La prueba que realizó Scaloni de cara al duelo de la selección argentina ante Cabo Verde en el Mundial

Scaloni, en todos los detalles de cara al choque contra Cabo Verde (Reuters/Denny Medley)

Antes de abandonar la concentración en Kansas City, que ofició como hogar de la selección argentina en esta primera etapa del Mundial 2026, Lionel Scaloni dirigió la última práctica antes del viaje a Miami, sede del choque ante Cabo Verde por los 16avos de final.

El entrenador tiene en mente un plan, con un par de dudas. Y, en pos de resolverlas, volvió a probar en el predio del Sporting Kansas City. A diferencia de lo ocurrido ayer, el Gringo probó con Nicolás Tagliafico en el lateral izquierdo en lugar de Facundo Medina. El polifuncional defensor del Olympique de Marsella fue titular en las dos primeras jornadas ante la lesión muscular del ex Independiente, quien saltó al campo en la alineación estelar contra Jordania. Si bien el lugar le pertenece al hombre del Lyon, Medina cumplió. Hoy, Taglia parece estar un paso adelante.

PUBLICIDAD

Por otra parte, como compañero de Lionel Messi en el ataque volvió a estar Lautaro Martínez. El capitán del Inter de milán jugó de arranque en los tres cotejos de la Copa del Mundo y anotó un gol, de penal, frente a Jordania. Julián Álvarez, en tanto, llegó al torneo sin acción por el esguince de tobillo que sufrió en la semifinal de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal. En el último duelo, compartió ofensiva con el Toro, pero todavía no logró mostrar su mejor nivel, más allá del sacrificio, presión y movilidad que aporta. En consecuencia, el ex Racing hoy luce con ventaja para sostenerse entre los 11.

El resto del equipo parece estar claro. el Cuti Romero ya está mejor (fue reemplazado ante Austria con dolores en su rodilla derecha), viene respondiendo de manera correcta en las prácticas y seguramente va a reemplazar a Nicolás Otamendi. Y en el mediocampo todo indica que Thiago Almada oficiará de cuarto volante para sumar desequilibrio y asociarse con Messi en la creación.

PUBLICIDAD

El plantel campeón del mundo volará a Florida este miércoles a las 18 (hora de Argentina). Este jueves, desde las 15.45, Scaloni brindará la habitul conferencia de prensa previa a los encuentros acompañado de un futbolista a designar. Y a las 19 se llevará a cabo el entrenamiento oficial en el predio Florida Blue del Inter Miami, donde Messi y Rodrigo de Paul serán más locales que nunca. Los 15 minutos iniciales serán abiertos a los medios acreditados por FIFA.

En caso de superar a Cabo Verde, Argentina se probará contra el vencedor de la llave entre Australia y Egipto, que también se enfrentarán este viernes. El duelo por octavos de final está pautado para el martes 7 de julio a las 13 en el Atlanta Stadium.

PUBLICIDAD