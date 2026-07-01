Un video reveló el llamativo apodo que el plantel de Francia le puso a Kylian Mbappé

RMC Sport se hizo eco de una grabación posterior al triunfo ante Suecia en los 16avos del Mundial

La selección de Francia atraviesa un tremendo presente en el Mundial 2026 porque el plantel de Didier Deschamps aplastó a Senegal, Irak y Noruega en la fase de grupos y, en el primer cruce eliminatorio, despachó 3-0 a Suecia para avanzar a los octavos de final con un rendimiento determinante de su As de espadas, Kylian Mbappé, quien es el máximo goleador de la cita junto a Lionel Messi, ambos con seis tantos. Y tras la victoria contra los de Azul y Amarillo, un video publicado por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) demostró la excelente camaradería del plantel con Kiki hasta el punto de que le pusieron un apodo burlón vinculado a la acusación de que el delantero posee un perfil autoritarista en su día a día a nivel clubes o en Les Bleus.

El portal RMC Sport se hizo eco de una grabación ocurrida al interior de un avión que fue publicada por las cuentas oficiales del combinado europeo y se originó en la antesala a dejar Nueva York para volver al centro de entrenamiento en Boston. La cámara, que sigue la actualidad del combinado nacional, captó el momento preciso que una parte del plantel intentaba sacarse una foto previa al despegue y, en un momento, un integrante de la comitiva reveló el sobrenombre dedicado a la Tortuga: “¡Llámame Mobut! ¡Mobut! Hey Kylian, ven”.

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Mobut hace referencia directa a Sese Seko Mobutu, dictador de Zaire desde 1965 hasta 1997, cuando esa Nación pasó a denominarse República Democrática del Congo. En los días previos había resonado con fuerza en redes sociales una caricatura de Mbappé relacionándolo a él sobre el “supuesto autoritarismo del capitán de Les Bleus”, contó la fuente citada. Además, informaron que un grupo de espectadores desplegó una pancarta que representaba al atacante como un dictador durante el debut de Francia ante Senegal en la Copa del Mundo.

Mbappé fue comparado con Mobutu porque muchos hinchas lo acusan de tener rasgos de autoritarismo

Desde el país galo afirmaron que ese apodo se ha utilizado en los últimos meses para burlarse de esta situación con imágenes del goleador vestido con el uniforme militar del general africano, ya que lo acusan “sin pruebas” de " imponer decisiones severas a sus clubes (PSG y Real Madrid) y a la selección".

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Cabe mencionar que Mobutu fue uno de los líderes más corruptos de la historia. A menos de dos años de llegar al poder, abolió el parlamento, se alejó de los preceptos constitucionales y acumuló todo el poder. Fue apoyado por diferentes representantes del globo terráqueo porque fue recibido con honores por los presidentes de Francia y Estados Unidos, por el rey belga y hasta por el Papa. Sobre el final de su imperio, tampoco dudó en acercarse a China para seguir recibiendo financiamiento externo. Su patrimonio llegó a ser mayor a la deuda externa de su país.

El culto a su imagen alcanzó niveles casi religiosos. Fotos de él en cada despacho y oficina oficial, lugares públicos con su nombre, el borramiento de cualquiera que no fuera él, infalibilidad de sus dichos, su perfil en los billetes. Este sistema sólo se podía mantener con censura, poderío militar, silenciamiento de la oposición y asesinatos a mansalva de cualquiera que mostrara la menor disidencia.

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Mbappé le marcó dos goles a Suecia en los 16avos de final (Crédito: Reuters/Vincent Carchietta)

RMC Sport le atribuyó a Ousmane Dembélé la frase dirigida a Kylian Mbappé porque el extremo del París Saint-Germain (PSG) declaró anteriormente su pasión por la historia y el arte en el programa El Puente de su compañero Aurélien Tchouaméni: “Me encantan los documentales. Veo documentales sobre el pasado, sobre la Segunda Guerra Mundial. Me gusta ver lo que hicieron los dictadores: Mobutu, el alemán (Hitler)... Stalin. Me interesa mucho todo eso. Siempre me ha interesado”.

Más allá de esta comparación en tono burlón a las críticas de los fanáticos, el entrenador Didier Deschamps ha respaldado a su figura y recalcó que asume su rol de liderazgo después de ser designado capitán del equipo por la salida de Hugo Lloris en 2023: “La imagen que la gente tiene de él fuera no siempre, o casi nunca, se corresponde con quien realmente es”.

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Kylian Mbappé marcó tres dobletes en lo que va de la Copa del Mundo y sus víctimas fueron Senegal, Irak y Suecia, mientras que ante Noruega brindó dos asistencias. Además, lleva 18 gritos en Mundiales, dejó atrás a Miroslav Klose en la tabla histórica y va por el líder de la estadística Lionel Messi, quien lleva 19 anotaciones y todavía debe jugar el cruce de este viernes entre la Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final. Francia se verá las caras este sábado con Paraguay desde las 18 (hora argentina) por un lugar en los cuartos.

Así está el cuadro del Mundial 2026

Copa del Mundo PLAYOFFS PLAYOFFS Ver más CAN -- MAR -- PAR -- FRA -- Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse BRA -- NOR -- MEX -- ENG -- Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse Por definirse FINAL Por definirse Por definirse 3 er PUESTO Por definirse Por definirse OCTAVOS CUARTOS SEMI FINALES

El camino de Francia en el Mundial 2026

FRANCIA 3-1 SENEGAL

Mundial 2026 - Francia 3 - Senegal 1

FRANCIA 3-0 IRAK

FRANCIA 4-1 NORUEGA

Mundial 2026 - Francia 4 - Noruega 1

FRANCIA 3-0 SUECIA (16AVOS)

Mundial 2026 - Francia 3 - Suecia 0