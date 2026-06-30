Indignación por la tensa entrevista que protagonizó el entrenador de Alemania con una periodista tras quedar afuera del Mundial ante Paraguay

La continuidad de Nagelsmann está en duda tras la eliminación (Reuters)

La eliminación de la selección de Alemania en los 16avos de final del Mundial 2026 ante Paraguay desencadenó una tormenta mediática, marcada por una entrevista cargada de tensión entre el seleccionador Julian Nagelsmann y la periodista Lili Engels de la cadena pública ZDF. El técnico respondió de manera cortante a las preguntas sobre su continuidad, dejando clara su disposición a seguir al frente del equipo. Según reportes de Focus y Express, así como de la propia ZDF, el cruce evidenció la profunda crisis de liderazgo que atraviesa la tetracampeona del mundo.

Tras la derrota por penales, Nagelsmann enfrentó las preguntas directas de Engels respecto a su futuro. “Estoy disponible. Si la DFB (Federación Alemana de Fútbol) quiere que lo haga, entrenaré a la selección para la Eurocopa 2028. Si no, tendrán que decírmelo”, sostuvo el seleccionador. El técnico fue insistente: “No soy de los que huyen. Eso está fuera de toda discusión”, en respuesta a la consulta sobre una posible dimisión.

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La periodista, en una entrevista transmitida en vivo por ZDF, presionó a Nagelsmann sobre si había reflexionado en profundidad acerca de su continuidad. El técnico, sorprendido por la insistencia, replicó “¿Yo? Ya lo he pensado. No puedo darle más vueltas”. El intercambio fue descrito por Focus como un momento incómodo, donde el entrenador mostró una actitud a la defensiva y evitó asumir responsabilidades directas tras la eliminación.

El periodista Johannes Mittermeier aseguró en ese medio que la reacción del DT ante las consultas de la cronista fue “arrogante e indignante”. Y sentenció: “Fue una entrevista que ilustró a la perfección el problema de Julian Nagelsmann: (una vez más) ni rastro de autocrítica. Además, tiene tendencia a comunicarse de forma sarcástica, lo que siempre conlleva cierta actitud de ‘nadie puede hacerme nada’”.

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En otro momento de la conversación, Engels interrumpió el análisis de Nagelsmann para puntualizar preguntas sobre el rendimiento del equipo. El técnico, visiblemente molesto, repitió “Ya lo dije, nuestro juego de construcción fue demasiado lento. Ya lo he dicho tres veces”, mostrando signos de irritación ante las repreguntas. El portal Express resaltó este comportamiento, señalando que el seleccionador nacional respondió “de forma seca y concisa”, reflejando su “frustración” por el resultado adverso.

Alemania cayó en 16avos de final del Mundial contra Paraguay (Reuters)

La reacción de Nagelsmann no tardó en generar repercusiones en la prensa. El semanario alemán Die Zeit calificó la aparición televisiva del técnico como un “desastre de comunicación”, remarcando que su estilo sarcástico y arrogante había generado problemas de convivencia en el pasado, incluso en su etapa en el Bayern Múnich. “En lugar de ofrecer palabras inocuas sobre decepción, dolor y procesamiento de la situación, se puso petulante”, indicaron en ese diario. El periodista Daniel Gerhardt advirtió que su actitud estuvo “a medio camino entre la brusquedad y la prepotencia”, remarcando un “patrón que ya se había vislumbrado durante la preparación para el Mundial”.

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Otro de los que analizó la actuación del técnico fue el campeón del mundo y ex defensor Per Mertesacker: “Tenemos mucho que recuperar. Jugamos contra el equipo más débil de la fase de grupos y no logramos más de dos tiros a puerta en 120 minutos”, afirmó en ZDF. Además, añadió que la selección de Alemania necesitaba una profunda reflexión tras el resultado. La entrenadora Fritzy Kromp, en tanto, consideró “extremadamente susceptibles” las respuestas de Nagelsmann durante la entrevista.

Del otro lado, en la rueda de prensa posterior, el capitán Joshua Kimmich respaldó al entrenador: “Espero que Nagelsmann no tenga que dimitir. Al final somos los jugadores los que estamos en el campo. Deberíamos tener la ambición y calidad necesaria para vencer a un rival como Paraguay, con todo respeto”.

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Mientras este escenario pone al DT del combinado nacional en el centro de las críticas, el presidente de Federación Alemana de Fútbol (DFB) se refirió al futuro en un extenso comunicado. “Ayer mantuve una larga reunión con el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, y la dirección deportiva, encabezada por Andreas Rettig y Rudi Völler. Coincidimos en que los resultados obtenidos en el Mundial no están a la altura de nuestras expectativas. En los próximos días analizaremos juntos y con calma las razones por las que el equipo no ha podido aprovechar todo su potencial y no ha estado a la altura ni de sus propias expectativas ni de las del mundo del fútbol alemán. Tras un revés tan duro, no podemos ni queremos volver simplemente a la rutina con vistas a los próximos retos”, sentenció allí Bernd Neuendorf.

También difundió declaraciones de Nagelsmann sobre su futuro: “No soy de los que huyen. Estoy dispuesto a seguir adelante si la federación así lo desea. Aunque quizá no haya mucha gente contenta de que continúe. Si eso no es lo que quieren, tendrán que decírmelo. Pero los tres responsables (Bernd Neuendorf, Rudi Völler y Andreas Rettig) tienen carácter y no tomarán una decisión precipitada sin más. Todo el mundo sabe cómo trabajo como entrenador y cuáles son mis principios. Sé cómo funciona el fútbol. Llevamos ya algún tiempo organizando torneos como este. Hay algunas cosas que deben cambiar de forma radical”.

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Tras vencer al conjunto europeo, Paraguay accedió a los octavos de final de la Copa del Mundo, en donde espera a conocer quién será su próximo rival, que también será del viejo continente y saldrá del cruce entre Francia y Suecia. Alemania, en tanto, se mantiene a las expectativas sobre la continuidad o no de su entrenador, mientras que el nombre de Jurgen Klopp aparece como uno de los favoritos a reemplazarlo.