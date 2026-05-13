Inés Estévez reveló la experiencia mística que vivió y el mensaje que la ayudó a cambiar de rumbo

La experiencia mística de Inés Estevez

Inés Estévez reveló junto a Mario Pergolini, en Otro día Perdido, que ciertas señales provenientes de un familiar ya fallecido influyeron en momentos personales de alto impacto en su trayectoria.

El relato de Inés Estévez sobre la coincidencia de fechas entre la muerte de su padre biológico y la de su segundo padre, Roberto Palandri, sorprendió a quienes la escuchaban. “Murió un año después que mi padre, en la misma fecha”, compartió la actriz durante una charla con Mario Pergolini, quien reaccionó con incredulidad: “No, es una casualidad nada más”. Pero Estévez fue contundente: “Absolutamente”, respondió cuando Pergolini le preguntó si pensaba que era más que una mera coincidencia.

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Desde el comienzo, la conversación se tornó íntima. La actriz confesó que la noticia de la muerte la sacudió: “No podía creer, me despertaba con el café y el... Fue mi padre, fue mi, mi segundo padre”. La emoción en su voz marcó el tono de la charla, en la que las experiencias personales y la percepción de lo misterioso se entrelazaron.

Entre lágrimas y asombro, la actriz narró sucesos que la marcaron, desde la muerte de sus padres en la misma fecha hasta experiencias que desafían la razón, sorprendiendo a Mario Pergolini y al público

Frente a la sorpresa de los presentes, Estévez contó que existen historias que, según sus palabras, “lo acreditan”. Cuando Pergolini insistió con humor en que las compartiera, la actriz rió y advirtió: “Esta está loca. Va a contar que le hablan los muertos”. La respuesta de Pergolini fue inmediata: “¿Quién no?”. Así, el clima se distendió, entre risas y complicidad.

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A continuación, Estévez relató un episodio que la marcó particularmente. “Cuando estaba por dejar de actuar... que me había como hartado de ciertas cosas y quería diversificarme, estar más del lado de las ideas y quería escribir”, recordó sobre el momento previo a su retiro temporal de la actuación. Según explicó, había decidido dar un giro profesional durante la entrega de los Premios Martín Fierro y fue entonces cuando visitó una galería comercial en la calle Talcahuano.

Inés Estévez narró el impactante episodio en una galería comercial, donde un vendedor le transmitió un mensaje de un ser querido muerto que la impulsó a tomar una decisión clave en su carrera artística

En ese lugar, buscaba una cartera que combinara con un vestido y terminó en un pequeño local atendido por una pareja de adultos mayores. “Había conseguido una carterita antigua divina”, relató. La historia dio un giro inesperado cuando uno de los vendedores se le acercó y le dijo: “No sé cómo lo vas a tomar, pero hay un señor de ojos claros, rubio, que dice que estás por tomar una decisión... y que lo hagas porque está muy bien lo que vas a hacer”.

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Nadie conocía la decisión que estaba por tomar. Estévez asoció la descripción a su padre, Carlos, pero el vendedor agregó que el nombre comenzaba con R. “Uy, ay, qué pena”, pensó la actriz en ese momento, creyendo que no tenía relación con ella. Pero al irse, recordó a Roberto Palandri, “rubio, de ojos claros y se llamaba Roberto”, precisó. Esa revelación la impresionó: “Me fui demudada”, expresó, refiriéndose a lo que sintió tras la experiencia.

En el intercambio con Pergolini, la actriz defendió la posibilidad de aceptar lo intangible sin perder el asombro ni la sensibilidad

Además relató que no la reconoció el vendedor “De una. Sin conocerme. Un señor que no sabía ni quién era”. Entre bromas, Pergolini reaccionó: “¡Yo grito policía inmediatamente! ¡Señor, señor, policía!”. Pero reconoció que era una historia digna de ser contada y la calificó como “linda”.

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Estévez, lejos de restarle peso a lo vivido, afirmó que para ella esas señales tienen sentido. Compartió su afinidad con la filosofía japonesa, que sostiene que “la materia es una forma compacta del espíritu y el espíritu es una forma dispersa de la materia, pero que todo es lo mismo, que todo es energía”. Reflexionó sobre cómo las personas tienden a concentrarse en el “tengo, soy” y poco en el “estoy”, mientras que las emociones y las conexiones invisibles también forman parte de la existencia.

Inés Estévez con sus dos hijas y su fuerte lucha por el crecimiento de ellas

La actriz mencionó que, en su familia, las experiencias de contacto con seres queridos fallecidos no son extrañas. Relató, por ejemplo, que su sobrino pequeño, tras una operación, dijo: “Vino el abuelo, me tuvo de la mano”. Para Estévez, ese tipo de vivencias son “hermosas”.

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En un momento de la conversación, Pergolini señaló la dificultad de aceptar lo irracional en un mundo donde la educación suele enfocarse en la razón. “Creo que todos estamos educados para ser lo más racionales que podemos”, reflexionó, y añadió que esa racionalidad muchas veces condiciona la forma en que se apoya a los hijos en sus sueños artísticos. “Decís: ‘No, porque pensás en otras cosas y a lo mejor no estás pensando que eso lo hace feliz’”, reconoció.

Lo narrado por Inés Estévez ilustra cómo las experiencias personales pueden desafiar las explicaciones racionales

Durante el diálogo, Estévez mencionó una frase atribuida a Glenn Close sobre la energía que permanece tras la muerte: “Hay algo ahí que... No quedarte en lo fenomenológico ni obsesionarte, pero decir: ‘Sí, existe. ¿Por qué no?’”. Su postura quedó resumida en una frase: “Poder convivir con eso, con naturalidad”.

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Lo narrado por Inés Estévez ilustra cómo las experiencias personales pueden desafiar las explicaciones racionales y abrir espacio a interpretaciones donde la memoria, el amor y lo inexplicable se entrecruzan.

En el intercambio con Pergolini, la actriz defendió la posibilidad de aceptar lo intangible sin perder el asombro ni la sensibilidad.

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