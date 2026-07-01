En medio del recuento de obras, Mulino promete 80,000 empleos y lanza una nueva etapa de su gobierno

José Raúl Mulino presentó ante la Asamblea Nacional el balance de sus dos primeros años de gobierno y anunció el inicio de una nueva etapa de gestión. Tomada de Presidencia

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, presentó este 1 de julio ante la Asamblea Nacional el inicio de una segunda etapa de su gobierno, después de dos años que describió como un periodo de ordenamiento económico, ajuste gradual y recuperación de la confianza del país tras recibir, según dijo, unas finanzas públicas deterioradas y una administración con obras detenidas.

En su informe de gestión al comenzar su tercer año al frente del Ejecutivo, Mulino afirmó que el país entra ahora en una fase más enfocada en empleo, crecimiento económico y bienestar directo para las familias.

El eje de esa nueva etapa será el programa “Panamá Pa’ Ti”, una estrategia que concentrará los esfuerzos del Gobierno en cuatro prioridades: empleo, salud, canasta básica y agua.

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El mandatario construyó buena parte de su discurso sobre una idea central: los primeros dos años fueron para “limpiar la tierra antes de sembrar”. Con esa metáfora, defendió el ajuste aplicado por su administración y aseguró que rechazó medidas como reducir en 20% la planilla estatal o aumentar impuestos, porque —según dijo— habrían trasladado el costo de la crisis a los panameños.

“No fui elegido para trasladarles el problema a los panameños, fui elegido para resolverlo”, sostuvo Mulino, al explicar que su gobierno optó por sanear las cuentas públicas, bajar el déficit fiscal, desacelerar el endeudamiento y recuperar la credibilidad internacional de Panamá. También defendió que la estabilidad macroeconómica no era una preocupación de técnicos o calificadoras, sino una condición para evitar créditos más caros, menos inversión y menos empleo.

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La construcción será uno de los pilares de la estrategia oficial para impulsar la creación de empleo en los próximos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero el propio presidente reconoció que esos resultados todavía no se sienten con suficiente fuerza en los hogares. “Ningún panameño vive del déficit fiscal”, dijo, en una de las frases más políticas de su intervención. A partir de allí, intentó mover el foco del discurso desde el reacomodo fiscal hacia la generación de oportunidades.

El primer eje de “Panamá Pa’ Ti” será el empleo. Mulino prometió impulsar la creación de 80.000 nuevos empleos privados, no estatales, mediante una alianza con el sector productivo. En ese punto colocó a la construcción como uno de los motores principales de la nueva fase económica, con un programa de viviendas al alcance de las familias panameñas, especialmente en el interior del país.

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El mandatario insistió en que cada vivienda construida genera movimiento económico, activa comercios, demanda mano de obra y dinamiza comunidades. También pidió a los empresarios de la construcción contratar trabajadores de las zonas donde se desarrollen las obras, para que los proyectos tengan un impacto más directo en las economías locales.

En infraestructura, Mulino repasó proyectos que, según dijo, muestran el avance de la gestión. Mencionó la Línea 3 del Metro, el Cuarto Puente sobre el Canal, el Corredor de las Playas, el Corredor del Caribe, la carretera Loma Campana-Santiago y más de 700 obras públicas en ejecución. Sobre el Cuarto Puente, afirmó que pasó de menos de 1% de avance al inicio de su administración a 38%, con 2.000 trabajadores y otros 2.000 previstos para los próximos meses.

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El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró que el proyecto del tren Panamá-David continuará su proceso de validación antes de que se adopte una decisión definitiva.

La construcción, sin embargo, no fue el único sector que el presidente presentó como fuente de empleo. También anunció una ley de incentivos turísticos, un programa nacional de formación con prácticas remuneradas en turismo y la iniciativa Talent Up Panamá, en alianza con Google, para capacitar gratuitamente a 10.000 panameños en inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad y análisis de datos.

Mulino también habló de una alianza con BID Invest por $1.000 millones para financiar directamente al sector privado, especialmente a pequeñas y medianas empresas. Según explicó, los recursos no pasarán por el Gobierno, sino que estarán dirigidos a empresas con capacidad de generar empleo.

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En Colón, anunció que en noviembre comenzarán las obras de expansión de la Zona Libre por $250 millones, mientras que en el sector agropecuario adelantó el programa Primer Empleo Agro, que beneficiará a unos 2.000 jóvenes en Los Santos, Herrera, Veraguas y Darién.

El presidente también dedicó una parte breve, pero sensible, a la mina. Dijo que el informe técnico elaborado por expertos internacionales ya está disponible en la página del Ministerio de Ambiente y que será analizado por un equipo de Gobierno encabezado por el ministro Roberto Linares Montoto, junto con los ministros Felipe Chapman y Juan Carlos Navarro. Mulino evitó adelantar una decisión, pero sí marcó distancia de los extremos: dijo que las posturas del “sí porque sí” y del “no porque no” evaden la argumentación lógica.

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La Asamblea Nacional inició un nuevo período legislativo con la elección de Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas, como presidenta del Órgano Legislativo. Tomada de la Presidencia

rte fue el tren Panamá-David, una de sus principales promesas de campaña. Mulino afirmó que el proyecto ya no se concibe únicamente como un tren, sino como una obra de integración nacional. Aseguró que un estudio internacional concluyó que es viable, aunque será sometido a una validación independiente antes de avanzar. También admitió que no será una obra que termine durante su administración, pero defendió que debe asumirse como un proyecto de Estado, similar al Metro de Panamá.

El discurso se produjo el mismo día en que la Asamblea Nacional instaló su nuevo periodo ordinario y eligió a su Junta Directiva para los próximos 12 meses. La diputada Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas, colectivo que impulsó la candidatura presidencial de Mulino, fue electa presidenta del Legislativo con 42 votos. Su rival, Grace Hernández, postulada por la bancada independiente Vamos y Seguimos, obtuvo 21 votos.

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La nueva directiva quedó completada con Manuel Cohen Salerno, de Cambio Democrático, como primer vicepresidente, y Manuel Chen, de Realizando Metas, como segundo vicepresidente. La votación confirmó el control de las bancadas tradicionales y oficialistas sobre la Asamblea, en una jornada marcada por tensiones, cuestionamientos de diputados independientes sobre presunta injerencia del Ejecutivo y la abstención del Partido Panameñista.

Mulino cerró su discurso con un mensaje directo a su gabinete. Dijo que los anuncios realizados no eran simples promesas, sino una “orden de proceder para ministros, directores y funcionarios. También felicitó a la nueva presidenta de la Asamblea y pidió una relación de independencia, pero también de unidad.

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El tono fue claro: el presidente quiere dejar atrás el relato de la crisis heredada y pasar a la ejecución. El reto, como siempre, será que el discurso no se quede en aplausos de pleno. Panamá ya ha escuchado muchas veces que vienen buenos tiempos; ahora Mulino tendrá que demostrar que esta vez vienen con fecha, presupuesto y resultados.