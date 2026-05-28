Crimen y Justicia

Elevaron a juicio la causa contra los padrinos acusados por abuso sexual a una beba de 1 año en Catamarca

La Justicia elevó a juicio la causa por abuso sexual infantil y producción de material de explotación. Mientras tanto, los acusados están libres y la familia de la víctima reclama mayor protección y respuestas

Guardar
Google icon
Ambos permanecen libres bajo medidas restrictivas mientras la familia exige nuevas garantías para la víctima (Fuente: El Ancasti)
Ambos permanecen libres bajo medidas restrictivas mientras la familia exige nuevas garantías para la víctima (Fuente: El Ancasti)

La Justicia de Catamarca elevó a juicio la causa que investiga a dos padrinos acusados de abuso sexual infantil y producción de material de explotación sexual, en un expediente que involucra a una niña de un año y ocho meses. Ambos imputados permanecen en libertad desde marzo, tras la revocación de la prisión preventiva ordenada por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Exhortos, lo que motivó protestas de familiares y allegados de la víctima.

El caso se originó en octubre de 2024, cuando la menor quedó al cuidado de personas de su círculo de confianza. La investigación, impulsada por la Fiscalía de Instrucción N°4 y liderada por Ricardo Córdoba Andreatta, recopiló una serie de pruebas: denuncias, testimonios, exámenes médicos, pericias psicológicas y psiquiátricas, análisis de dispositivos electrónicos y actuaciones policiales. El expediente fue elevado a juicio luego de que la fiscalía consideró que se alcanzó el grado de probabilidad suficiente para que los acusados enfrenten un proceso oral, según reportó Inforama.

PUBLICIDAD

La acusación formal sostiene que el hombre afronta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda, producción de imágenes de abuso sexual infantil y tenencia de material pornográfico infantil. Por su parte, la mujer está imputada por producción de imágenes de abuso sexual infantil en calidad de coautora. Las pruebas recabadas permitieron a la fiscalía avanzar hasta la instancia de juicio, y la notificación ya fue enviada a todas las partes involucradas.

En marzo, el tribunal consideró que no existían elementos suficientes para acreditar riesgos procesales que justificaran mantener la detención preventiva de los imputados mientras avanza la causa. La decisión de liberar a los imputados provocó un fuerte rechazo en la familia de la víctima, que reclama mayor celeridad y nuevas medidas de restricción.

PUBLICIDAD

La madre de la menor relató el impacto que tuvo la decisión judicial en diálogo con El Ancasti: “Nosotros estamos pidiendo que les sea colocado un dispositivo a ellos, que sería un monitoreo; y una caución a estas personas de 3 millones de pesos, mínimo. Ellos han salido como si nada a la calle. No es justo esto”. La mujer también manifestó que la familia no recibe asistencia psicológica por parte del Estado y que el único apoyo que espera es una respuesta efectiva por parte de la Justicia.

El expediente que involucra a una niña de un año y ocho meses llega a juicio con los acusados en libertad (Fuente: La Voz)
El expediente que involucra a una niña de un año y ocho meses llega a juicio con los acusados en libertad (Fuente: La Voz)

Luego de esa decisión, la fiscalía ordenó que los imputados establezcan un domicilio fijo, se presenten cada semana ante la Justicia, no salgan de la provincia sin autorización judicial y mantengan distancia de la presunta víctima. Por su parte, la madre de la menor subrayó el sentimiento de desprotección que atraviesa la familia. “Ellos han salido como si nada a la calle, teniendo la carátula que tienen. Eso ha generado bronca en mí porque me siento impotente. Tratamos de sobrellevarla, intentamos estar bien por nuestras hijas y que ellos se pasen como si nada”, declaró.

En paralelo, los abogados querellantes, Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez, reiteraron su oposición a la liberación de los padrinos. La fiscalía solicitó copias certificadas de una denuncia por daños contra un vehículo presentada por un vecino, ocurrida después de la excarcelación de los imputados, para evaluar si existen nuevos elementos que ameriten restricciones adicionales.

Los padrinos de la beba continúan en libertad bajo vigilancia judicial y medidas restrictivas, pero sin condena firme. “No voy a bajar los brazos, voy a luchar por mi hija porque ella obtenga justicia”, aseguró la madre de la beba. Con el proceso judicial en marcha, las expectativas están puestas en el debate oral y en que la Justicia adopte medidas que garanticen la seguridad de la víctima y el avance del caso.

Temas Relacionados

abuso sexual infantilpadrinosjuicioCatamarcabebéúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a un ciudadano peruano y secuestraron más de $35 millones en tres allanamientos por un caso de trata

Las autoridades ejecutaron los operativos de manera simultánea por una causa que investiga la captación, abuso y explotación de mujeres en Mar del Plata

Detuvieron a un ciudadano peruano y secuestraron más de $35 millones en tres allanamientos por un caso de trata

Robo violento en Córdoba: motochorros golpearon a una joven y le arrebataron a su perra

El asalto ocurrió el sábado por la noche en la zona de Vieytes y Fuerza Aérea de la capital provincial. Malena denunció golpes en el rostro y la sustracción de su mascota de 12 años, que es ciega de un ojo

Robo violento en Córdoba: motochorros golpearon a una joven y le arrebataron a su perra

Detuvieron a un hombre en Córdoba por manipular el cableado de un domo policial

Un operador de cámaras advirtió la maniobra en calle Acoyte al 200 y alertó a la Policía. Le secuestraron un rollo de cable sustraído

Detuvieron a un hombre en Córdoba por manipular el cableado de un domo policial

Desarticularon una organización criminal ligada a Los Menores tras el hallazgo de un arsenal y cocaína en Rosario

Cuatro hombres fueron imputados por tráfico de estupefacientes y lavado de activos en los Tribunales Federales de Rosario. La investigación se inició con 18 allanamientos simultáneos

Desarticularon una organización criminal ligada a Los Menores tras el hallazgo de un arsenal y cocaína en Rosario

Tragedia en un jardín de infantes de Merlo: determinaron la causa de muerte de la nena de 5 años

Nazarena Fernández falleció tras descomponerse en el baño de su jardín y la autopsia concluyó que la muerte de la niña fue por una insuficiencia cardíaca aguda

Tragedia en un jardín de infantes de Merlo: determinaron la causa de muerte de la nena de 5 años

DEPORTES

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

De Claudio Caniggia al Chino Garcé: las grandes sorpresas de la selección argentina en los Mundiales

Qué necesita Boca Juniors para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores: las combinaciones de resultados

9 frases de Coudet tras el triunfo de River: del tenso cruce con un periodista por los cambios ante Belgrano al ruido con Juanfer Quintero

El cumpleaños de Franco Colapinto: los regalos, la sorpresa de Gasly y el guiño de la F1 tras su encuentro con Messi

Nació en un pueblo de 2000 habitantes y casi no jugó en Reserva: Lucas Silva, el pibe del golazo en el triunfo de River

TELESHOW

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada, tras la primera votación de los nuevos jugadores

La Joaqui lanzó Electra, su nuevo álbum: así es su universo oscuro y provocador con colaboraciones de lujo

María Mirabile, la cantante de Es mi sueño que conmovió hasta las lágrimas a Abel Pintos: “Impresionante”

Daniela Christiansson sorprendió en el reality de Maxi López y contó qué piensa de Argentina: “Descubrí el dulce de leche”

Yanina Zilli ganó el auto 0km en Gran Hermano y contó la historia detrás de su triunfo: “Yo soy ahorrativa”

INFOBAE AMÉRICA

El Ejército de Israel abatió al jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de Hamas

El Ejército de Israel abatió al jefe de una infraestructura clave para la transferencia de fondos de Hamas

El huevo de la serpiente en los campus universitarios

El régimen iraní atacó a 4 buques que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

La AIE advirtió que la guerra en Medio Oriente está transformando las estrategias energéticas nacionales

Flávio Bolsonaro se reunió con Marco Rubio y reivindicó el fortalecimiento del entendimiento en las relaciones entre Brasil y EEUU