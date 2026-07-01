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Invierno 2026: por qué sería más caluroso de lo habitual y qué dice el informe trismestral del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su nuevo pronóstico para julio, agosto y septiembre. Las diferencias entre regiones son marcadas

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Un hombre con gorro rojo, bufanda marrón y chaqueta acolchada naranja mira a la derecha en una calle urbana. Al fondo hay taxis y árboles desnudos.
El SMN advirtió que el pico del frío se concentrará el 1 y 2 de julio, con temperaturas hasta 10 grados por debajo de lo habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una masa de aire de origen antártico, formada sobre el continente helado, donde la radiación solar invernal es mínima, avanza desde ayer sobre gran parte del territorio de la Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el pico del episodio se concentrará el 1 y 2 de julio, con temperaturas hasta 10 grados por debajo de los valores habituales para esta época en una franja extensa del territorio nacional.

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Ese golpe de frío, con toda su intensidad, no define el panorama del próximo trimestre. El pronóstico del SMN indica que el promedio del invierno en el norte y centro del país se ubicará por encima de lo normal en cuanto a temperaturas.

Dos mapas de Argentina con pronóstico de precipitación y temperatura del SMN para julio-septiembre de 2026. Muestran categorías por color
El pronóstico trimestral del SMN indica que el invierno tendrá temperaturas por encima de lo normal en el norte y el centro del país (Imagen Ilustrativa Infobae) (SMN)

Para julio, agosto y septiembre, el mapa del pronóstico no es uniforme: el norte y el centro del país afrontan un trimestre más cálido que lo habitual, mientras el Noroeste (NOA) y el norte de Cuyo van hacia una sequía pronunciada.

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El informe, elaborado a partir de modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, trabaja con probabilidades sobre el promedio del trimestre completo, no con predicciones de días puntuales.

Para el NOA, Cuyo y la provincia de Córdoba, el pronóstico asigna mayor probabilidad de temperatura superior a la normal, lo que implica valores por encima del rango histórico típico para esta época.

El este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el Litoral, el noroeste de Buenos Aires, La Pampa y el oeste y sur de la Patagonia quedan en un escenario intermedio: normal o superior a la normal.

El este y sur de Buenos Aires y el este patagónico son las únicas zonas donde el SMN no anticipa desvíos hacia arriba: el pronóstico allí es de temperatura normal, dentro del rango histórico para el invierno.

El norte se seca mientras el sur recibe más agua

Mano abre ventanilla lateral de un auto con gotas de lluvia, vista exterior borrosa de calle, árboles y otro vehículo.
El norte del Litoral y el este patagónico concentran la mayor probabilidad de lluvias superiores a la normal en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama de las precipitaciones, es decir, las lluvias, traza otra división geográfica dentro del territorio. El norte del país, el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, La Pampa, el oeste bonaerense y el sur patagónico tienen pronóstico de lluvias dentro de los valores normales para la temporada.

El centro-este de Buenos Aires, el sur de Cuyo y el oeste de la Patagonia apuntan a lluvias normales o superiores a la normal, con mayor acumulación de agua respecto del promedio histórico en algunos sectores. El norte del Litoral y el este patagónico presentan la mayor probabilidad de lluvias superiores a la normal en todo el país.

El extremo opuesto se registraría en el NOA y el norte de Cuyo, donde el SMN prevé una estación seca: un período con precipitaciones por debajo del umbral mínimo del rango normal histórico para la temporada.

Los expertos del organismo público aclararon que ese pronóstico seco no descarta la ocurrencia de lluvias puntuales o eventos localmente intensos en esas zonas.

Cómo se construye el pronóstico

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El NOA, Cuyo y Córdoba presentan mayor probabilidad de temperatura superior a la normal durante julio, agosto y septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN elabora estas previsiones a partir del análisis de modelos globales de simulación del clima, modelos estadísticos nacionales y la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

El resultado es un pronóstico de consenso que asigna probabilidades a tres categorías: superior, normal e inferior a la normal, definidas mediante terciles, es decir, la división de los datos históricos en tres franjas iguales de menor a mayor.

Para la temperatura, el rango normal equivale a aproximadamente 0,5 grados por encima o por debajo del valor medio histórico; los valores fuera de ese margen caen en las categorías superior o inferior.

El SMN recomienda no quedarse solo con el pronóstico trimestral y seguir el parte diario y la perspectiva semanal para estar al tanto de eventos de alto impacto como olas de frío, sistemas frontales o tormentas, que no pueden anticiparse en la escala estacional.

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