicas ligadas a la alimentación. Mantener una dieta rica en frutas y verduras no solo ayuda a prevenir problemas cardiovasculares, sino que también reduce el riesgo de otras enfermedades no transmisibles. Recuperar hábitos tradicionales puede ser un paso eficaz hacia una mejor calidad de vida.

Gran cantidad de pepinos verdes, algunos sin envolver y otros con plástico y etiquetas de código de barras, expuestos en estantes de un supermercado.
El consumo real de frutas y verduras sigue por debajo de las recomendaciones internacionales y se vincula con el abandono de la dieta mediterránea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción de riesgo al consumir más de cinco raciones diarias

El límite recomendado de cinco piezas diarias debe interpretarse siempre como un mínimo y no como una meta final. Investigaciones recientes muestran que los beneficios asociados al consumo de verduras siguen aumentando hasta alcanzar cinco porciones al día, mientras que en el caso de las frutas, el efecto positivo se estabiliza en torno a tres. La protección cardiovascular máxima se relaciona con diez raciones diarias.

Incrementar el consumo de frutas y verduras reduce significativamente el riesgo de muerte. Una pieza extra al día puede disminuir ese riesgo en un 10 %; alcanzar cinco raciones supone una reducción del 30 %, y llegar a diez eleva el beneficio al 40 %. Priorizar las verduras sobre las frutas aporta ventajas adicionales según los estudios disponibles, reforzando la importancia de una dieta variada y constante.

Puesto callejero con una vendedora y una gran variedad de productos frescos: plátanos, yucas, calabazas, papayas, pimientos, tomates, cítricos, uvas y vegetales verdes.
Una pieza adicional de frutas y verduras al día puede reducir un 10% el riesgo de muerte, y diez raciones elevan el beneficio al 40% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias de beneficios según el sexo

El análisis realizado por la Universidad Edith Cowan introduce un enfoque novedoso: los efectos cardioprotectores de las verduras varían según el sexo. El estudio, que analizó datos de 638 participantes jóvenes, observó que los hombres que consumen más legumbres —como alubias, lentejas y guisantes— presentan menos signos tempranos de alerta de enfermedad cardíaca. Este grupo se beneficia especialmente de los compuestos presentes en estos alimentos.

En el caso de las mujeres, el consumo regular de verduras crucíferas —brócoli, coliflor y repollo— se asocia a una menor probabilidad de desarrollar diabetes y enfermedades cardíacas. Estos resultados sugieren que no todas las verduras ofrecen la misma protección, y que los beneficios pueden depender tanto del tipo de alimento como del género de la persona. La personalización de la dieta puede potenciar estos efectos positivos.

Vista aérea de dos personas en una mesa de madera oscura sirviéndose de múltiples cuencos con ensaladas, verduras, huevos, aguacate, cítricos y frutos secos.
El estudio de la Universidad Edith Cowan halló en 638 participantes jóvenes que las legumbres se asocian con menos signos tempranos de enfermedad cardíaca en los hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones del estudio observacional

Aunque los hallazgos aportan nuevas pistas para recomendaciones nutricionales más precisas, es fundamental recordar que el estudio tiene carácter observacional. Este tipo de investigaciones puede identificar asociaciones relevantes, pero no probar que el consumo de ciertas verduras sea la causa directa de los beneficios observados. La relación causal necesita pruebas más robustas y prolongadas en el tiempo.

Los propios autores subrayan la necesidad de realizar estudios dietéticos a largo plazo para llegar a conclusiones definitivas y diseñar políticas de salud pública eficaces. A pesar de estas limitaciones, los expertos coinciden en que aumentar la cantidad de verduras en la dieta es seguro y recomendable para la mayoría, salvo en casos de condiciones médicas específicas. El consenso es claro: sumar más verduras siempre aporta beneficios.

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