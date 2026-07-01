Mariano Navone completó la racha negativa de los argentinos en el cuadro masculino de Wimbledon: los nueve quedaron afuera en primera ronda

Navone no pudo celebrar (REUTERS/Jaimi Joy)

Mariano Navone fue el último en caer. Y con su derrota se completó la racha negativa de los argentinos en el cuadro masculino de Wimbledon, segundo Grand Slam del año: los nueve representantes nacionales quedaron eliminados en la primera ronda.

La Nave, número 38 del mundo, no pudo revertir la situación ante el italiano Flavio Cobolli, 10° del ranking ATP, y perdió por 1-6, 7-6 (5), 6-3 y 7-6 (8) en un encuentro que había sido suspendido el martes por falta de luz natural cuando el europeo dominaba por dos sets a uno.

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Navone había tenido un muy buen comienzo en la cancha 2 del All England Club. En apenas media hora se llevó el primer set por un contundente 6-1 y parecía encaminarse a una de las sorpresas de la jornada. Sin embargo, Cobolli reaccionó, se quedó con un ajustado tie-break en el segundo parcial y tomó el control del partido para imponerse también en el tercero por 6-3. En ese momento, la falta de luz obligó a postergar la definición para este miércoles.

En la reanudación, el argentino volvió a dar pelea. Dispuso de oportunidades para forzar un quinto set, pero el italiano resistió la presión, levantó varios set points y terminó cerrando el triunfo en otro tie-break muy reñido.

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La derrota de Navone tuvo una consecuencia que excedió su actuación individual. Confirmó el pleno negativo para los argentinos en el cuadro masculino de Wimbledon: ninguno logró avanzar a la segunda ronda.

Mariano Navone cayó en cuatro sets ante Flavio Cobolli (Crédito: REUTERS/Jaimi Joy)

La eliminación colectiva comenzó el lunes con la caída de Sebastián Báez (57°) frente al alemán Jan-Lennard Struff (74°). El bonaerense, que no había tenido participaciones durante la gira sobre césped, volvió a sufrir sobre una superficie que históricamente le resultó esquiva.

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Ese mismo día también quedaron afuera Camilo Ugo Carabelli (58°) y Juan Manuel Cerúndolo (42°). El primero se vio obligado a retirarse por una lesión en el tobillo izquierdo cuando enfrentaba a Daniel Mérida (84°). Tras ganar los dos primeros sets, el argentino sufrió una caída y, pese a que intentó continuar, el dolor fue más fuerte y lo obligó a dejar la cancha, con lo que el español se llevó el triunfo por 4-6, 3-6, 6-2, 3-0 y abandono. Juanma Cerúndolo, en tanto, perdió frente al español Alejandro Davidovich Fokina (23°) por 6-4, 6-4 y 7-6 (2) .

La lista de eliminados continuó con Thiago Tirante (55°) quien cedió ante el húngaro Fabián Marozsan (53°) por 7-5, 6-3 y 6-4, y con Marco Trungelliti (94°), derrotado por el estadounidense Martin Damm (106°) con parciales de 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (2) y 7-6 (5).

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El golpe más resonante fue la derrota de Francisco Cerúndolo (21°). El porteño llegaba como el argentino mejor ubicado en el ranking mundial y era la principal ilusión del contingente nacional: una semana atrás, además, se había consagrado en Queen’s Club, su primer ATP 500 y su segunda corona en césped. Sin embargo, tampoco pudo hacer pie en la Catedral del Tenis y el español Jaume Munar (44°) lo eliminó con un contundente 6-1, 6-4 y 6-3.

Francisco Cerúndolo tuvo una actuación sin luces y quedó eliminado en el debut (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Tampoco logró avanzar Tomás Etcheverry (32°), otro de los habituales protagonistas del circuito ATP: quedó eliminado en su debut ante el italiano Lorenzo Sonego (72°) por 6-4, 6-4, 6-7 (2) y 7-6 (4).

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La estadística resulta especialmente dura porque Argentina presentó una de sus delegaciones más numerosas de los últimos años. Sin embargo, el césped del All England Club volvió a convertirse en un obstáculo para los tenistas nacionales.