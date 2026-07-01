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Mariano Navone completó la racha negativa de los argentinos en el cuadro masculino de Wimbledon: los nueve quedaron afuera en primera ronda

La Nave perdió ante el Top 10 italiano Flavio Cobolli en un partido que había sido suspendido por falta de luz. Fue el último representante nacional en despedirse del tercer Grand Slam de la temporada

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Navone no pudo celebrar (REUTERS/Jaimi Joy)
Navone no pudo celebrar (REUTERS/Jaimi Joy)

Mariano Navone fue el último en caer. Y con su derrota se completó la racha negativa de los argentinos en el cuadro masculino de Wimbledon, segundo Grand Slam del año: los nueve representantes nacionales quedaron eliminados en la primera ronda.

La Nave, número 38 del mundo, no pudo revertir la situación ante el italiano Flavio Cobolli, 10° del ranking ATP, y perdió por 1-6, 7-6 (5), 6-3 y 7-6 (8) en un encuentro que había sido suspendido el martes por falta de luz natural cuando el europeo dominaba por dos sets a uno.

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Navone había tenido un muy buen comienzo en la cancha 2 del All England Club. En apenas media hora se llevó el primer set por un contundente 6-1 y parecía encaminarse a una de las sorpresas de la jornada. Sin embargo, Cobolli reaccionó, se quedó con un ajustado tie-break en el segundo parcial y tomó el control del partido para imponerse también en el tercero por 6-3. En ese momento, la falta de luz obligó a postergar la definición para este miércoles.

En la reanudación, el argentino volvió a dar pelea. Dispuso de oportunidades para forzar un quinto set, pero el italiano resistió la presión, levantó varios set points y terminó cerrando el triunfo en otro tie-break muy reñido.

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La derrota de Navone tuvo una consecuencia que excedió su actuación individual. Confirmó el pleno negativo para los argentinos en el cuadro masculino de Wimbledon: ninguno logró avanzar a la segunda ronda.

Mariano Navone cayó en cuatro sets ante Flavio Cobolli (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)
Mariano Navone cayó en cuatro sets ante Flavio Cobolli (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

La eliminación colectiva comenzó el lunes con la caída de Sebastián Báez (57°) frente al alemán Jan-Lennard Struff (74°). El bonaerense, que no había tenido participaciones durante la gira sobre césped, volvió a sufrir sobre una superficie que históricamente le resultó esquiva.

Ese mismo día también quedaron afuera Camilo Ugo Carabelli (58°) y Juan Manuel Cerúndolo (42°). El primero se vio obligado a retirarse por una lesión en el tobillo izquierdo cuando enfrentaba a Daniel Mérida (84°). Tras ganar los dos primeros sets, el argentino sufrió una caída y, pese a que intentó continuar, el dolor fue más fuerte y lo obligó a dejar la cancha, con lo que el español se llevó el triunfo por 4-6, 3-6, 6-2, 3-0 y abandono. Juanma Cerúndolo, en tanto, perdió frente al español Alejandro Davidovich Fokina (23°) por 6-4, 6-4 y 7-6 (2) .

La lista de eliminados continuó con Thiago Tirante (55°) quien cedió ante el húngaro Fabián Marozsan (53°) por 7-5, 6-3 y 6-4, y con Marco Trungelliti (94°), derrotado por el estadounidense Martin Damm (106°) con parciales de 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (2) y 7-6 (5).

El golpe más resonante fue la derrota de Francisco Cerúndolo (21°). El porteño llegaba como el argentino mejor ubicado en el ranking mundial y era la principal ilusión del contingente nacional: una semana atrás, además, se había consagrado en Queen’s Club, su primer ATP 500 y su segunda corona en césped. Sin embargo, tampoco pudo hacer pie en la Catedral del Tenis y el español Jaume Munar (44°) lo eliminó con un contundente 6-1, 6-4 y 6-3.

Francisco Cerúndolo tuvo una actuación sin luces y quedó eliminado en el debut (Crédito: REUTERS/Toby Melville)
Francisco Cerúndolo tuvo una actuación sin luces y quedó eliminado en el debut (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Tampoco logró avanzar Tomás Etcheverry (32°), otro de los habituales protagonistas del circuito ATP: quedó eliminado en su debut ante el italiano Lorenzo Sonego (72°) por 6-4, 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4).

La estadística resulta especialmente dura porque Argentina presentó una de sus delegaciones más numerosas de los últimos años. Sin embargo, el césped del All England Club volvió a convertirse en un obstáculo para los tenistas nacionales.

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