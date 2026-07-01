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El grandilocuente elogio de una figura de Inglaterra para Messi tras obtener la clasificación a octavos ante Congo

Anthony Gordon, extremo del Barcelona y figura en la remontada inglesa, comparó el nivel de Harry Kane con el del capitán argentino y lo describió como una inspiración diaria para sus compañeros de selección

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Anthony Gordon elogió a Lionel Messi tras la clasificación de Inglaterra a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar a la República Democrática del Congo por 2-1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El extremo, que ingresó en la segunda parte y asistió en los dos goles de Harry Kane, describió a su compañero como un referente de trabajo diario y un ejemplo constante dentro del grupo.

Fue en la zona mixta, con el pase a la siguiente ronda todavía fresco, cuando Gordon tomó la palabra para hablar de Kane. No lo hizo para referirse a los dos goles que el delantero del Bayern Múnich anotó en los minutos 75 y 86 para dar vuelta el marcador, sino para trazar una comparación que fue más allá del partido: “Está teniendo una temporada que solo ha sido superada por Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos”.

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La declaración llegó después de una noche exigente para los ingleses. La RD del Congo se adelantó a los 7 minutos con un tanto de Brian Cipenga, exjugador del Almería y actual futbolista del Castellón, y mantuvo esa ventaja durante más de una hora gracias a la actuación del portero Lionel Mpasi, del Le Havre, quien detuvo remates de Bellingham, Kane y Rashford.

Kane empató de cabeza en el 75 y sentenció en el 86 con un remate de media vuelta que se clavó en la escuadra, ambos goles con asistencia de Gordon.

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Anthony Gordon ingresó en la segunda parte, asistió en los dos goles de Kane y luego elogió su nivel en zona mixta (Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Anthony Gordon ingresó en la segunda parte, asistió en los dos goles de Kane y luego elogió su nivel en zona mixta (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Pero el nuevo jugador del Barcelona no quiso centrar su análisis en lo táctico. Gordon apuntó a algo más profundo: la influencia que ejerce Kane sobre el resto del grupo en el día a día. “Es increíble estar cerca de él todos los días porque cuando estás junto a alguien de nivel élite, él está en lo más alto del fútbol”, señaló el extremo en zona mixta.

Y añadió que esa cercanía genera un efecto inmediato en quienes lo rodean: “Cuando estás cerca de alguien así, quieres adoptar tantos hábitos como sea posible y observar todo lo que hace para ver por qué está en ese nivel”.

La mención a Messi no fue casual ni aislada. Gordon la usó como parámetro para dimensionar el rendimiento de Kane en la temporada, y lo hizo con precisión: no dijo que su compañero superó al argentino, sino que la temporada del delantero inglés solo quedó por detrás de la del astro argentino. Una distinción que, en boca de un compañero de selección, adquiere un peso particular.

Lo que Gordon describió no fue solo una cuestión de talento, sino de actitud. “No es ninguna casualidad”, subrayó, y explicó por qué: “Es la constancia de todos los días, lo duro que trabaja, cada ejercicio de definición, lo hace con pasión, lo hace con seriedad. Nunca, jamás se lo toma a la ligera”. El extremo, de 23 años, fue enfático al cerrar esa idea: “Así que es increíble estar cerca de él, y sin duda es una inspiración para todos nosotros.”

El extremo del Barcelona comparó la temporada de Kane con la de Lionel Messi, el único jugador que, según Gordon, lo superó este año (Reuters/Brett Davis)
El extremo del Barcelona comparó la temporada de Kane con la de Lionel Messi, el único jugador que, según Gordon, lo superó este año (Reuters/Brett Davis)

El delantero nacido en Liverpool de 25 años fue presentado hace tan solo un mes como nuevo jugador del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Una operación que llega a los 70 millones de euros más 10 en variables y un contrato por cinco años.

Esta temporada ha disputado 47 partidos y firmado 17 goles y cinco asistencias, consolidándose como una de las piezas clave en el Newcastle. Además, aunque su posición habitual sea extremo izquierdo, puede actuar en la derecha y en el centro.

Por su parte, Harry Kane llega a octavos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con cinco goles en el torneo. Su próximo rival será México, en el estadio Azteca de Ciudad de México.

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