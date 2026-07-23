Los 74 fichajes que se confirmaron durante la Copa del Mundo en la Primera División del fútbol argentino

Sebastián Villa, Lucas Beltrán, Maxi Meza, Matías Kranevitter y Pipo Gorosito

A casi dos meses de la coronación de Belgrano ante River Plate en el Torneo Apertura, el fútbol argentino dejó atrás la Copa del Mundo y vuelve al ruedo este jueves con tres partidos correspondientes al Clausura, mientras los planteles comienzan a ultimar detalles en el mercado de pases. De hecho, gran parte de los 30 equipos de la Primera División han confirmado sus caras nuevas para afrontar este semestre con figuras destacadas y hasta cambios de entrenador: Damián Ayude en Barracas Central, Rubén Forestello en Estudiantes de Río Cuarto, Rodolfo Arruabarrena en Boca Juniors, Juan Pablo Vojvoda en Racing, Néstor Gorosito en San Lorenzo y Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba.

A la hora del repaso por los elencos grandes, uno de los primeros en reforzarse fue Boca, con la contratación de Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero. El arquero de 31 años, que fue parte del plantel de Colombia en el último Mundial, llegó desde Vélez a cambio de una cifra que rondó los cuatro millones de dólares, mientras que Villa dejó atrás su conflictiva estadía en el Xeneize y tendrá su segundo ciclo, luego de que la dirigencia porteña haya desembolsado 6,5 millones de dólares netos a Independiente Rivadavia de Mendoza. En último orden, Lozano arribó desde Argentinos Juniors para reforzar el lateral derecho.

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Mientras suenan dos nombres importantes como Ángel Correa y Thiago Almada, River ya sumó cinco caras nuevas en esta ventana invernal: el defensor Nicolás Otamendi, los uruguayos Mauro Arambarri (Getafe) y Giovanni González (Krasnodar de Rusia) y los retornos de Lucas Beltrán (jugó la última temporada en el Valencia), a préstamo con obligación de compra desde Fiorentina hasta el 30 de junio de 2027; y de Rafael Santos Borré. A su vez, el Millonario le liberó a Maximiliano Meza a Independiente, donde firmó hasta diciembre del año que viene en condición de libre.

Además de confirmar a Vojvoda como reemplazante de Gustavo Costas en el banco, Racing también se reforzó con otro ex River como Matías Kranevitter, el ex mediocampista de Talleres Ulises Ortegoza y el lateral izquierdo uruguayo Alfonso Espino, ex Rayo Vallecano. Y San Lorenzo, que baraja ofertas por una de las figuras de la Copa del Mundo como Orlando Gill, designó a Pipo Gorosito como entrenador tras la salida de Gustavo Álvarez, incorporó a Facundo Bruera (estuvo a préstamo en Barracas Central) y sumó al extremo derecho Juan Pablo Álvarez, quien arribó con el pase en su poder después de un semestre en Gimnasia de Mendoza y rubricó su firma hasta diciembre de 2027.

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TODOS LOS FICHAJES DEL MERCADO

Nicolás Otamendi finalizó su contrato con Benfica y acordó su llegada a River Plate con un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027

El lateral Giovanni González dejó el Krasnodar de Rusia y es jugador de River Plate hasta el 31 de diciembre de 2027

Tras ocho temporadas en el Getafe de España, el volante uruguayo Mauro Arambarri acordó su llegada a River Plate hasta el 31 de diciembre de 2028

Lucas Beltrán se incorporó a River Plate proveniente de la Fiorentina de Italia en calidad de préstamo con obligación de compra hasta el 30 de junio de 2027

Rafael Santos Borré dejó Internacional de Brasil para firmar un vínculo con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2029

Rodolfo Arruabarrena asumió como entrenador de Boca Juniors en lugar de Claudio Úbeda: firmó hasta diciembre del 2027

El lateral Leandro Lozano firmó contrato hasta diciembre del 2030 tras el pago de 3,5 millones de dólares a Argentinos Juniors

Sebastián Villa retornó a Boca Juniors tras su estadía en Independiente Rivadavia de Mendoza

El arquero Álvaro Montero desembarcó en Boca tras su experiencia en Vélez

Maximiliano Meza dejó River Plate y retornó a Independiente de Avellaneda: firmó hasta diciembre del 2027

Juan Pablo Vojvoda firmó su contrato para ser el nuevo técnico de Racing hasta junio de 2027

El mediocampista Ulises Ortegoza dejó Talleres para ser refuerzo de Racing, que se quedó con 100% de su pase. Firmó contrato hasta diciembre del 2029

El lateral izquierdo Alfonso Espino reforzó a Racing después de llegar en libertad de acción, luego de tres temporadas en el Rayo Vallecano de España. El uruguayo firmó su contrato por dos años

Matías Kranevitter llegó a Racing en condición de libre y firmó contrato por un año

Tras la salida de Gustavo Álvarez, Néstor Gorosito asumió el cargo de entrenador en San Lorenzo por los próximos 12 meses

El extremo derecho Juan Pablo Álvarez llegó a San Lorenzo con el pase en su poder después de un semestre en Gimnasia de Mendoza y rubricó su firma hasta diciembre de 2027

El delantero Facundo Bruera volvió a San Lorenzo después de su cesión de casi dos años en Barracas Central

Alan Soñora firmó con Newell's: llegó libre desde Cerro Porteño por una temporada, pero con una opción de compra por tres años más

Lautaro Gianetti desembarcó en Newell's tras su paso por Antalyaspor Kulübü de Turquía: el ex Vélez Sarsfield y Udinese de Italia firmó un contrato de 24 meses tras arribar libre

Franco Escobar retornó a Newell's: luego de su paso por Peñarol de Uruguay, quedó libre y firmó por 18 meses

Franco Cervi es la principal apuesta de Rosario Central en este mercado: quedó libre del Celta de España y acordó su vuelta al club que lo vio nacer con el pase en su poder. Solo jugó 165 minutos en la última temporada

Sebastián Zaracho, defensor paraguayo de 27 años, arribó a Rosario Central procedente de Guaraní de Paraguay

Axel Werner renovó su contrato con Elche hasta junio de 2028 y acordó su cesión con Rosario Central durante la temporada 2026/27, según informó el club español. Es su segundo ciclo en el Canalla

El delantero Tomás Badaloni se sumó a Rosario Central después de un paso por Necaxa de México

Jorge Sampaoli reemplazó a Carlos Tevez en la dirección técnica de Talleres de Córdoba

El arquero Ezequiel Unsain desembarcó en Talleres procedente del Necaxa de México

Talleres se quedó con los servicios del zaguero central Román Riquelme proveniente de Argentinos Juniors hasta diciembre de 2030

Talleres adquirió el 100% de la ficha del volante Federico Fattori, que pertenecía a Argentinos Juniors. Firmó contrato con la T hasta diciembre de 2029

El delantero uruguayo Nicolás Diente López llegó a Platense: el futbolista de 32 años quedó libre de Nacional y firmó hasta diciembre del 2027

El arquero Marcos Ledesma dejó Defensa y Justicia para unirse a préstamo y con una opción de compra a Instituto: firmó por 18 meses

Allan Steven Wlk Duré, delantero paraguayo, llegó desde Recoleta Football Club y firmó hasta 2030 en Lanús

Leandro Fernández quedó libre de Argentinos y se sumó a Defensa y Justicia hasta diciembre del 2027

Domingo Blanco con la camiseta de Defensa y Justicia: llega a préstamo por un año proveniente de Tijuana de México

Fernando Román firmó por un año en el Halcón tras jugar en Aldosivi

Damián Ayude reemplazó a Ruben Darío Insua en Barracas Central

Juan Ignacio Barbieri llegó desde Deportivo Armenio en condición de préstamo

Elías Pereyra, lateral izquierdo de 27 años, desembarcó libre desde Defensa y Justicia

Carlos Quintana rescindió con Rosario Central y se sumó a Riestra hasta diciembre de 2027

El Rayo Tomás González se unió a préstamo a Riestra por 18 meses desde Unión de Santa Fe

Milton Céliz retornó a Riestra tras su cesión en Barcelona de Ecuador y extendió su contrato hasta 2028

Agustín Graneros llegó libre de Deportivo Garcilaso a Riestra y firmó contrato hasta diciembre de 2027

Thiago Lauro se unió a préstamo por 18 meses desde Deportivo Morón

Papelito Braian Sánchez terminó su cesión en Bengaluru FC y retornó a Riestra

El defensor Ignacio Gariglio vino libre del Bolívar de Bolivia a Riestra: firmó hasta diciembre de 2028

El arquero paraguayo Marino Arzamendia desembarcó cedido a préstamo por 18 meses desde Olimpia

El delantero Ángel Almada se unió a préstamo por 18 meses desde Tristán Suárez

Rubén Darío Forestello asumió como entrenador de Estudiantes de Río Cuarto

El ex Newell's Juan Garro llegó a Estudiantes de Río Cuarto tras pasar un semestre sin actividad luego de su paso por Atlético Grau de Perú

El arquero Lucas Bruera se unió a Estudiantes de Río Cuarto tras militar en el fútbol venezolano

Ibrahim Hesar, delantero de 32 años, retornó a Estudiantes de Río Cuarto

El delantero colombiano Yeison Moreno firmó con Estudiantes de Río Cuarto tras jugar en el Al-Ahly

Gonzalo González arribó a Estudiantes de Río Cuarto desde Gimnasia de La Plata

El defensor surgido de Independiente de Avellaneda, Agustín Quiroga, se unió a Estudiantes de Río Cuarto

El lateral Fernando Rodríguez se sumó a Estudiantes de Río Cuarto: viene de jugar en FADEP del Torneo Federal A

El arquero colombiano Harlen Castillo firmó con Gimnasia La Plata hasta diciembre del 2027: llega desde Atlético Nacional

El delantero Andrés Chávez firmó con Aldosivi hasta finales del 2027 tras su estadía en Almagro

El experimentado defensor Leonardo Sigali firmó hasta el 31 de diciembre del 2027 en Aldosivi de Mar del Plata: viene del NK Lokomotiva Zagreb de Croacia

El ex arquero de Lanús, Lucas Acosta, se sumó al Tiburón hasta diciembre del 2027

Elías López, lateral de 25 años surgido en las inferiores de River, firmó libre en Aldosivi hasta 2027 tras su estadía en San Martín Tucumán

Joaquín Pombo, defensor de 25 años, dejó Independiente del Valle y firmó con Aldosivi hasta el 31 de diciembre del 2027

Bautista Dadin, atacante de 20 años, se unió al Tiburón a préstamo hasta diciembre del 2027: su pase pertenece a River Plate, pero viene de jugar en Independiente Rivadavia de Mendoza

Nicolás Linares, volante central de 30 años, otro de los refuerzo del Tiburón: firmó su vínculo hasta el 31 de diciembre del 2027 tras pasar por Gimnasia de Mendoza

Matías Godoy, delantero de 24 años que pertenece a Estudiantes de La Plata, firmó con Aldosivi a préstamo hasta diciembre del 2027 tras su paso por Colón de Santa Fe

Lucas Castro quedó libre de Gimnasia La Plata y se unió a Aldosivi con un contrato de un año y medio

El defensor colombiano Felipe Aguilar se sumó al plantel de Central Córdoba: llegó libre y firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2027

Julián Fernández, mediocampista de 31 años, jugará en Atlético Tucumán a préstamo tras su paso por Palestino de Chile

El volante central Elián Giménez dejó River Plate y afrontará su segundo ciclo en Sarmiento

El arquero Ivan Arboleda llegó a Sarmiento en condición de libre, luego de un paso por Águilas Doradas de Colombia. Firmó contrato hasta diciembre de 2027

El ex delantero de Independiente, Jonathan Herrera, arribó a Sarmiento hasta diciembre de 2027 bajo un préstamo sin opción de compra desde Deportivo Riestra

El volante ofensivo Julián Mavilla fue cedido por Belgrano de Córdoba a Sarmiento de Junín por 18 meses, sin cargo y sin opción de compra

El zaguero central Gonzalo Requena fichó con Tigre a préstamo desde Instituto por 6 meses sin cargo con la posibilidad de extender su cesión por un año más con cargo

El atacante Mauro Luna Diale fue cedido por un año a Unión desde Akhmat Grozny de Rusia

El delantero Eric Ramírez dejó Huracán y firmó contrato por 18 meses con Unión

Ignacio Malcorra acordó su salida de Independiente y tendrá su segunda etapa en Unión después de su ciclo entre 2014 y 2016