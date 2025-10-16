Ciencia

Por qué se pone la “piel de gallina” al escuchar música emotiva o sentir miedo, según expertos

Especialistas de Mayo Clinic explicaron que el erizamiento de los vellos, frente a emociones intensas o situaciones de amenaza, es una respuesta automática del sistema nervioso que muestra cómo el cuerpo reacciona ante estos estímulos

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La piel de gallina revela
La piel de gallina revela la sofisticación de las respuestas automáticas del cuerpo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel de gallina ha sido objeto de interés y estudio en diversos campos científicos, desde la biología y la neurociencia hasta la psicología. Este fenómeno, que se manifiesta con el erizamiento de los vellos ante estímulos como el frío, el miedo o emociones intensas, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista.

Su existencia, así como los mecanismos y funciones que la explican, están respaldados por una amplia base de investigaciones y por la observación clínica.

Instituciones médicas de prestigio, como la Clínica Cleveland, destacan que la piel de gallina es una respuesta fisiológica automática e involuntaria, resultado de la acción del sistema nervioso simpático ante determinados estímulos. Más allá de ser una simple curiosidad, la piloerección proporciona información valiosa sobre el funcionamiento interno del organismo, su capacidad de adaptación y la manera en que mente y cuerpo interactúan ante el entorno.

Mecanismos fisiológicos comprobados

Desde el punto de vista biológico, la piloerección es un reflejo autónomo del organismo regulado por el sistema nervioso simpático, una rama del sistema nervioso autónomo. Ante estímulos como el frío, el miedo o una emoción intensa, se libera epinefrina (adrenalina), que actúa sobre los músculos erectores del pelo en la piel.

Investigaciones científicas utilizan sensores y
Investigaciones científicas utilizan sensores y cámaras para registrar la piel de gallina en tiempo real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos procesos, documentados por la Clínica Cleveland, se verifican mediante estudios clínicos con mediciones directas e imagenología de alta resolución, que confirman la contracción muscular y la elevación de los folículos pilosos.

Multitud de investigaciones de laboratorio emplean cámaras de alta velocidad y sensores eléctricos para registrar el fenómeno en tiempo real.

Los participantes son expuestos a bajas temperaturas, sonidos intensos o música cargada de emoción, mientras los científicos observan la aparición inmediata de piel de gallina en respuesta a estos estímulos. Junto a la piloerección, se registran cambios fisiológicos como el aumento de la frecuencia cardíaca o la sudoración, lo que evidencia la activación automática del sistema nervioso autónomo.

La sensibilidad musical influye en
La sensibilidad musical influye en la intensidad de la piel de gallina, según estudios de neurociencia (Pixabay)

Por ejemplo, estudios recientes en la psicología de la música —citados también por la Clínica Cleveland— demuestran que la sensibilidad musical de una persona está ligada a la intensidad y frecuencia de la piloerección. Las resonancias magnéticas funcionales (fMRI) revelan que, durante la piel de gallina al escuchar una melodía conmovedora, se activan regiones cerebrales asociadas al placer y la emoción.

El desarrollo de la piloerectometría ha permitido cuantificar objetivamente la piloerección. Esta técnica utiliza sensores, cámaras y sistemas de análisis digital para registrar los momentos exactos en los que los vellos se erizan. Herramientas como la dermatoscopia y la fotografía en alta definición también han sido fundamentales para visualizar y documentar el fenómeno, aportando mediciones objetivas y fiables.

Evidencia evolutiva y comparativa

La piloerección no es exclusiva de los humanos; aparece en numerosos mamíferos, como felinos, primates y roedores, en situaciones de frío o amenaza. Esto confirma su función adaptativa ancestral: conservar el calor y aparentar mayor tamaño frente a peligros, tal como destaca la Clínica Cleveland. Investigaciones han identificado similitudes musculares y

Estudios con sensores y grabaciones modernas han establecido que la experiencia subjetiva del escalofrío (“frisson”) no siempre coincide con la piel de gallina física; ambos fenómenos pueden ocurrir de forma independiente y dependen de circuitos cerebrales distintos.

La piel de gallina tiene
La piel de gallina tiene una función evolutiva compartida con otros mamíferos para conservar calor y aparentar mayor tamaño

Actualmente, la piel de gallina es utilizada como indicador experimental en estudios sobre emociones, estrés y respuesta musical, ya que permite medir la activación fisiológica de manera objetiva.

La comunidad científica y entidades como la Clínica Cleveland reconocen la piel de gallina como un reflejo fisiológico real, útil para comprender emociones humanas, evolución mamífera y la respuesta del cuerpo a diversos estímulos. Por ello, representa mucho más que una curiosidad, constituyendo un área de investigación relevante para la medicina, la neurociencia y la psicología.

Temas Relacionados

Piel de gallinaPiloerecciónSistema nervioso autónomoEscalofríosPopular SciencepsicologíaneurocienciamamíferosClínica ClevelandNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Claves para cuidar la columna y tener una buena postura

Según la OMS, hasta el 80% de la población experimenta dolor de espalda o cuello a lo largo de su vida. En el Día Mundial de la Columna Vertebral, especialistas brindan consejos para prevenir dolores posturales y mantener una columna sana

Claves para cuidar la columna

La era dorada de la longevidad: cómo los nuevos hábitos de la generacion silver impulsan el consumo global

Según un nuevo informe del consultor Guillermo Oliveto en el Silver Economy Forum Latam, esta generación representa el 25,5% de la población mundial y genera el 40% del consumo global. El impacto de esta generación en el turismo, la tecnología y el bienestar

La era dorada de la

Qué es el “efecto perdedor” y cuál es su impacto en la dinámica social

Un estudio en modelos animales identificó cómo actúan las células cerebrales al modificar la posición jerárquica dentro de un grupo

Qué es el “efecto perdedor”

A qué edad el cerebro alcanza su máximo rendimiento, según científicos

Un estudio analizó distintas habilidades psicológicas y planteó cuándo los atributos vinculados a la toma de decisiones, la responsabilidad y la estabilidad emocional llegan a su punto más alto

A qué edad el cerebro

Repunte de la vacunación en Argentina: las coberturas crecieron hasta 15 puntos

Según datos del ministerio de Salud, el país registró este aumento porcentual durante 2024. La importancia de la mejora en la notificación de dosis, la implementación del Registro Nominal de Vacunación electrónico, y la optimización en la gestión y adquisición

Repunte de la vacunación en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indignación y repudio por el

Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora en Avellaneda y Lanús

Con penas de hasta 10 años, condenaron a los penitenciarios de Salta acusados de corrupción

Llaryora y Pullaro defendieron la propuesta de Provincias Unidas: “No queremos otro fracaso de la Argentina”

Desbarataron una red de contrabando en Bahía Blanca que tenía $400 millones en ropa trucha

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 300 drones y 37 misiles contra cinco regiones de Ucrania

EEUU condenó los ataques con explosivos en Ecuador y reafirmó su apoyo a la lucha “para erradicar el crimen organizado”

Estados Unidos instó al Gobierno de Japón a detener la importación de energía rusa

Israel confirmó la identidad de los dos rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Estados Unidos planea implementar una fuerza internacional para estabilizar la seguridad en la Franja de Gaza

TELESHOW
Un reencuentro que terminó en

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

Gastón Soffritti: “Mis papás nunca pudieron leer mi libro”

Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa