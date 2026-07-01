Costa Rica

“Los homicidios han bajado un 15%”, afirma Laura Fernández al presentar su primer balance de seguridad en Costa Rica

El balance del Ejecutivo resalta la caída en femicidios, la ampliación de la fuerza policial y el refuerzo de la infraestructura para combatir la criminalidad

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Autoridades de Costa Rica, junto a la presidenta Laura Fernández, presentan el balance semestral de seguridad pública, acompañados por representantes de los diferentes cuerpos policiales en Casa Presidencial (Cortesía Presidencia CR).
Autoridades de Costa Rica, junto a la presidenta Laura Fernández, presentan el balance semestral de seguridad pública, acompañados por representantes de los diferentes cuerpos policiales en Casa Presidencial (Cortesía Presidencia CR).

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, acompañada por autoridades de seguridad y representantes institucionales, presentó este 1 de julio un informe sobre los avances en materia de seguridad durante el primer semestre de 2026.

Según el reporte oficial, el país experimentó una disminución del 15% en homicidios y una baja del 10.4% en delitos contra la propiedad con respecto al mismo periodo del año anterior. El balance fue presentado durante la conferencia semanal del Ejecutivo, que en esta ocasión estuvo dedicada a la rendición de cuentas sobre los principales indicadores de seguridad pública.

La presidenta Fernández subrayó que la estrategia de seguridad implementada por su administración permitió que los delitos contra la propiedad bajaran un 10.4% en todo el país. Datos oficiales detallan que la caída incluyó asaltos, hurtos, robos a viviendas, vehículos y ganado, con cifras a la baja en las siete provincias costarricenses.

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En materia de homicidios, el informe registra 64 casos menos en comparación con el primer semestre de 2025, lo que representa una caída del 15%. Fernández señaló: “Los homicidios, en comparación al año pasado a hoy, han bajado un 15%”. Este resultado se atribuye a la intensificación de operaciones policiales y a la coordinación interinstitucional, según explicó el ministro de Seguridad, Gerald Campos.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expone los resultados del informe semestral de seguridad, acompañada por miembros de la fuerza pública y guardacostas (Cortesía Presidencia CR).
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, expone los resultados del informe semestral de seguridad, acompañada por miembros de la fuerza pública y guardacostas (Cortesía Presidencia CR).

Lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico

El combate al crimen organizado y al narcotráfico figura como uno de los ejes principales del plan de seguridad. El reporte oficial indica que los decomisos de cocaína aumentaron en un 90.63% en los primeros seis meses de 2026, sumando once toneladas adicionales a lo incautado el año anterior.

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El total de droga decomisada creció un ciento doce por ciento y las lanchas interceptadas aumentaron un ciento setenta y uno por ciento”, detalló la mandataria ante los medios.

La Policía de Fronteras incrementó sus operaciones en un 46% y los decomisos de armas en las fronteras crecieron un 81%. Estos datos fueron resaltados durante la intervención de Campos, quien agregó: “Todo el trabajo que estamos haciendo acá no se va a ver concluido hasta que logremos condenatorias. Queremos a estos criminales en la cárcel cumpliendo la pena, que es la parte que nos falta para completar este ciclo de enfrentar esta lucha que tenemos contra la criminalidad organizada”.

Agentes de la Policía de Control de Drogas y fuerzas especiales de Costa Rica exhiben parte de la droga decomisada durante operativos contra el narcotráfico en el primer semestre de 2026 (Cortesía Presidencia CR).
Agentes de la Policía de Control de Drogas y fuerzas especiales de Costa Rica exhiben parte de la droga decomisada durante operativos contra el narcotráfico en el primer semestre de 2026 (Cortesía Presidencia CR).

Femicidios y violencia contra las mujeres

Uno de los enfoques del informe oficial fue la violencia de género. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Carolina Delgado, expuso que los femicidios disminuyeron un 52% en el primer semestre de 2026 respecto al año anterior. “Si comparamos el 2025 con este primer semestre del 2026, llevamos una disminución del 52%”, señaló la mandataria durante la conferencia.

Delgado destacó el trabajo conjunto entre el INAMU, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia para fortalecer la atención y el acompañamiento a mujeres en situación de riesgo.

De igual manera, el balance incluyó información sobre las acciones para proteger a niños y adolescentes. El informe reveló que, en lo que va del año, la policía de migración detuvo a 30 abusadores sexuales que pretendían ingresar al país. La mandataria advirtió: “Aquí, y quiero dar un mensaje contundente, pedófilos y personas que quieren venir a hacer prostitución a Costa Rica con menores de edad, no les vamos a permitir el ingreso por nuestras fronteras”.

Ante este primer balance de seguridad, las autoridades insistieron en que, pese a los avances, los desafíos en materia de seguridad requieren continuidad y profundización de los esfuerzos. Fernández aseguró que “esta es una cruzada nacional donde nadie va a bajar la guardia para recuperar por completo la tranquilidad y la seguridad del pueblo de Costa Rica”.

Durante el evento, la presidenta agradeció públicamente la labor de la fuerza pública y reiteró la importancia de la rendición de cuentas como mecanismo de transparencia y de respuesta a las principales demandas ciudadanas.

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