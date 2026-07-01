Federica Pais regresó a su programa tras la muerte de Ernestina, su hermana: “Por suerte no sufrió”

La conductora retomó este martes a su ciclo de 1111 en Ar/12. Emocionada, agradeció el apoyo recibido, explicó por qué quiso que regresar a su rutina y habló del vínculo que las unía (Video: 111/ Argentina|12)

Con la voz entrecortada y la mirada fija en la cámara, Federica Pais regresó este martes a la conducción de 1111, su programa en Ar/12, apenas cuatro días después de la muerte de su hermana Ernestina Pais. Antes de arrancar la emisión, le dedicó un mensaje que mezcló el dolor, el agradecimiento y una referencia velada al distanciamiento que en algún momento las separó, sin nombrarla en ningún momento pero hablándole directamente, como si la tuviera enfrente.

“Necesitaba estar acá, retomar la rutina. Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar”, arrancó Federica, visiblemente afectada. La conductora explicó que volver al trabajo fue una decisión consciente, casi terapéutica, ante la imposibilidad de seguir quieta con el peso del duelo. “Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente, el respeto de tanta gente, el cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo”, agregó.

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Federica Pais dijo en su programa que necesitaba retomar la rutina y agradeció las muestras de cariño tras la muerte de Ernestina Pais

El momento más emotivo llegó cuando Federica habló del vínculo con su hermana y rozó, sin profundizar, el tema del distanciamiento que ambas habían reconocido públicamente en distintas oportunidades. “Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado, ella y yo sabíamos lo que nos unía”, dijo con la voz quebrada. La frase fue suficiente para que quienes seguían el programa entendieran a qué se refería. En 2024, en una entrevista con Carmen Barbieri, Ernestina había descrito la relación con su hermana con una imagen precisa: “Somos el agua y el aceite. Pero amo a mis sobrinos, ellos tienen relación con mi hijo, y tenemos buen vínculo”.

Federica también habló de cómo imagina a su hermana ahora. “Cuando pasan estas cosas uno piensa que por suerte no sufrió, que no se debe haber dado cuenta, y que de alguna manera está encontrando respuestas que tanto buscó acá y que tanto le dolía”, dijo. La frase tuvo un peso particular: Ernestina había hablado públicamente en más de una oportunidad sobre su lucha contra el alcoholismo y el proceso de recuperación que atravesaba. Esas “respuestas” que menciona Federica remiten a ese camino interno que su hermana recorrió con dificultad y valentía.

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La conductora también explicó por qué eligió volver tan pronto a la televisión, anticipándose a las críticas que pudiera generar esa decisión. “Les pido disculpas, necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otra cosa, y yo lo necesitaba. Y de jodido, porque te obliga también a hacer públicas cosas que a veces uno preferiría guardar”, señaló. La honestidad de la reflexión fue uno de los pasajes más aplaudidos en redes sociales.

Federica Pais recibió la noticia de la muerte de Ernestina Pais en Ar/12 y se fue para contener a su familia y acompañar a Benicio Guyot

Antes de dar inicio formal al programa, Federica cerró su mensaje con un abrazo colectivo a los suyos: “Abrazo enormemente a toda nuestra familia. Estamos unidos, atravesando un momento muy doloroso y muy brutal, que nunca imaginamos que nos iba a pasar”. La frase tuvo algo de declaración: en medio de la conmoción pública por la muerte de Ernestina, la familia Pais eligió el bajo perfil y la contención interna.

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Federica se enteró de la muerte de su hermana de una manera particularmente dura. Estaba en Ar/12, preparándose para salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia en sala. Según relató Susana Roccasalvo en Implacables (El Nueve), la conductora “se levantó y se fue para contener a su familia”. En ese momento, el foco estuvo puesto en Benicio Guyot, el hijo de Ernestina, de 22 años, quien fue la primera persona a la que había que acompañar.

Ernestina Pais murió el viernes 27 de junio a los 54 años, cuando el auto que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. La autopsia preliminar determinó que la causa de muerte fue un traumatismo encefalocraneano grave. La fiscal María Paula Hertrig, de la UFI descentralizada de Martínez, tiene a cargo la investigación. Los estudios toxicológicos, que determinarán si Pais circulaba bajo efectos de alguna sustancia, podrían demorar semanas. El caso fue caratulado como averiguación de causales de muerte y, por el momento, no hay elementos para imputar al maquinista del tren.

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