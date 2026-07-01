El Salvador

¿Cuánto cuesta la partida de nacimiento autenticada tras los últimos cambios en El Salvador?

La nueva tarifa rige desde el 25 de junio de 2026 y se aplica a los documentos necesarios para presentarse fuera del país, tras reformas que trasladan el trámite al Registro Nacional de las Personas Naturales.

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La nueva tarifa del RNPN para la partida de nacimiento certificada rige desde el 25 de junio de 2026./ (RNPN)
La nueva tarifa del RNPN para la partida de nacimiento certificada rige desde el 25 de junio de 2026./ (RNPN)

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) oficializó el costo de USD 20 de la partida de nacimiento certificada para uso internacional, una medida que representa un cambio sustancial para quienes requieren este documento fuera del país.

La modificación, vigente desde el 25 de junio de 2026, responde a recientes reformas legales que centralizan la autenticación en la entidad nacional y excluyen a las alcaldías municipales de este proceso, según ha informado el RNPN a través de comunicados oficiales.

Hasta el 24 de junio, las alcaldías municipales emitían y autenticaban partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. El precio de estos certificados autenticados variaba entre USD 3.50 y USD 8, dependiendo del municipio y el trámite.

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Estos documentos resultaban válidos para gestiones locales e internacionales cuando contaban con la firma autenticada de un funcionario autorizado.

Desde la entrada en vigor de las nuevas disposiciones, la atribución exclusiva para autenticar las firmas en certificaciones del Registro del Estado Familiar corresponde únicamente al RNPN. Así lo notificó la directora del Registro de Personas Naturales, Beatriz Elizabeth Castillo Saldívar, a los Registradores del Estado Familiar a través de una misiva con fecha 24 de junio de 2026, donde se instruye que toda certificación destinada al extranjero debe gestionarse directamente ante el organismo nacional.

Según lo establece la Ley del Registro del Estado Familiar, vigente desde diciembre de 2024, las alcaldías ya no cuentan con competencia legal para autenticar estos documentos para uso internacional.

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Datos publicados por el RNPN sobre los cambios anunciados por la institución a las alcaldías./ (RNPN)
Datos publicados por el RNPN sobre los cambios anunciados por la institución a las alcaldías./ (RNPN)

La legislación, que en sus artículos 7 (literal j) y 106, centraliza la autenticación y elimina la facultad de los gobiernos locales para emitir partidas auténticas, incorpora además la digitalización de registros y la validación de firmas mediante herramientas tecnológicas avanzadas. El objetivo declarado es incrementar la seguridad, integridad y reconocimiento internacional de los documentos emitidos en El Salvador.

La autenticación para uso internacional constituye una certificación adicional que verifica la firma del funcionario emisor. Este procedimiento resulta indispensable cuando el documento debe presentarse en el extranjero y posteriormente ser apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora la gestión se realiza directamente en las oficinas centrales del RNPN o en los centros de atención situados en Usulután, Santa Ana, San Vicente, San Miguel, Ahuachapán, San Francisco Gotera, Sonsonate y Zacatecoluca, de acuerdo con una publicación de la institución en sus redes sociales.

El costo oficial de USD 20 para la partida autenticada representa un aumento significativo respecto a las tarifas previas, que en el caso del AMSS promediaban los USD 8 para partidas autenticadas y los USD 3,50 para certificaciones simples. El nuevo precio responde al carácter especializado del trámite, la centralización del proceso y la aplicación de controles adicionales por parte del RNPN.

Las alcaldías mantienen la facultad de expedir partidas para trámites internos, pero cualquier solicitud con fines internacionales debe efectuarse bajo el nuevo esquema tarifario y exclusivamente ante la institución.

Las alcaldías municipales dejaron de autenticar partidas de nacimiento, matrimonio y defunción para uso internacional por reformas legales./ (RNPN)
Las alcaldías municipales dejaron de autenticar partidas de nacimiento, matrimonio y defunción para uso internacional por reformas legales./ (RNPN)

En los últimos días, la alcaldías de San Salvador, Cuscatlán Norte, La Libertad Sur y La Libertad Este han publicado avisos informando a la ciudadanía sobre la transición normativa y remitiendo a los usuarios al RNPN para la obtención de partidas auténticas para el exterior. El cambio busca dotar de mayor seguridad jurídica a la documentación civil salvadoreña y facilitar su reconocimiento global.

La medida implica una nueva etapa de centralización y modernización en el manejo de la documentación civil en El Salvador, respaldada por la digitalización y la implementación de controles más estrictos en la emisión y autenticación de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción.

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