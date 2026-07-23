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Andrés Nara cuestionó a Mauro Icardi tras el robo en la casa de Wanda Nara: “Las nenas le están pidiendo por favor”

El padre de la empresaria apuntó en SQP contra el futbolista por negarse a firmar la documentación de las hijas menores, hoy indocumentadas tras el asalto en las afueras de Milán

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El padre de la empresaria apuntó contra el futbolista por negarse a firmar la documentación de las hijas menores, hoy indocumentadas tras el asalto (Video: SQP/ América TV)

El robo sufrido por Wanda Nara en su casa de campo cerca de Milán ha generado una fuerte repercusión familiar y pública. Mientras la empresaria se encontraba en la final del Mundial, delincuentes irrumpieron en la propiedad y redujeron a su madre, Nora Colosimo, y a sus cinco hijos. Andrés Nara, padre de la conductora, se refirió al hecho, donde elogió la actitud de Maxi López y lanzó duras críticas contra Mauro Icardi por su negativa a colaborar en la restitución de la documentación de las hijas menores, al afirmar que hoy se encuentran indocumentadas tras el asalto.

El eje más delicado planteado por el papá de la animadora fue la falta de colaboración del exjugador del Galatasaray para resolver la situación documental de las hijas menores de Wanda. Según relató, tras el robo, las niñas quedaron sin pasaportes y necesitan la firma de su padre para iniciar los trámites ante la embajada argentina en Italia.

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andrés nara mauro icardi
“El problema más grande es la documentación de los menores; quedan indocumentadas y el que tiene que firmar para resolver este tema no lo hace”, aseguró Andrés Nara, el padre de Wanda (Instagram)

Pese al pedido explícito de las niñas y la intervención de la abogada Ana Rosenfeld, Icardi “se niega rotundamente”, aseveró el empresario en SQP (América TV). “En vez de poner en pos de solucionar un tema tan grave psicológicamente para sus propias hijas, se opone. Las nenas le están pidiendo por favor que se solidarice con este tema”, remarcó el padre de Wanda.

El reproche fue contundente: “Ni siquiera el padre pone esta situación para resolverlo. El que tiene que firmar para resolver este tema y no lo hace”. Mientras que compartió su preocupación por el tema, en medio de la batalla judicial que enfrenta la expareja. “Hasta en la guerra ponen una bandera blanca”, enfatizó.

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En contraste con la actitud de Icardi, Andrés Nara destacó el accionar de Maxi López, padre de los tres hijos mayores de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). Resaltó que él se hizo cargo de los trámites vinculados a la documentación de los chicos y de su bienestar tras el episodio de inseguridad.

La casa de Wanda Nara donde ocurrió el robo en las afueras de Milán
La casa de Wanda Nara donde ocurrió el robo en las afueras de Milán

“Maxi, como un caballero, se ocupó de todo, se llevó a los chicos, está haciendo la documentación para que puedan volver a su destino, que es Argentina, para poder estar en el colegio, como tiene que ser un buen padre”, sintetizó. Esta diferenciación marcó el tono de la intervención y profundizó el dilema familiar que atraviesan tras el violento asalto.

El mediático describió con detalle la noche en la que cuatro delincuentes encapuchados entraron a la casa de campo mientras su exesposa, Nora Colosimo, y los cinco hijos de Wanda se encontraban en el interior.

Subrayó que Valentino López no estaba presente, pero que una de las niñas se cruzó cara a cara con uno de los ladrones.La familia vivió momentos de “mucho terror”, según sus palabras, y la principal preocupación hoy radica en el impacto psicológico y la sensación de vulnerabilidad que persiste en los menores y en la madre de Wanda.

Andrés Nara contra Mauro Icardi
“Las nenas le están pidiendo por favor que se solidarice con este tema, pero se niega rotundamente”, manifestó

El episodio se produjo mientras la familia miraba la final del Mundial, lo que agravó la sensación de indefensión. Durante el asalto, los delincuentes se llevaron “un montón de cosas, carteras, dinero y objetos de valor”, precisó. No obstante, el foco está puesto en la pérdida de los pasaportes y documentos personales de sus nietos. “El problema más grande es la documentación de los menores”, enfatizó Nara.

La falta de papeles impide a las hijas menores de Wanda reanudar sus actividades habituales y retornar a la normalidad, mientras que la negativa de Icardi a facilitar los trámites agrava la situación. “Quedan indocumentadas y el que tiene que firmar para resolver este tema no lo hace”, sostuvo. Wanda Nara, además, ofreció una recompensa de $100.000 dólares para recuperar los elementos robados.

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