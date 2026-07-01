El viaje futbolero de Sofía Zámolo a Miami para vivir el Mundial 2026 y alentar a la selección: sol, piscina y relax

La modelo viajó a Estados Unidos para vivir el Mundial 2026 en primera persona (Video: Instagram)

Sofía Zámolo se sumó a la lista de famosos argentinos que viajaron a Estados Unidos para vivir el Mundial 2026 desde adentro. La modelo y conductora publicó un posteo en sus redes y una galería de imágenes que recorre su experiencia desde el momento en que cerró la valija en Buenos Aires hasta los primeros días bajo el sol de Florida.

El torneo se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, y Miami es una de las ciudades sede. Eso convirtió a la ciudad costera en el destino elegido por decenas de figuras del espectáculo argentino que combinaron el fútbol con el verano del hemisferio norte. Zámolo no fue la excepción y documentó cada etapa del viaje con la misma dedicación con la que empacó la valija.

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Todo arrancó con esa valija abierta. Ahí estaban los infaltables que eligió para el viaje: la camiseta de la selección argentina con el número 10 en el centro de la imagen, el pasaporte de la República Argentina, el boarding pass de la aerolínea, un bolso Louis Vuitton en denim, una gorra Celine y auriculares.

Sofía apostó por una bikini clásica para sus días de relax en Miami

Los aliados de Zámolo para sus vacaciones mundialistas en Estados Unidos

A pesar del verano estadounidense, Sofía eligió un pijama de invierno

En el aeropuerto, antes de embarcar, se fotografió en uno de los baños ya una la remera con los colores de la albiceleste como la prenda oficial de todo el viaje, una campera de Calvin Klein, jeans anchos con rotura en la rodilla y zapatillas blancas. A su lado, la valija y el bolso Louis Vuitton con detalles en amarillo. El brazo levantado y la sonrisa amplia completaron la postal de partida.

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Ya en el aeropuerto de llegada, el cartel oficial de la FIFA World Cup 2026 la recibió con la inscripción “Welcome” y el hashtag #FIFAWorldCup sobre un fondo con los colores del torneo: azul, rosa y negro. Zámolo decidió también marcar este momento con una selfie sonriendo.

Una vez instalada, la primera parada fue la habitación. Ahí se sacó una selfie frente al espejo con un bikini violeta de triángulo con argolla dorada en el centro y tiras laterales, collar de perlas corto y pulsera en la muñeca. La cama tendida y la biblioteca de fondo completaron el encuadre.

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Desde el primer momento los colores del seleccionado nacional se conviriteron en aliados

El Mundial 2026 tiene a Estados Unidos empapelado con carteles

La actriz no puso en pausa su rutina de ejercicio y se mostró en un gimnasio en Miami

Más tarde, otro registro desde el mismo espejo del cuarto: esta vez con un body de lencería negra de encaje con transparencias, apoyada sobre la cama con las piernas cruzadas. La valija abierta en el piso y los auriculares sobre la cama indicaban que el equipaje todavía no estaba del todo deshecho. Un video capturado desde el mismo espejo, con iluminación lateral y el cuerpo apenas enmarcado en el borde del reflejo, sumó otro ángulo del mismo look.

Entre las imágenes también apareció una selfie nocturna en el baño con pijama de seda rosa a rayas con vivos azul marino, el pelo con ondas y el maquillaje ya retirado. Y otra desde el asiento trasero de un auto, con la luz del sol cruzándole la cara, ropa en tonos terracota y un collar delicado con dije de estrella.

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La rutina de entrenamiento no quedó afuera del posteo. Una de las fotos muestra a Zámolo en el interior de un gimnasio amplio, de techo alto con iluminación de neón y ventanales que dan a la calle. Lleva un conjunto deportivo blanco completo: remera corta, short ciclista y zapatillas. Al fondo se ven otros usuarios entrenando y equipamiento profesional.

Maquillaje tranquilo y top escote halter fueron los elegidos para la noche estadounidense

La sensual foto de Sofía frente al espejo

La modelo aprovechó para relajar en la piscina del hotel

Para una salida nocturna, el look cambió por completo: vestido negro sin mangas con cuello halter, aros de brillantes y el pelo suelto con ondas. La selfie fue tomada en primer plano, con iluminación directa que acentuó el maquillaje ahumado.

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La secuencia más extensa del posteo transcurrió en la pileta del complejo donde se aloja. Las capturas de video la muestran saliendo del agua agarrada a la escalerilla metálica, con el bikini violeta, anteojos de sol de marco oscuro y pequeño, el collar de perlas y el pelo mojado pegado al cuerpo. De fondo, palmeras altas, cielo azul con nubes blancas y la fachada de un edificio de varios pisos.

Después de salir del agua, se recostó en una reposera bajo las palmeras. En una de las capturas aparece mirando directo a cámara con los anteojos puestos y una sonrisa contenida. En otra, tumbada boca abajo con el pelo húmedo desparramado, el bikini violeta de tiras y el cielo despejado de Miami como único horizonte visible.

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Sofía eligió mostrarse a cara lavada desde Miami (Instagram)

La foto de espaldas junto a la pileta, con palmeras al fondo y el cielo celeste intenso del mediodía floridano, cerró la secuencia de imágenes al aire libre. El bikini violeta con tiras cruzadas en la espalda y el contraste con la vegetación tropical dieron la estampa más veraniega de todo el álbum.