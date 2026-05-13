Las duras críticas de Abreu a Bielsa: por qué no le gusta su gestión en Uruguay y los roces con Luis Suárez

Sebastián Abreu, ex goleador uruguayo, criticó a la gestión de Marcelo Bielsa al frente de la selección de su país. El atacante con pasado en múltiples clubes, entre ellos River Plate y San Lorenzo, además, realizó una fuerte defensa a Luis Suárez, quien tuvo una controversial relación con el entrenador argentino y, pese a haber abierto la puerta para un posible regreso, no fue incluido en la nómina de 55 jugadores.

“¿Te gusta Bielsa?”, le preguntaron en el programa F90 de ESPN y Abreu respondió de manera cómica: “El relojito cucu sonaba... No me hagas hablar, estaba tomando mates tranquilo”.

PUBLICIDAD

Luego, ante la insistencia sentenció: “No, no me gusta. Respondí”. “Porque tenés que adaptarte a la cultura, los entrenadores tienen que saber a dónde llegan”, explicó. El DT argentino fue objeto de críticas por el manejo con el plantel, e incluso existieron declaraciones públicas de los jugadores que desnudaron el clima tenso.

Abreu también cuestionó la elección de Bielsa por parte de la Asociación de Fútbol Uruguayo (AUF): “Tomaron la decisión de querer elevar el nivel, que claramente lo tiene, pero interpreto que vos no podés venir a un lugar a querer imponer tu filosofía sin respetar la cultura del país donde estás”.

PUBLICIDAD

*Abreu sobre la controversia de Luis Suárez

“Muchas veces en el fútbol vamos con la metodología, los sistemas tácticos, pero no vamos con la gestión, que no siempre se evalúa”, agregó el ex futbolista. “El nombre era espectacular, pero faltó sentar bases. Era decir: ’Uruguay es esto, el complejo es esto, esta línea se tiene que respetar’. Ha cambiado todo, modificó todo”, expresó.

PUBLICIDAD

En la misma sintonía, marcó un contraste con el ciclo anterior del Maestro Óscar Tabárez, histórico entrenador de la Celeste: “Uruguay generó un precedente de 15 años de mantener una línea de conducción humana, en donde el utilero era el capitán y el número 10 a la hora de jugar el partido, era más importante el utilero que (Diego) Forlán”.

Abreu remarcó la energía que sentían los jugadores al llegar a los entrenamientos. “Y se generó una conexión con el pueblo impresionante y esas cosas tenés que cuidarlas porque es muy difícil poder construirlas”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Por otro lado, se refirió a la controversia entre Suárez y Bielsa, la que inició cuando el Pistolero se despachó con fuertes declaraciones hacia el entrenador tras su retiro de la selección. “Entendí la impotencia, capaz no los momentos, pero al ser referente y, para mí, el jugador más importante del fútbol uruguayo, se sintió con la obligación de exteriorizar eso. Capaz no fueron las formas, pero sí entendí que estaba con ese nudo en la garganta”, indicó Abreu.

Luego, sostuvo que las Eliminatorias del elenco celeste no fueron algo extraordinario, al margen de conseguir el objetivo: “Este es el quinto Mundial consecutivo al que se clasifica Uruguay y lo hizo en el quinto puesto, no es que fue despegado como el Bielsa del 2002 con Argentina. La gente de la AUF está preparada. Pero me parece que no cuidaron, o no supieron cómo, mantener la línea de valores que se tenía”.

PUBLICIDAD

“Después del Mundial, habrá que reconstruir todo eso, porque en este caso, el entrenador no hace lo que hacía Tabárez, de estar supervisando a todas las categorías, perdimos esa conexión. No estoy diciendo que esté mal o bien la mentalidad del entrenador, pero para los que vivimos una etapa en la cual pudimos reconstruir algo tan lindo que es posicionar a Uruguay en lo alto, eso se perdió”, manifestó.

Por último, Abreu concluyó con un mensaje de unidad de cara a la cita ecuménica: “Ahora lo que tenemos que hacer es ‘Uruguay nomá’, que los jugadores se alineen, que en este proceso de 25 días se genere la empatía, el vínculo, que busquen un solo objetivo, que no se permitan no disfrutar de una Copa del Mundo, que es lo más lindo que hay”.

PUBLICIDAD