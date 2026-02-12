Ciencia

Cómo incide la calidad de los hidratos de carbono y las grasas vegetales en la protección cardiovascular a largo plazo

Un trabajo liderado por Harvard y la Universidad del Sur de Dinamarca destaca que priorizar alimentos integrales y vegetales puede disminuir la incidencia de enfermedades cardíacas en adultos

Informes subrayan que la calidad de los alimentos impacta más que la reducción de macronutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dietas bajas en carbohidratos han ganado popularidad en los últimos años. Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard, alertó sobre el peligro de que enfermedades cardíacas aumenten hasta un 14% cuando los carbohidratos eliminados son reemplazados por alimentos refinados.

El hallazgo, difundido por National Geographic, refuerza la importancia de priorizar la calidad de los hidratos de carbono y no solo su restricción, conforme a las conclusiones publicadas en la Journal of the American College of Cardiology.

Durante tres décadas, los investigadores de Harvard y la Universidad del Sur de Dinamarca analizaron los hábitos alimentarios de aproximadamente 200.000 profesionales sanitarios en Estados Unidos y Dinamarca.

Según reportó National Geographic, el seguimiento permitió identificar un patrón: las personas que basaron su dieta en carbohidratos integrales redujeron el riesgo cardiovascular en un 15%, mientras que quienes privilegiaron los refinados vieron incrementada la incidencia de enfermedades cardíacas.

El estudio diferencia entre carbohidratos integrales, como avena, arroz integral y frutos secos, y carbohidratos refinados, presentes en pan blanco, dulces y productos ultraprocesados.

Las grasas saludables favorecen el metabolismo y las arterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje central del informe, según declaró Zhiyuan Wu, autor principal de Harvard, es que la calidad de la dieta pesa más que la mera reducción de macronutrientes.

Wu afirmó que el foco debe estar puesto en la selección de alimentos, no solo en la cantidad.

Las conclusiones fueron recogidas por National Geographic, que remarcó la relevancia de distinguir entre tipos de carbohidratos y su impacto en la salud cardiovascular.

La investigación, reconocida por la inclusión de metodologías avanzadas como el análisis de metabolómica, permitió validar los datos reportados en los cuestionarios alimentarios con biomarcadores presentes en la sangre.

Camilla Dalby Hansen, investigadora de la Universidad del Sur de Dinamarca, destacó en diálogo con National Geographic la innovación de este enfoque: “Lo más alentador es la aportación de la metabolómica”, sostuvo, subrayando que los biomarcadores respaldan los hallazgos principales.

El estudio no solo se centró en los carbohidratos. También se evaluó el papel de las grasas y las proteínas en la dieta.

Los carbohidratos integrales, como avena y arroz integral, muestran beneficios para la protección cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grasas saludables, presentes en palta, frutos secos y aceites vegetales, contribuyen a proteger las arterias y mejorar el metabolismo.

En contraste, las grasas trans y saturadas, asociadas a carnes rojas, manteca y crema, se relacionan con mayor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón, según lo informado por el medio citado.

El criterio de calidad también se aplicó a las fuentes de proteínas: una alimentación basada en proteínas y grasas vegetales resultó más favorable que aquellas centradas en productos animales.

La profesora Jennifer Sacheck, de la Universidad de Brown, consultada por National Geographic, subrayó la importancia de priorizar alimentos integrales y fuentes vegetales, sin que esto implique excluir por completo las proteínas animales.

“La clave está en dar preferencia a los alimentos de origen vegetal”, expresó Sacheck, resaltando que una dieta equilibrada puede adaptarse a las preferencias personales sin comprometer la protección cardiovascular.

El análisis de muestras de sangre de más de 11.000 participantes permitió identificar perfiles biológicos asociados a menor riesgo de enfermedades cardíacas.

Se remarca la importancia de priorizar la calidad de los hidratos de carbono y no solo su restricción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que adoptaron dietas bajas en carbohidratos de buena calidad o bajas en grasas saludables presentaron niveles elevados de colesterol HDL, conocido como “colesterol bueno”, y menores concentraciones de triglicéridos, factores vinculados a una mejor salud del corazón.

Uno de los hallazgos destacados fue la mayor presencia de ácido hipúrico en quienes priorizaron el consumo de frutas y verduras, lo que indica una mejor protección cardiovascular a través de alimentos integrales.

El estudio, respaldado por National Geographic, enfatiza que el enfoque más efectivo no consiste en eliminar grupos alimentarios completos, sino en seleccionar fuentes de calidad.

El informe concluye que priorizar vegetales, carbohidratos integrales y grasas saludables puede favorecer la salud cardiovascular, al tiempo que permite adaptar la dieta a las preferencias y estilos de vida individuales.

De acuerdo con las recomendaciones generales de Harvard, la clave reside en elegir alimentos nutritivos y variados, en lugar de enfocarse únicamente en la reducción de macronutrientes o la eliminación de categorías enteras de alimentos.

