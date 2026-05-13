Ciencia

De la calma a la acción: identificaron el “interruptor” cerebral que genera las reacciones corporales

Este circuito conecta regiones cerebrales vinculadas con alerta, motivación y control físico. Cómo funciona y por qué este hallazgo abre nuevas perspectivas para comprender el impacto de las adicciones y enfermedades como Parkinson

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Ilustración de un cerebro humano luminoso con descargas eléctricas azules y naranjas, conectado a un interruptor "ON" y a un corredor en silueta, sobre un fondo azul oscuro.
Identifican un circuito cerebral clave para la transición entre el reposo y la acción en el cuerpo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano cambia de estado constantemente. Puede estar relajado durante varios minutos y, de repente, activarse en cuestión de segundos frente a un ruido inesperado, un auto que frena de golpe o simplemente cuando alguien pronuncia nuestro nombre. Aunque esa reacción parece automática, detrás existe una compleja coordinación dentro del cerebro.

Ahora, investigadores de Rutgers University identificaron uno de los sistemas que permite esa transición entre reposo y la acción. El descubrimiento aporta nuevas pistas sobre cómo el cerebro prepara físicamente al organismo antes de reaccionar y por qué fallas en ese mecanismo podrían relacionarse con enfermedades como Parkinson.

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El trabajo, publicado en Science Advances, analizó la conexión entre dos regiones neuronales: la corteza cingulada anterior y el locus coeruleus. Según los autores, ambas funcionan como una especie de “interruptor” biológico que ajusta el nivel de activación del cuerpo según lo que ocurre alrededor.

Un circuito cerebral clave para pasar del reposo a la acción

Antes de cualquier movimiento, el cerebro necesita preparar al organismo. Incluso una acción cotidiana, como levantarse rápido de una silla o reaccionar al escuchar un bocinazo, requiere una serie de cambios internos que ocurren automáticamente.

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Ahí entra en juego el locus coeruleus, una pequeña estructura ubicada en zonas profundas del cerebro. Su tarea principal es liberar noradrenalina, una sustancia química vinculada con el estado de alerta y la atención.

Cuando esta región se activa, el cuerpo comienza a prepararse para reaccionar. La vigilancia aumenta, la frecuencia cardíaca puede acelerarse y los sentidos se vuelven más sensibles al entorno. Es el mismo mecanismo que aparece cuando una persona siente que algo inesperado está por ocurrir. Las pupilas se dilatan, el organismo se tensiona levemente y la atención se concentra de inmediato.

Infografía ilustra un cerebro luminoso conectado por un interruptor a una figura humana corriendo, con texto explicativo sobre el funcionamiento cerebral y el Parkinson.
La corteza cingulada anterior y el locus coeruleus actúan como un "interruptor" biológico que regula la activación corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el estudio mostró que esta respuesta no depende solamente de una estructura cerebral. La corteza cingulada anterior —una región asociada con motivación, toma de decisiones y control emocional— sería la encargada de regular cuán intensa será esa activación.

Los investigadores comparan su función con una perilla de volumen. No decide únicamente si el cuerpo reacciona o no, sino también qué tan fuerte será esa preparación física.

Optogenética: la técnica que revela cómo el cerebro prepara el movimiento

Para investigar este circuito, los científicos utilizaron optogenética. La técnica funciona como un interruptor de precisión: los investigadores modifican determinadas neuronas para que respondan a estímulos luminosos y luego utilizan diminutas fibras ópticas para activarlas o inhibirlas en tiempo real.

Las pruebas se realizaron en modelos animales. Durante los experimentos, los investigadores alteraron la actividad de la corteza cingulada anterior para analizar cómo cambiaba la reacción corporal.

Hombre con expresión de sobresalto y boca abierta, reaccionando a un ruido. Un cerebro translúcido con la amígdala iluminada se superpone en su cabeza.
El estudio revela que la corteza cingulada anterior controla la intensidad de la respuesta física ante estímulos del entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esa región era inhibida, disminuía la activación física y los animales mostraban menor preparación para iniciar movimiento. En cambio, al estimularla, aparecía una marcada dilatación de las pupilas y aumentaba la actividad motora.

La pupila fue una de las claves del trabajo. Aunque muchas personas la relacionan únicamente con la luz, también funciona como una ventana hacia el estado interno del cerebro. Por ejemplo, las pupilas suelen agrandarse cuando alguien siente miedo, sorpresa o máxima concentración. Esa expansión refleja que el organismo está entrando en un estado de alerta.

Vista macro de neuronas humanas en render 3D, con conexiones y destellos eléctricos azules y puntos naranjas. Fondo oscuro con desenfoque hacia los bordes.
El uso de optogenética permitió manipular en tiempo real las neuronas responsables del estado de alerta y el movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir esos cambios con precisión, el equipo desarrolló un sistema automatizado de visión por computadora capaz de registrar variaciones en el tamaño pupilar y en la frecuencia cardíaca. Las pruebas revelaron algo especialmente importante: esos cambios aparecían incluso antes de que comenzara el movimiento.

Es decir, el cerebro parecía preparar al cuerpo unos instantes antes de ejecutar la acción, como si activara internamente una señal de “listo para reaccionar”.

Conexión entre el “interruptor cerebral” y el Parkinson

Uno de los aspectos más relevantes del descubrimiento aparece en el estudio del Parkinson. Las personas que padecen esta enfermedad suelen experimentar dificultades para iniciar movimientos, incluso cuando desean hacerlo. Muchas veces describen la sensación como si el cuerpo “no respondiera” pese a que la intención de moverse está presente.

Algo tan simple como comenzar a caminar, levantarse de una silla o dar un primer paso puede transformarse en un enorme desafío cotidiano. Según explicó Rafiq Huda, parte del problema podría estar relacionada con una desconexión entre la decisión de actuar y la preparación física necesaria para ejecutar ese movimiento.

Persona mayor con un andador. Sobre ella, una visualización cerebral azul con áreas naranjas brillantes y etiquetas como 'Corteza Motora' y 'Ganglios Basales' flotando.
Las dificultades de las personas con Parkinson para iniciar movimientos podrían estar ligadas a fallas en este circuito cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender cómo funciona este circuito ayudaría a entender mejor por qué el organismo tiene dificultades para pasar de la intención a la acción. Aunque todavía se trata de investigación experimental y faltan estudios en humanos, el hallazgo abre la posibilidad de desarrollar terapias dirigidas a mejorar esa transición.

La importancia del trabajo radica en que propone una mirada más amplia sobre el Parkinson. No solo como una enfermedad muscular o motora, sino también como una alteración en los sistemas cerebrales que preparan al cuerpo para actuar.

Los autores reconocen que todavía quedan muchas preguntas abiertas. El cerebro funciona mediante redes extremadamente complejas y aún falta comprender cómo este sistema interactúa con otras regiones vinculadas con emoción, conducta y motivación.

Por eso, las próximas investigaciones buscarán determinar hasta qué punto modificar este circuito podría mejorar problemas asociados con movilidad y control corporal.

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