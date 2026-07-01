Solana Sierra quedó a un paso de la hazaña en Wimbledon: despedida al borde de las lágrimas y elogios de Coco Gauff

La argentina dejó la cancha entre aplausos y desconsuelo luego de la derrota ante la favorita Coco Gauff, a quien puso contra las cuerdas

Solana Sierra abandonó la cancha entre aplausos y con la mirada triste y apagada. No era para menos: se le acababa de escapar una victoria que parecía tener entre sus manos nada menos que ante Coco Gauff en Wimbledon, tercer Grand Slam del año y donde la argentina ya había dejado su huella en la edición anterior.

La estadounidense, ganadora de dos títulos de Grand Slam, ex número 2 y actual 7° del mundo, se llevó el triunfo por 6-3, 3-6 y 7-6 (7) en un partido cargado de emociones y que tuvo un desenlace tan dramático como cruel para la marplatense. Después de más de dos horas de batalla, Sol estuvo a apenas un paso de eliminar a una de las principales candidatas al título, pero terminó despidiéndose del All England Club entre el desconsuelo y la frustración.

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El golpe fue especialmente duro por la forma en que se desarrolló el tercer set. Sierra había logrado revertir un comienzo adverso para llevar el encuentro a una manga decisiva y allí volvió a mostrar el tenis agresivo y valiente que la convirtió en una gran aparición para el tenis femenino argentino.

Con personalidad, la argentina se puso 5-4 arriba y dispuso de su servicio para cerrar el partido. Sin embargo, la estadounidense logró resistir la presión y se mantuvo con vida.

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La definición llegó al súper tie-break, donde Sierra volvió a quedar muy cerca de la hazaña. Llegó a adelantarse 7-4 y parecía encaminar una victoria histórica, pero Gauff reaccionó en el momento justo, ganó los últimos puntos en forma consecutiva -incluido un ace en el match point decisivo- y terminó imponiéndose por 10-7 para sellar su clasificación a la tercera ronda.

Solana Sierra jugó un partidazo ante Coco Gauff, pero no le alcanzó (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Mientras la estadounidense celebraba con alivio, Sierra intentaba asimilar una derrota difícil de procesar. Durante largos pasajes del encuentro, la argentina obligó a Gauff a jugar incómoda, la llevó al límite y estuvo a centímetros de concretar el mejor triunfo de su carrera profesional. No pudo ser.

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Tras el partido, la tenista norteamericana llenó de elogios a su adversaria, a quien ya había vencido en dos ocasiones anteriores en la presente temporada. “Creo que Solana está jugando un tenis increíble. Sabía que iba a ser un partido duro. Nunca había jugado un tie-break a diez en Wimbledon y estoy feliz de que haya sido así porque, si no, me hubiese ido a casa”, admitió Gauff, quien en la tercera ronda enfrentará a su compatriota Claire Liu (146°) en busca de un lugar en los octavos de final.

La Top 10 destacó la agresividad que mostró Sierra durante el encuentro. “Estoy feliz y orgullosa de mí misma. Solana jugó un gran partido. Ella estaba conectando tiros muy buenos. Sentí que muchas veces estaba a la defensiva e intenté ser agresiva cuando pude. Pero en general estoy feliz con mi servicio, creo que me ayudó a mantenerme en el partido y, obviamente, en el súper tie-break”, analizó.

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Pese a la tristeza que la acecha por estas horas, la argentina confirmó el crecimiento que viene exhibiendo en el circuito internacional. Durante las últimas temporadas logró consolidarse dentro del tour de la WTA y en Wimbledon volvió a demostrar que puede competir de igual a igual frente a las máximas figuras del tenis femenino.

Le costó mucho. Coco Gauff y un efusivo festejo tras el triunfo ante Solana Sierra (Crédito: REUTERS/Toby Melville)

Paradójicamente, el resultado tendrá consecuencias negativas en el ranking. Debido a que defendía los puntos obtenidos en la edición 2025, cuando se convirtió en la primera lucky loser de la historia en alcanzar los octavos de final, Sierra perderá posiciones y caerá del puesto 56 al 82 del escalafón mundial.

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Ese dato, sin embargo, no refleja lo ocurrido en la cancha ni el presente de Sierra, que venía de tener una destacada gira europea sobre polvo de ladrillo, donde, entre otros logros, derrotó a la italiana Jasmine Paolini -13° del mundo, ex 4° y finalista en 2024- en Roland Garros.

Este miércoles, frente a una campeona de Grand Slam, en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis, Sierra mostró personalidad, carácter y recursos para poner contra las cuerdas a una de las favoritas del torneo. Por eso, aunque la imagen final haya sido la de una jugadora abatida por la oportunidad perdida, también quedó la certeza de que estuvo a la altura de un desafío enorme.

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Solana Sierra golpea el revés durante su partido frente a Coco Gauff en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Toby Melville)