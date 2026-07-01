Revelaron los gestos que tuvieron Manuel Neuer y Thibaut Courtois con Orlando Gill tras la clasificación de Paraguay ante Alemania

La conmoción que causó el batacazo de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026 tuvo eco en suelo sudamericano, pero también europeo. Tal es así que en las últimas horas fue la esposa de uno de los héroes guaraníes, Orlando Gill, la que reveló los gestos que tuvieron dos emblemas del arco como lo son Manuel Neuer, rival de turno en la serie de 16avos de final, y Thibaut Courtois, golero del Real Madrid que compite con Bélgica en el certamen.

“Vi por las imágenes después del partido, pero pude hablar con Orlando y le pregunté qué le dijo, para chismosear un poco. Antes de los penales, Neuer le deseó suerte y después lo felicitó”, confesó en Rock&Pop Paraguay Melissa Ávalos, que estuvo presente en la cancha y contó que no vio los penales por una cuestión de cábala. La eliminación de Alemania significó además el retiro del seleccionado nacional del arquero germano de 40 años que fue campeón del mundo en Brasil 2014.

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Por otra parte, la esposa de Gill también dio detalles del recado que le envió Courtois a su marido: “El mensaje más importante fue el suyo. Le habló por el chat privado de Instagram para saludarlo y felicitarlo. Es un privilegio que se haya tomado el tiempo de hacerlo”. Y esto no fue todo, porque horas después del partido, el ex futbolista y hoy comentarista televisivo Zlatan Ibrahimovic también había sido elogioso para con Gill: "El portero de Paraguay pudo haber jugado el partido de su vida”.

En otra entrevista, Melissa Ávalos confesó que Orlando Gill pasó de no tener para comer a atajar dos penales que clasificaron a Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026, una historia que la esposa del arquero expuso después del triunfo en Boston para contar las privaciones que la familia atravesó antes de su consagración. “Es muy loco todo lo que estamos viviendo. Siempre orábamos por estos momentos y hoy lo estamos viviendo”, dijo al medio la esposa del arquero.

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La confesión más dura apuntó a la situación económica que vivieron dos años antes de esta clasificación. “Dos años atrás no teníamos ni para comer y hoy gracias a Dios tenemos hasta para compartir”, relató Ávalos al recordar el período en que Gill intentaba sostener su carrera en el fútbol mientras la familia atravesaba carencias extremas. El episodio que condensó ese sacrificio coincidió con el nacimiento de Lautaro Daniel. Cuando el bebé debió ser internado en terapia intensiva, Gill, que entonces jugaba en un club paraguayo, vendió su camiseta de la selección Sub 20, sus botines y otras prendas del club para afrontar los gastos.

Por otra parte, Melissa también se refirió a las duras críticas de José Luis Chilavert, quien había cuestionado las actuaciones de Gill en la Copa del Mundo: “Siempre que vea una injusticia con mi esposo voy a responder, sea con la prensa o quien sea. No tengo que mostrar algo que no soy. Estamos acostumbrados a que las mujeres de los jugadores tengamos que estar en el molde como ladys y no decir nada. Se pueden decir las cosas de quien sea con respeto. Muchos dicen es esto o aquello cuando no lo conocen en profundidad. Y más cuando se trata de personas que estuvieron con nosotros, se sentaron en la mesa y después salen a matarlo por no darle el gusto, siempre encontrarán a Melissa Ávalos ahí defendiéndolo”.

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