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Lo rechazaron por sobrepeso, lo compró el Bayern Múnich por una cifra impactante y es una de las figuras del Mundial

Ismael Saibari, de Marruecos, fue oficializado como nuevo jugador del elenco alemán

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La presentación de Ismael Saibari (Instagram: @FCBayern)
La presentación de Ismael Saibari (Instagram: @FCBayern)

El Bayern Múnich oficializó este miércoles el fichaje de Ismael Saibari, mediocampista ofensivo de 25 años proveniente del PSV Eindhoven, por 55 millones de euros (más de 62 millones de dólares). El marroquí, uno de los jugadores más destacados del Mundial 2026, firmó contrato hasta 2031 con el club bávaro.

Según informó Bild, la operación se cerró con rapidez para evitar una puja con otros clubes interesados. El segundo segmento del reconocimiento médico se completó hace una semana en Estados Unidos, donde Marruecos disputa la Copa del Mundo, y los trámites contractuales concluyeron en los días posteriores.

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Con esta transferencia, Saibari se convierte en uno de los fichajes más costosos de la historia del club. Solo Harry Kane (unos 100 millones de euros desde el Tottenham en 2023), Lucas Hernández (80 millones desde el Atlético de Madrid en 2019), Luis Díaz (70 millones desde el Liverpool en 2025) y Matthijs de Ligt (67 millones desde la Juventus en 2022) tuvieron un precio de adquisición superior.

Ismael Saibari brilla con Marruecos en el Mundial 2026 (Instagram: @FCBayern)
Ismael Saibari brilla con Marruecos en el Mundial 2026 (Instagram: @FCBayern)

El director deportivo Max Eberl subrayó el valor estratégico de la contratación: “Estos traspasos no surgen del momento, sino de un trabajo con visión de futuro”, según recogió Bild. Eberl añadió que la clave fue posicionarse de forma temprana y ofrecerle al jugador una perspectiva concreta dentro del proyecto.

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La versatilidad del marroquí fue uno de los factores determinantes para el entrenador Vincent Kompany. Saibari puede actuar como mediapunta, en ambas bandas o como enganche detrás del delantero centro, lo que amplía las variantes tácticas del equipo alemán. El propio jugador señaló, en declaraciones recogidas por Bild, que la influencia del técnico belga fue decisiva: “El entrenador Vincent Kompany tuvo un gran papel en mi decisión. Estoy muy contento de trabajar con él”.

La temporada 2025/26 en el PSV avaló la operación con números contundentes: 19 goles y 9 asistencias en 37 partidos en todas las competiciones. En el Mundial, Saibari ya marcó en los tres encuentros de la fase de grupos y convirtió el penal decisivo en la victoria de Marruecos ante Países Bajos por 4-3 en los dieciseisavos de final.

El camino de Saibari hasta el Bayern no fue lineal. Nacido el 28 de enero de 2001 en Barcelona, de familia marroquí, enfrentó una condición congénita que le impidió aprender a caminar en los tiempos habituales. Durante 12 meses usó un dispositivo ortopédico, y su recuperación se apoyó en la recomendación de un médico catalán.

Su formación futbolística transcurrió en Bélgica, donde pasó por el Mechelen y el Genk. Antes, el Anderlecht lo había descartado en vísperas de una pretemporada por considerarlo con sobrepeso, un episodio que el propio Saibari describió como motor de su determinación. En 2019, el PSV lo incorporó a su equipo sub-21 tras verlo actuar en la Youth League con el Genk. En 2023 fue pieza clave en la consagración de Marruecos en la Copa de África Sub-23.

Pese a que el entonces seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, intentó convocarlo para la selección belga, Saibari declinó.

El delantero se incorporará al Bayern Múnich una vez que Marruecos quede eliminado del Mundial, torneo que se extiende hasta el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Por lo pronto, tendrá que medirse frente al combinado canadiense el sábado 4 de julio por los octavos de final.

En su presentación con el elenco alemán, Saibari explicó que usa la camiseta con el dorsal 34 en homenaje a Abdelhak Nouri, su amigo que sufrió una arritmia en un partido con el Ajax que le dejó secuelas permanentes. “Creo que fue hace ahora ocho años, colapsó en el campo y desde entonces no puede moverse por sí mismo. Así que solo para apoyarlo, porque fue su último número”, sostuvo.

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