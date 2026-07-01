Teleshow

Federica Pais regresó a su programa tras la muerte de Ernestina, su hermana: “Por suerte no sufrió”

La conductora retomó este martes a su ciclo de 1111 en Ar/12. Emocionada, agradeció el apoyo recibido, explicó por qué quiso que regresar a su rutina y habló del vínculo que las unía

Guardar
Google icon
La conductora retomó este martes a su ciclo de 1111 en Ar/12. Emocionada, agradeció el apoyo recibido, explicó por qué quiso que regresar a su rutina y habló del vínculo que las unía (Video: 111/ Argentina|12)

Con la voz entrecortada y la mirada fija en la cámara, Federica Pais regresó este martes a la conducción de 1111, su programa en Ar/12, apenas cuatro días después de la muerte de su hermana Ernestina Pais. Antes de arrancar la emisión, le dedicó un mensaje que mezcló el dolor, el agradecimiento y una referencia velada al distanciamiento que en algún momento las separó, sin nombrarla en ningún momento pero hablándole directamente, como si la tuviera enfrente.

“Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar”, arrancó Federica, visiblemente afectada. La conductora explicó que volver al trabajo fue una decisión consciente, casi terapéutica, ante la imposibilidad de seguir quieta con el peso del duelo. “Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente, el respeto de tanta gente, el cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo”, agregó.

PUBLICIDAD

ernestina pais federica
Federica Pais dijo en su programa que necesitaba retomar la rutina y agradeció las muestras de cariño tras la muerte de Ernestina Pais

El momento más emotivo llegó cuando Federica habló del vínculo con su hermana y rozó, sin profundizar, el tema del distanciamiento que ambas habían reconocido públicamente en distintas oportunidades. “Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía”, dijo con la voz quebrada. La frase fue suficiente para que quienes seguían el programa entendieran a qué se refería. En 2024, en una entrevista con Carmen Barbieri, Ernestina había descrito la relación con su hermana con una imagen precisa: “Somos el agua y el aceite. Pero amo a mis sobrinos, ellos tienen relación con mi hijo, y tenemos buen vínculo”.

Federica también habló de cómo imagina a su hermana ahora. “Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que no se debe haber dado cuenta, y que de alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó acá y que tanto le dolía”, dijo. La frase tuvo un peso particular: Ernestina había hablado públicamente en más de una oportunidad sobre su lucha contra el alcoholismo y el proceso de recuperación que atravesaba. Esas “respuestas” que menciona Federica remiten a ese camino interno que su hermana recorrió con dificultad y valentía.

PUBLICIDAD

La conductora también explicó por qué eligió volver tan pronto a la televisión, anticipándose a las críticas que pudiera generar esa decisión. “Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otra cosa, y yo lo necesitaba. Y de jodido, porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar”, señaló. La honestidad de la reflexión fue uno de los pasajes más aplaudidos en redes sociales.

Federica Pais recibió la noticia de la muerte de Ernestina Pais en Ar/12 y se fue para contener a su familia y acompañar a Benicio Guyot
Federica Pais recibió la noticia de la muerte de Ernestina Pais en Ar/12 y se fue para contener a su familia y acompañar a Benicio Guyot

Antes de dar inicio formal al programa, Federica cerró su mensaje con un abrazo colectivo a los suyos: “Abrazo enormemente a toda nuestra familia. Estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso y muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar”. La frase tuvo algo de declaración: en medio de la conmoción pública por la muerte de Ernestina, la familia Pais eligió el bajo perfil y la contención interna.

Federica se enteró de la muerte de su hermana de una manera particularmente dura. Estaba en Ar/12, preparándose para salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia en sala. Según relató Susana Roccasalvo en Implacables (El Nueve), la conductora “se levantó y se fue para contener a su familia”. En ese momento, el foco estuvo puesto en Benicio Guyot, el hijo de Ernestina, de 22 años, quien fue la primera persona a la que había que acompañar.

Ernestina Pais murió el viernes 27 de junio a los 54 años, cuando el auto que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave. La fiscal María Paula Hertrig, de la UFI descentralizada de Martínez, tiene a cargo la investigación. Los estudios toxicológicos, que determinarán si Pais circulaba bajo efectos de alguna sustancia, podrían demorar semanas. El caso fue caratulado como averiguación de causales de muerte y, por el momento, no hay elementos para imputar al maquinista del tren.

Temas Relacionados

Federica PaisErnestina Pais

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Coscu se emocionó frente a Marcelo Tinelli: “Nos marcaste el camino a todos”

En su paso por Infobae Mundial en Miami, el creador de contenido abrió una charla sincera sobre la influencia de Videomatch, el lugar del streaming y el respeto entre dos figuras de distintas épocas

Coscu se emocionó frente a Marcelo Tinelli: “Nos marcaste el camino a todos”

Laura Ubfal defendió a Santiago del Moro y fue tajante sobre el medio: “La gordofobia es una realidad”

La periodista habló tras la polémica por los comentarios del conductor y planteó que los prejuicios sobre los cuerpos siguen marcando quiénes consiguen más espacio y visibilidad en los medios

Laura Ubfal defendió a Santiago del Moro y fue tajante sobre el medio: “La gordofobia es una realidad”

María Becerra mostró su kit de cuidados para recuperarse de un virus: “Todo para una cantante enfermucha que se va de gira”

La cantante compartió en su cuenta de Instagram los remedios caseros y técnicas que utiliza para recuperarse de una afección viral a pocos días de iniciar su nueva gira internacional

María Becerra mostró su kit de cuidados para recuperarse de un virus: “Todo para una cantante enfermucha que se va de gira”

Nati Ferrero revivió los éxitos de Mano Arriba y habló de su nueva etapa como solista en el cierre de Infobae Mundial

La cantante uruguaya repasó el fenómeno que marcó a una generación de la cumbia rioplatense, explicó los motivos de la separación de la banda y destacó el vínculo que mantiene con el público argentino, antes de cerrar el programa con una presentación en vivo

Nati Ferrero revivió los éxitos de Mano Arriba y habló de su nueva etapa como solista en el cierre de Infobae Mundial

Marcela Kloosterboer contó la verdad detrás de sus canciones en Chiquititas: “Me mandaron a mi casa”

La actriz recordó en Tapados de laburo su paso por la tira infantil de 1999. Cómo funcionaba el sistema de voces en la recordada tira infantil. La conocida cantante que habría sido su reemplazo en el estudio

Marcela Kloosterboer contó la verdad detrás de sus canciones en Chiquititas: “Me mandaron a mi casa”

DEPORTES

La fallida predicción de la TV alemana sobre Paraguay que se viralizó tras la derrota en el Mundial: “Es un equipo de tercera categoría”

La fallida predicción de la TV alemana sobre Paraguay que se viralizó tras la derrota en el Mundial: “Es un equipo de tercera categoría”

Incertidumbre por la lesión de una figura de Brasil: del silencio de la Confederación a la versión del Flamengo que sembró más dudas

Messi y Mbappé pelean por ser el máximo goleador del Mundial: el dato de la FIFA que favorece al argentino

Los elogios de Deschamps y Mbappé a Paraguay y su “ADN sudamericano” tras la clasificación de Francia a octavos del Mundial: “Son duros”

Los mejores memes en la previa de Francia-Paraguay por los octavos del Mundial: de la “nueva utopía” a la revancha del ’98

TELESHOW

Laura Ubfal defendió a Santiago del Moro y fue tajante sobre el medio: “La gordofobia es una realidad”

Laura Ubfal defendió a Santiago del Moro y fue tajante sobre el medio: “La gordofobia es una realidad”

María Becerra mostró su kit de cuidados para recuperarse de un virus: “Todo para una cantante enfermucha que se va de gira”

Nati Ferrero revivió los éxitos de Mano Arriba y habló de su nueva etapa como solista en el cierre de Infobae Mundial

Marcela Kloosterboer contó la verdad detrás de sus canciones en Chiquititas: “Me mandaron a mi casa”

La charla de Coscu con Tinelli en Infobae Mundial: la pelea entre la televisión y el streaming, el cambio de época y el valor de la comunidad

INFOBAE AMÉRICA

El equipo USAR panameño mantiene el operativo en Venezuela seis días después del doble terremoto

El equipo USAR panameño mantiene el operativo en Venezuela seis días después del doble terremoto

Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica devolverá USD 15 millones al Ministerio de Hacienda tras recorte histórico de su presupuesto 2026

Ministerio de Salud intensifica fumigaciones y visitas casa por casa para frenar brote de dengue en cantón costarricense

Honduras: Intensifican operativos para prevenir la explotación sexual infantil

Salvadoreños y hondureño, culpables de nueve asesinatos y secuestros en EE.UU.