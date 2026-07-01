El tierno mensaje de Pilar Gamboa por los 4 años de su hija Ana: “Compañerita de todo”

La actriz abrió las puertas de su intimidad y emocionó a sus seguidores con una dedicatoria especial para la pequeña (Instagram)

En medio de un presente repleto de proyectos, logros profesionales y momentos compartidos en familia, Pilar Gamboa decidió dedicarle un espacio especial a la intimidad y celebrar públicamente un momento clave en la vida de su hija menor, Ana. La actriz, que comparte su vida con Ignacio Sánchez Mestre y con quien también tiene a su hijo mayor, Manuel, eligió las redes sociales para homenajear a la pequeña en el día de su cuarto cumpleaños.

“Felices 4 años, Anita. Gracias por tus chistes, tu sonrisa gigante a la mañana, gracias por seguir diciendo trufilla, vení que te lo ‘mostro’, por pelearte con tu hermano y decir ‘alguno va a tener que pedir perdón’ y por siempre en cualquier lado en el que estés decir ‘yo ya volvería un ratito a casa’”, escribió Pilar, acompañando el texto con una selección de fotos que retratan diferentes escenas cotidianas de Ana.

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En el posteo, la actriz expresó la emoción de ver crecer a su hija: “Te amamos, compañerita de todo. Qué maravilla es verte crecer y qué maravilla toda vos, hijita”.

"Gracias por tus chistes, tu sonrisa gigante a la mañana, gracias por seguir diciendo trufilla, vení que te lo ‘mostro’", escribió, emocionada, la actriz para celebrar el cumpleaños de su hija

Ana, la hija de Pilar Gamboa, posando de frente a la cámara con el cabello castaño y flequillo

Las imágenes elegidas para el cumpleaños número cuatro de Ana recorren distintos momentos de la infancia. La actriz sumó retratos en blanco y negro donde la nena sonríe a cámara con una remera de unicornios y juguetes en la mano, y otra toma en la que aparece sobre una mesa, con la boca entreabierta y un gesto espontáneo. También se suman fotos en color: Ana en la cocina, con mirada tranquila y fondo de utensilios y dibujos; una selfie junto a Pilar, ambas con la lengua afuera; una escena en un local donde Ana imita la pose de una estatua; y otra en pijama rosa, mostrando un dibujo y levantando el pulgar.

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El posteo de Gamboa generó una ola de comentarios, tanto de colegas como de seguidores y seres queridos. Entre las figuras que dejaron sus mensajes se destacan Agustina Cherri, Violeta Urtizberea, Malena Pichot, Verónica Llinás, Nancy Dupláa, Carina Zampini, además del propio Ignacio. “¡Qué belleza!”; “Anita hermosa”; “¡Qué hermosurita Anita! ¡Felicidades!”; “¡Muy feliz cumple para tu belleza!”; “Me vuelvo loco de amor”; “Feliz cumple Anita”; “Anita, ¡soy tu fan desde la panza!”, fueron algunas de las frases llenas de cariño que se multiplicaron en la publicación.

No es la primera vez que Pilar Gamboa decide mostrar aspectos de su vida privada y, en especial, hablar de la crianza y el día a día con sus hijos. En septiembre pasado, durante una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, la actriz reflexionó sobre la maternidad y las exigencias de su trabajo: “Dos niños pequeños es mucha demanda. Porque los tuve grandes también, a los 40 y a los 42. Madre añosa me dijeron. A partir de los 35 ya sos madre añosa para la ciencia”.

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La actriz compartió diferentes momentos cotidianos en la vida de la pequeña

Pilar y su hija Ana, de cuatro años, realizando muecas al posar frente a la cámara

Gamboa se definió como una madre trabajadora y reconoció que el ritmo cotidiano y la responsabilidad de la crianza suelen ser agotadores. “Una madre trabajadora que cría y sí, me canso, la verdad que sí. Es cansador criar y además trabajo mucho. Y lidio con la culpa de salir a trabajar. Nosotros tenemos un trabajo… No podés decir ‘no voy’ porque mi hija tiene fiebre. No, está la función vendida y tenés que ir. Esos momentos siguen siendo dramáticos para mí. Tener que ir a filmar y un hijo enfermo es lo peor que me puede pasar. Pero a la vez también pienso que se están criando con una madre deseante. Mi vieja era muy trabajadora, pero no trabajaba de lo que le gustaba”.

Consultada sobre la posibilidad de equilibrar pasión profesional y vida familiar, Pilar fue contundente: “Creo que es la constelación perfecta, es lo mejor del mundo. Por eso a veces, cuando me agarra mucha culpa digo ‘ellos me están viendo hacer lo que me gusta’. Y eso puede ser un lindo motor para ellos”. Gamboa reconoció que la culpa es un sentimiento inseparable de la maternidad: “No, la maternidad y la culpa van de la mano. Es así. Vas haciendo lo mejor que podés, creando gente empática. O por lo menos ese es mi horizonte, que sean empáticos”.

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“Te amamos, compañerita de todo. Qué maravilla es verte crecer y qué maravilla toda vos, hijita”, expresó Gamboa como cierre del posteo a Ana

La pequeña dibujando en un papel y haciendo un gesto de aprobación mientras retratan el momento (Instagram)

Sobre la organización cotidiana y la crianza compartida, la actriz explicó: “Y… malabares. Está mi novio, así le digo yo todavía porque no hay papeles, sigue siendo mi novio pero es el padre de mis hijos. Es un compañero muy espectacular porque me admira, porque le gusta que trabaje y se queda mucho con los chicos, él también labura. Y tenemos a Yami, que es la niñera que los cuida desde que son muy chiquititos que ya es parte de mi familia. Mi mano derecha, mi amor, mi cómplice y todo. Yamila Platón la amo, me ayuda a criarlos con un amor…”

Así, entre celebraciones, reflexiones y recuerdos, Gamboa volvió a mostrar la intimidad de su vida familiar y el desafío constante de equilibrar maternidad, profesión y afectos. El cumpleaños de Ana, con sus fotos, mensajes y gestos cotidianos, se convirtió en una nueva oportunidad para celebrar los vínculos y el crecimiento junto a quienes la acompañan todos los días.

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