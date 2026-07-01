José María Muscari enfrentó los rumores con relación a la muerte de Ernestina Pais: “Recién a las 20:50 nos enteramos por su hijo”

El comunicado de José María Muscari con lo que hizo en la noche que murió Ernestina Pais

El director teatral José María Muscari publicó este martes un comunicado en su cuenta de X y la de Instagram en el que reconstruyó la secuencia de hechos que vivió la noche del viernes 27 de junio, cuando la conductora y periodista Ernestina Pais murió arrollada por una formación del Tren de la Costa en el cruce de Sáenz Peña y Elcano, en San Isidro. El texto, fijado en su perfil, apuntó directamente contra las versiones que circularon en las últimas horas sobre cómo el elenco tomó conocimiento de la tragedia.

“Este jueves fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro”, escribió Muscari al inicio del comunicado. La conductora formaba parte de una obra teatral bajo su dirección, y el director fue convocado por la Justicia para acreditar que Pais tenía actividad laboral esa noche.

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Según el relato de Muscari, el accidente ocurrió a las 19:25. Casi una hora después, a las 20:30, una productora del canal Crónica TV se comunicó con él para preguntarle si Pais había llegado al teatro e informarle que había sufrido un accidente. “Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado”, precisó en el texto.

(Fuente)

Cinco minutos más tarde, a las 20:35 según continuó relatando en su comunicado, intentó contactarse directamente con la conductora. “Sin imaginar la gravedad de la situación”, escribió, nadie atendió el teléfono. El iPhone de Pais, como confirmaron luego las fuentes judiciales, fue hallado dentro de su Honda City en el lugar del siniestro.

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Fue recién a las 20:50 cuando Muscari y el resto del elenco se enteraron de lo sucedido. Y el dato que aportó es preciso: la noticia no llegó por los medios ni por la Policía: “el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio".

El comunicado cerró con una aclaración final: “Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación”.

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José María Muscari y Ernestina Pais en 2014, cuando hicieron Familia de Mujeres

La Justicia avanza con pericias clave

Mientras Muscari fijaba su posición pública, la investigación judicial tomaba velocidad. La causa, que durante las primeras 48 horas estuvo a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, pasó a manos de su colega Carolina Asprella.

Una de las pericias centrales es el análisis del iPhone de Pais, incautado por la Policía Bonaerense y enviado a un laboratorio de la Procuración bonaerense. El objetivo es determinar si la conductora usaba el teléfono en el momento en que cruzó las vías del Tren de la Costa con las barreras bajas, a las 19:24 del viernes. La tarea no será sencilla: ciertos modelos de iPhone ofrecen alta resistencia al software forense, por lo que la Justicia aguarda que algún familiar conozca la clave de desbloqueo.

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Las versiones preliminares indicaban que en los momentos posteriores al accidente, el teléfono de Pais sonaba insistentemente y era precisamente José María Muscari el que la llamaba. Ahora, la palabra del director de “El Divorcio del Año”, la obra a la que se dirigía Ernestina en el teatro Niní Marshall de Tigre cuando sucedió el siniestro, aclara ese punto.

Ernestina Pais y el elenco de El Divorcio del Año posan con el público que levanta las manos en un evento en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autopsia confirmó que Pais falleció a causa de un fuerte traumatismo de cráneo. Los estudios toxicológicos sobre muestras del cuerpo de la conductora aún no arrojaron resultados. Fuentes oficiales confirmaron que no se hallaron bebidas alcohólicas dentro del automóvil.

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Un video aportado por la Municipalidad de San Isidro registró el momento exacto del accidente y mostró cómo Pais cruzó las vías con las barreras ya bajas, una maniobra que otro conductor había intentado segundos antes sin completarla.

Un dato que la Justicia también tiene en cuenta es que Pais circulaba con el registro de conducir inhabilitado desde abril de 2026, luego de negarse a someterse a un control de alcoholemia en marzo, tras protagonizar un choque contra un Alfa Romeo en Vicente López.

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