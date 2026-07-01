Gobierno de Guatemala abre una consulta ciudadana para actualizar el Plan K’atun hacia 2052, proceso a cargo de Segeplan

SEGEPLAN lanzó en julio la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Katún hacia 2052 y abrió una consulta ciudadana hasta el 31 de agosto. (Segeplan Guatemala)

SEGEPLAN lanzó este 1 de julio la actualización del Plan Nacional de Desarrollo Katún hacia 2052 y abrió una consulta ciudadana que permanecerá disponible hasta el 31 de agosto, con la intención de redefinir la hoja de ruta del país antes de que venza el plan vigente en 2032 y de incorporar prioridades que, según el Gobierno, también sirvan de marco para el próximo ciclo electoral.

El secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Carlos Mendoza, sostuvo que la revisión no parte de cero, sino de un instrumento que el 27 de febrero fue presentado por SEGEPLAN ante el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural y aprobado con la designación de la secretaría como entidad rectora del proceso.

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La decisión se apoya en un diagnóstico de rezago. Mendoza afirmó que el Índice Nacional de Desarrollo “apenas se movió seis puntos” en una década, un avance que, según dijo, no alcanza para cerrar brechas históricas ni responder a las demandas de los territorios.

La actualización combinará 22 diálogos departamentales, siete regionales y una consulta en línea(Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2023 muestra que 56% de la población vive en pobreza y 16% en pobreza extrema. Mendoza agregó que los mapas de pobreza municipal presentados por SEGEPLAN en diciembre de 2024, los primeros en 22 años, indican que más de nueve millones de guatemaltecos viven en esa condición.

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La actualización combinará 22 diálogos departamentales, siete regionales y una consulta en línea

La fase que comenzó este mes se concentrará en la participación territorial. SEGEPLAN prevé al menos 22 diálogos departamentales, uno en cada departamento, y por lo menos siete diálogos regionales multiactor para recoger propuestas, preocupaciones y aspiraciones de la población.

El subsecretario de Análisis Estratégico del Desarrollo de SEGEPLAN, Hugo Alan García Monterrosa, explicó que los encuentros departamentales se realizarán en los Consejos Departamentales de Desarrollo ampliados, con una metodología de “café ciudadano” orientada a captar tanto la lectura del presente como la visión de futuro de cada territorio.

La consulta digital ya está habilitada en katun2052.gt y puede completarse desde teléfono o computadora en entre cinco y ocho minutos. García la describió como voluntaria, anónima y confidencial, con preguntas sobre problemas actuales, prioridades hacia 2052 y riesgos que podrían impedir que el país llegue al escenario deseado.

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El formulario también incorpora datos de caracterización de quienes participan: pertenencia étnica, género, edad, territorio y condición de discapacidad. El objetivo, según el funcionario, es identificar el perfil de las personas que opinan sobre el futuro del país y sumar además aportes específicos sobre niñez y juventud, mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.

La consulta está abierta también para guatemaltecos que viven fuera del país, incluidos los residentes en Estados Unidos. García señaló que existe una modalidad de respuesta asistida para quienes necesiten acompañamiento durante el llenado.

Una infografía detalla la estructura de la actualización del Plan K'atun, incluyendo 22 diálogos departamentales, siete regionales y una consulta en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno busca que el plan actualizado esté listo en 2027 y alimente el debate electoral

Tras la etapa de consulta vendrán las fases de análisis, prospectiva, formulación, validación y lanzamiento. Mendoza dijo que la expectativa oficial es contar en 2027 con un Katún actualizado “más realista, más territorial, más estratégico” y con mayor legitimidad social.

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García precisó que los resultados de la consulta alimentarán una primera versión de revisión prevista para finales de noviembre. Más adelante se realizarán talleres nacionales de construcción de escenarios y un encuentro nacional de planificación para discutir qué partes del plan vigente sí lograron traducirse en planes operativos anuales, multianuales y estratégicos de las instituciones, y cuáles encontraron obstáculos.

Ese proceso, según el secretario, también tiene una dimensión política inmediata. Mendoza afirmó que un Katún renovado puede ofrecer un marco común para discutir propuestas en contexto electoral, de modo que los candidatos no improvisen una visión de país, sino que debatan cómo alcanzar metas ya acordadas colectivamente.

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El subsecretario añadió que el primer borrador del documento debería quedar validado por equipos técnicos, instituciones y sectores del país a finales de este año, antes de pasar a nuevas consultas y revisiones.

La participación juvenil ocupa un lugar específico en el diseño del proceso. Mendoza indicó que se pidió a gobernadores y gobernadoras convocar a organizaciones de jóvenes a los diálogos territoriales, porque en el sistema de consejos de desarrollo no existe una representación específica de juventudes.

García dijo que la consulta está pensada para recibir aportes de jóvenes desde los 13 años y que también se trabaja con universidades para incorporar miradas de estudiantes en formación. Añadió que SEGEPLAN ya sistematiza insumos recabados por el Ministerio de Educación en consultas previas a más de 100 mil jóvenes del sistema educativo sobre el presente y el futuro de la educación.

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El cronograma operativo contempla la consulta virtual hasta el 31 de agosto, los diálogos territoriales durante julio, los regionales a partir de agosto y, en octubre, un congreso con planificadores junto con talleres de escenarios de futuro. García resumió ese tramo como un período de tres meses de participación ciudadana, sujeto a revisión si fuera necesario ampliar los plazos según el volumen de respuestas.