Ciencia

Cómo leer la etiqueta para elegir la mejor pasta: claves de Tim Spector y nutricionistas

Especialistas explican qué detalles buscar en los envases y cuáles son las diferencias reales entre las versiones tradicionales, integrales y de legumbres, más allá de las tendencias de consumo

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Tres paquetes de pasta de colores amarillo, verde y rojo con etiquetas que incluyen iconos de trigo, grano, pan y una legumbre, sobre un fondo de mercado difuminado.
Tim Spector, profesor del King’s College de Londres, recomienda elegir la pasta según su aporte de fibra, proteínas y su impacto en la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pasta es uno de los alimentos más consumidos por su practicidad, versatilidad y capacidad para aportar nutrientes como carbohidratos, proteínas y fibra. Ante la variedad de opciones disponibles, surgen dudas sobre cuál es la mejor elección para una alimentación equilibrada.

Un reciente análisis publicado en Men’s Healthy basado en la visión de especialistas, busca orientar al consumidor en este aspecto, brindando argumentos claros y respaldados científicamente. La voz principal es la de Tim Spector, epidemiólogo y profesor en el King’s College de Londres, quien centra su enfoque en la importancia de la microbiota intestinal y los efectos de la dieta en la salud digestiva y general.

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Acompañan este análisis Júlia Farré e Ismael Galancho, ambos nutricionistas, quienes refuerzan la necesidad de analizar detenidamente la composición de los alimentos cotidianos. Sus aportes no solo se enfocan en la pasta, sino también en otras elecciones diarias, como las salsas o las infusiones, demostrando que pequeños cambios pueden tener un impacto relevante en el bienestar.

Plato hondo blanco lleno de rigatoni al dente con salsa genovesa de carne desmenuzada, cebolla caramelizada y queso pecorino rallado encima.
Eliminar el gluten sin una indicación clínica puede reducir la ingesta de fibra y proteínas, según el análisis sobre pasta y salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje común es que la salud depende en buena medida de prestar atención a los ingredientes y nutrientes presentes en cada plato y de tomar decisiones informadas al momento de hacer las compras.

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El mito de las pastas sin gluten y su impacto en la salud

El auge de las pastas sin gluten es uno de los fenómenos más notorios en los supermercados. Muchas personas optan por estas versiones convencidas de que resultan más saludables, incluso sin tener diagnóstico de celiaquía o intolerancia.

Según Tim Spector, este hábito no solo carece de respaldo médico para la mayoría, sino que puede tener consecuencias negativas para quienes buscan una alimentación realmente equilibrada. El epidemiólogo advierte que las versiones libres de gluten, en general, no ofrecen ventajas nutricionales para quienes no tienen una condición médica específica que lo requiera.

Persona sentada en una mesa blanca con un plato de pasta cocida y un paquete de pasta sin gluten con etiqueta azul.
La pasta integral ofrece unos cuatro gramos de fibra y la misma proporción de proteínas que la pasta blanca, con un perfil nutricional más completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spector sostiene que eliminar el gluten sin una razón clínica puede llevar a perder nutrientes esenciales, especialmente fibra y proteínas. Para la gran mayoría de la población, las pastas integrales tradicionales resultan menos procesadas, más económicas y con un perfil nutricional más completo que las opciones sin gluten.

El mensaje es claro: solo quienes presentan una condición diagnosticada deberían evitar el gluten, mientras que el resto puede beneficiarse de incluir pastas integrales en su alimentación habitual.

Comparativa de valores nutricionales entre tipos de pasta

Las diferencias entre los tipos de pasta disponibles no son menores y pueden influir directamente en la calidad nutricional de la dieta. Tim Spector detalla que la pasta sin gluten, generalmente elaborada a base de maíz y arroz, contiene alrededor de 3 gramos de proteínas y menos de 2 gramos de fibra por cada 100 gramos.

Tazón de vidrio con ensalada de pasta, salsa rojiza, granos de maíz, cubos de queso, tomate seco y perejil. Dos utensilios de madera para servir.
La pasta de lentejas rojas iguala la fibra de los espaguetis integrales y alcanza cerca de 12% de proteínas entre las alternativas sin gluten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la pasta blanca estándar sube a 6 gramos de proteínas y 2 gramos de fibra en igual cantidad, lo que demuestra una mejora significativa en el aporte proteico respecto a la versión libre de gluten.

La pasta integral supone un avance adicional, al ofrecer cerca de 4 gramos de fibra y la misma cantidad de proteínas que la blanca. Sin embargo, quienes buscan alternativas sin gluten y, al mismo tiempo, desean un buen aporte de nutrientes, encuentran en la pasta de lentejas rojas una opción sobresaliente.

Esta variedad proporciona una cantidad de fibra similar a la de los espaguetis integrales, pero con una concentración de proteínas muy superior, cercana al 12 %. Esta cifra convierte a la pasta de lentejas rojas en una elección especialmente interesante para quienes priorizan el consumo de proteínas y fibra en su dieta diaria.

Vista superior de pasta integral seca. Se observan fideos penne, fusilli y espagueti de color marrón claro sobre un fondo gris
Tim Spector señala que más del 90% de las personas consume menos fibra de la necesaria y aconseja revisar las etiquetas para elegir pasta con más fibra y proteínas (Crédito: Freepik)

La importancia de la fibra y la proteína según Tim Spector

La composición de la dieta y la elección de los alimentos básicos pueden influir de manera determinante en la salud intestinal y general. Tim Spector insiste en que más del 90% de la población no consume la cantidad de fibra recomendada, lo que puede afectar el equilibrio de la microbiota y, en consecuencia, la salud digestiva. Por ello, recomienda revisar detenidamente las etiquetas de los productos básicos como el pan y la pasta, buscando aquellos que presenten un mayor contenido de fibra y proteínas.

Según Spector, optar por variedades integrales o pastas elaboradas con legumbres es una estrategia eficaz para incrementar el consumo de nutrientes esenciales. Cambiar los alimentos básicos por versiones más ricas en fibra y proteínas puede marcar una diferencia real en el bienestar futuro. Prestar atención a la composición de los alimentos cotidianos, y no solo a las modas de consumo, es la mejor herramienta para cuidar la salud desde la alimentación diaria.

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