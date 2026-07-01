“Indignación y vergüenza ajena”: la brutal agresión a un periodista de Ecuador tras la victoria de México en el Mundial

El momento en el que aficionados de México le arrojaron un vaso a un cronista ecuatoriano

La selección de México avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 gracias a una muy buena victoria por 2-0 ante Ecuador en el mítico estadio Azteca. Sin embargo, el festejo del conjunto anfitrión se vio opacado por algunos incidentes dentro y fuera del recinto, donde se registraron diversas agresiones que fueron captadas por las cámaras de televisión.

Uno de los hechos más graves se dio luego del encuentro. Mientras los cronistas del medio Teleamazonas de Ecuador realizaban el comentario del partido, los aficionados locales arrojaron un vaso que dio en el rostro de un periodista que se encontraba en el palco de prensa. Las imágenes del incidente se hicieron virales y generaron el apoyo de sus colegas.

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“Indignación, vergüenza ajena y enojo es lo que están provocando algunos aficionados mexicanos. Acciones como esa en contra del periodista José Crespo, de Teleamazonas, nos demuestran que no se han comportado como un buen anfitrión, que hace sentir bienvenidos a sus visitantes. El irrespeto, según nos informaron y también lo pudimos ver en redes sociales, fue antes, durante y después del partido", expresó la periodista ecuatoriana Melissa Herrera al relatar lo ocurrido con sus compañeros que están cubriendo el Mundial en México.

La periodista de Teleamazonas denunció el maltrato recibido en el Estadio Azteca durante el Mundial 2026

“Ninguna persona que asiste a ver un partido de fútbol o a trabajar en él debería sentirse insegura o intimidada. Esto no solo es cuestión de respeto o de un llamado a la ética, porque el artículo 17 del Código Disciplinario de la FIFA establece que los organizadores deben ser responsables de garantizar la seguridad antes, durante y después de los encuentros. Por eso le corresponde a la FIFA y al Comité Organizador investigar qué fue lo que ocurrió y, de ser el caso, sancionar con las medidas establecidas. El Mundial continúa para México, así que todavía están a tiempo de demostrar en este torneo su cultura, su alegría y su calidez, por la que ya son reconocidos en todo el mundo", cerró la periodista en su descargo.

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Durante el video de la presentadora se pueden observar algunos de los incidentes mencionados antes y después del partido que México se impuso 2-0 ante el seleccionado que dirige el argentino Sebastián Beccacece. Un joven que se encontraba en la platea del estadio denunció que le arrojaron cerveza. También se vio a un grupo de mujeres vaciar un vaso con líquido en la cabeza de un hombre que llevaba la bandera de Ecuador dentro del recinto. También se registraron peleas entre aficionados en los accesos al estadio Azteca y quedaron grabadas en vivo.

Un grupo de aficionados protagonizó desmanes en las afueras del estadio Azteca

En cuanto a lo deportivo, la selección mexicana jugará el próximo domingo 5 de julio a las 21 horas ante Inglaterra en el estadio Azteca del Distrito Federal. El conjunto europeo viene de eliminar en un duro encuentro a la República Democrática del Congo por 2-1 gracias a dos goles de Harry Kane.

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La agenda de los octavos de final comenzará el sábado 4 de julio, con el duelo entre Canadá y Marruecos en Houston, a partir de las 14. Ese mismo día, en el segundo turno (16), se jugará uno de los duelos más esperados: Francia, favorita al título, chocará con la sorpresiva Paraguay, en Philadelphia.

El domingo, antes de México-Inglaterra, animarán la tarde la selección de Brasil y Noruega desde las 17, en Nueva Jersey. Allí se verán las caras Vinicius Júnior y Erling Haaland.

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