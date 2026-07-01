Ciencia

La cámara hiperbárica, la tecnología que transforma la recuperación y el rendimiento de los deportistas de élite

El tratamiento con oxigenoterapia de alta presión se integra en la rutina de figuras como Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria. Ayuda a acortar la recuperación y prevenir lesiones mediante tecnologías innovadoras accesibles en clínicas especializadas

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Hombre recostado en cama dentro de una cámara hiperbárica cilíndrica transparente. Tiene un panel de control con medidores y botones. Un reloj de pared se ve al fondo.
La oxigenoterapia hiperbárica aporta oxígeno puro al 100% bajo alta presión, eleva la oxigenación de los tejidos y recorta tiempos de vuelta al entrenamiento (Imagen ilustrativa Infobae)

La búsqueda de la máxima capacidad física lleva a los deportistas profesionales a integrar avances científicos en su rutina diaria. La cámara hiperbárica se posiciona como una de las tecnologías más empleadas en el alto rendimiento deportivo, permitiendo a los atletas optimizar su preparación y minimizar el impacto de las lesiones. Expertos como el Dr. J. Ignacio Varo Rodríguez, médico especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología Deportiva en Madrid, España señalan que este método ya no es exclusivo de la élite y cada vez más personas acceden a sus beneficios mediante clínicas especializadas.

La oxigenoterapia hiperbárica (OHB) consiste en respirar oxígeno puro al 100% en un ambiente con una presión superior a la atmosférica. Este procedimiento incrementa de forma significativa la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma sanguíneo, favoreciendo la recuperación de los tejidos y optimizando la función muscular y articular.

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Según los especialistas de Clínica ITYOS, centro médico multidisciplinar de primer nivel ubicado en Madrid, el acceso a este tipo de tecnología representa un salto en la prevención y tratamiento de lesiones tanto para atletas profesionales como para aficionados.

¿Cómo favorece la cámara hiperbárica la recuperación y el rendimiento?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas explican que el aumento del oxígeno disuelto en el plasma ayuda a curar desgarros, esguinces y tendinitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de este sistema se popularizó entre deportistas que someten su cuerpo a cargas físicas elevadas, como es el caso de Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria. El tratamiento permite acelerar la reparación de microlesiones musculares, eliminar ácido láctico y reducir la inflamación postejercicio.

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La capacidad de la OHB para aumentar la oxigenación tisular resulta fundamental en procesos de curación y en la reducción del tiempo de recuperación tras intervenciones quirúrgicas o lesiones traumáticas.

Entre los beneficios más destacados de la oxigenoterapia hiperbárica se encuentran:

  • Mejora de la regeneración celular y tisular, facilitando una recuperación más rápida.
  • Eliminación eficiente del ácido láctico, lo que reduce el dolor y la fatiga muscular.
  • Disminución de la inflamación y el edema, lo que favorece la reincorporación temprana al entrenamiento.
  • Prevención de lesiones por sobrecarga gracias a la optimización del estado físico general.
  • Mejora de la capacidad aeróbica, permitiendo soportar rutinas de mayor exigencia.

Expertos en medicina deportiva subrayan que la clave de este tratamiento reside en la adaptación personalizada. Cada protocolo se ajusta a la intensidad del entrenamiento, antecedentes de lesiones y objetivos específicos del deportista.

Lesiones, prevención y rendimiento: casos destacados en el deporte profesional

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria (Europa Press)
El luchador de artes marciales mixtas utiliza sesiones tras combates y entrenamientos intensos para acelerar la reparación de tejidos (Europa Press)

La utilización de la cámara hiperbárica demostró eficacia en la recuperación acelerada de lesiones frecuentes en el deporte de alta competencia, como desgarros musculares, esguinces y tendinitis. Cristiano Ronaldo, uno de los máximos exponentes del fútbol mundial, recurrió a la OHB para mantener su nivel físico y evitar ausencias prolongadas. Su disciplina en el uso de tecnologías avanzadas ha sido referida en diferentes reportes internacionales.

En los deportes de contacto, la recuperación óptima es un factor determinante. Ilia Topuria, luchador profesional de artes marciales mixtas, utiliza la oxigenoterapia hiperbárica para recuperarse tras combates y entrenamientos intensos. Según los especialistas, esta tecnología no solo acelera la reparación de los tejidos, sino que reduce el riesgo de recaídas y mejora la resistencia muscular.

La evidencia clínica indica que la oxigenoterapia hiperbárica contribuye a disminuir la inflamación después de las sesiones más exigentes, lo que facilita la recuperación y permite mantener la continuidad en la preparación física. Un estudio científico, publicado en la revista Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, concluyó que este moderno tratamiento acelera la recuperación de lesiones musculares por ejercicio, aunque su efecto sobre el dolor muscular depende del protocolo aplicado.

La oxigenoterapia hiperbárica se abre al público general

Un hombre con mascarilla de oxígeno está acostado dentro de una cámara hiperbárica con una colchoneta azul. Se ven pantallas digitales y equipamiento de gimnasio al fondo.
El método se populariza en el alto rendimiento por su capacidad de disminuir el dolor y la sensación de agotamiento tras cargas exigentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, la (OHB) fue un recurso restringido a deportistas de élite. En la actualidad, centros como Clínica ITYOS democratizaron el acceso, ofreciendo planes individualizados supervisados por fisioterapeutas y traumatólogos. El diseño de un protocolo adecuado requiere evaluar la carga física, el historial de lesiones y los objetivos personales de cada usuario.

El equipo médico del centro de salud médico recomienda que la oxigenoterapia hiperbárica se combine con otras estrategias, como la fisioterapia, una nutrición equilibrada y un entrenamiento guiado, para potenciar los resultados. La personalización de los tratamientos garantiza la seguridad y la eficacia tanto en deportistas experimentados como en personas que buscan mejorar su salud física.

El avance en el acceso a esta tecnología representa una transformación en la forma de abordar la recuperación y el bienestar físico. Especialistas consultados por la clínica subrayan que la integración de la cámara hiperbárica en los planes de salud personal puede contribuir a prolongar la vida deportiva y a fortalecer la prevención de lesiones en la población general.

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