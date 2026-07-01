Del “lo siento en el alma” que lo dejó sin Mundial a su resurgimiento: la historia de superación de uno de los más queridos por Scaloni

Lionel Scaloni junto a Gio Lo Celso (REUTERS/Agustin Marcarian)

(Desde Estados Unidos) Si hay algo para destacar de Lionel Scaloni es la forma en que condujo al grupo en lo que va de su exitoso ciclo. Desde elecciones tácticas en partidos trascendentales, como poner a Ángel Di María como titular en la final del Mundial de Qatar ante Francia, a la fuerte decisión de dejar afuera a varios jugadores de su riñón en la antesala de la Copa del Mundo que terminó con festejo en el Lusail, marcaron su trayectoria como seleccionador argentino. Y una de esas elecciones estuvo íntimamente relacionada con alguien que fue protagonista en el reciente triunfo frente a Jordania en Dallas.

Giovani Lo Celso se dio el gran gusto de su vida el pasado sábado. Con su esposa Magui Alcacer en la tribuna como toda su familia, el volante surgido de las Divisiones Inferiores de Rosario Central frotó la lámpara y emuló a su amigo Lionel Messi para clavar un golazo de tiro libre, el que abrió el marcador ante el combinado árabe. “Por tu lucha, tu perseverancia y tu constancia la vida siempre trae revancha. Te amamos profundamente. A seguir. ¡Vamos Argentina!”, escribió la pareja del jugador del Betis, de España, y acompañó el mensaje con una foto junto al hijo que comparten.

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¿A que se refirió? Es que, más allá de haber sido elegido por Jorge Sampaoli como uno de los 23 para viajar a Rusia 2028, el talentoso jugador rosarino no vio minutos en aquel torneo que tuvo al plantel enfrentado con el entrenador oriundo de Casilda, Santa Fe. Poco más de cuatro años más tarde, en Medio Oriente, ya consolidado como parte del ciclo de Scaloni y con el valor agregado de ser parte del grupo de amigos que visitan la habitación del capitán para charlar, jugar al truco o tomar mate, Lo Celso atravesó uno de los impactos más duros de su carrera como futbolista.

El 30 de octubre del 2022, a menos de un mes del debut contra Arabia Saudita, Giovani se lesionó. Y fue una herida durísima, física y emocional. Durante el partido entre Villarreal y el Athletic Club en San Mamés, el volante por izquierda sufrió un desprendimiento en el bíceps femoral de la pierna derecha y, a pesar de que intentó recuperarse, el equipo médico determinó su intervención quirúrgica con una recuperación de entre cuatro a ocho semanas. Afuera de la Copa del Mundo a pesar de luchar. Y de una reunión privada con el entrenador para tratar de convencerlo de que podría estar disponible para la fase eliminatoria en Qatar.

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Lo Celso celebra el 1-0 ante Jordania (IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome Miron)

En un fragmento de la biografía oficial de Scaloni, escrita por el periodista Diego Borinsky, se recordó lo que fue ese mano a mano entre el jugador, una pieza clave del ciclo, tanto que fue el que anotó el primer gol (7 de septiembre de 2018, en el 3-0 ante Guatemala), y el DT de Pujato. “Vos te enojaste después de ese partido porque te quisieron ocultar lesiones, que era un poco lo que habías hecho vos como jugador”, le dijo el escritor al técnico. “Sí, claro, los entendía a ellos, eh, porque lo había vivido y lo hice, pero la decisión la iba a tomar yo”, se refirió al caso de Joaquín Correa y Nico González, dos que salieron de la lista de 26 tras el amistoso contra Emiratos Árabes Unidos, que le dio lugar a Angelito Correa y Thiago Almada.

En la página 190 del libro, el entrenador rememoró lo que atravesó en esa charla. “Fue una conversación triste, con lágrimas. Gio merecía ir, porque estuvo desde el comienzo y nos aportó un montón siempre, desde afuera y desde adentro, pero se encontró con un entrenador que había sufrido una lesión similar y que sabía lo que era no estar bien y que pilotearla sería muy difícil. Seguí de cerca su recuperación, hablaba con el fisio con el que trabajaba. Gio hizo todo lo posible, incluso me trató de convencer. ‘Capaz que llego a cuartos de final, van 26’, me decía. ‘No, Gio, lo siento en el alma’, le respondí”, dijo con una soltura que seguro no fue la misma que el día de ese encuentro íntimo y sentido.

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Justamente, los propios futbolistas los que salieron con una bandera al último amistoso en Abu Dhabi antes del estreno mundialista que decía “Gio #TodosJuntos”. Luego de eso, fue el propio Lo Celso el que remarcó la importancia que le dio a ese mensaje para recuperarse de aquella lesión. “Cuando vi el amistoso sentado en el sillón e hicieron la foto con una pancarta para mí, que es una boludez de la que no tenía ni idea, eso me dio fuerza para salir más rápido y entero”, dijo.

La Copa del Mundo en Qatar fue un acontecimiento que Gio nunca olvidará. Es que además de la consagración argentina y de sus amigos, fue en ese escenario cuando nació Emilia. En medio del duelo ante México, su pareja Magui rompió bolsa y tuvieron que salir corriendo para el sanatorio elegido para el nacimiento de su primera hija. Después de que la pequeña conoció la luz de la vida, sufrió y disfrutó de la victoria en los penales ante los Países Bajos antes de partir a Doha para sumarse al grupo de cara a las semifinales y la final.

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Magui Alcacer, pareja de Gio Lo Celso, junto a su hija Emilia

Hoy, con aquella anécdota todavía fresca en su memoria, Lo Celso se dio el placer de anotar su primer gol mundialista, el mismo día de su primera vez en el máximo evento para el mundo del fútbol. “Estoy muy feliz. Es un momento que voy a guardar para siempre. Creo que fue mucho más de lo que hubiera imaginado. El trabajo paga. También me pone muy contento por los que estuvieron a mi lado”, explicó el mediocampista con un grupo de periodistas entre los que estuvo Infobae.

De ser convocado y no jugar, a perder su lugar seguro por una lesión. El tiempo pasó y para Gio Lo Celso hubo revancha. Una que llegó con un gol de tiro libre que fue dedicado a esa pequeña hija que nació en un momento doloroso y trajo luz para el zurdo nacido en Rosario.

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