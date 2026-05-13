El escandaloso cruce entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi en las redes: de “me dejaron sin comer con leucemia” a “resentida de la vida”

Furia Scaglione contra Catalina Gorostidi, una de las rivalidades más notables de la historia de Gran Hermano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente enfrentamiento entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi en la red social X reavivó viejas tensiones surgidas en la casa de Gran Hermano y ha generado un intenso debate en redes sociales. La polémica estalló después de que Furia acusara públicamente a Catalina, médica pediatra y su excompañera en el reality, de haberle ocultado comida mientras luchaba contra un diagnóstico de leucemia, afirmando además problemas de convivencia durante el programa. Catalina respondió rápidamente y negó las acusaciones, lo que encendió aún más los ánimos entre seguidores y participantes.

Furia Scaglione y Catalina Gorostidi, ambas exintegrantes de Gran Hermano 2023-2024, están inmersas en una fuerte disputa en redes sociales. Este nuevo episodio retoma y expone al público las viejas diferencias gestadas durante el reality, manteniéndose ambas como figuras centrales del conflicto.

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El duro posteo de Furia Scaglione contra Cata Gorostidi

En X, Furia compartió: “Si me dejaron sin comer con leucemia diagnosticada es por que yo lo permití (...) lo que hizo una médica de esconderme la comida eso tiene que ser repudiado (...) No te dan laburo en otro lado por que sos una mierda y por qué todos los compañeros renuncian por qué sos inaguantable”. En su defensa, Catalina contestó en la misma plataforma: “El delirio es total ! Conmigo no furia querida ! RESENTIDA DE LA VIDA ! (...) Nunca te dejamos sin comer, así que cambia el papel de víctima por algo mejor (...) GRACIAS A DIOS HAY CLIPS DONDE TE OFREZCO ‘MI’ COMIDA porque VOS PREFERÍAS COMPRARTE 3 PAQUETES DE PUCHOS ANTES QUE UN … DULCE DE LECHE !”. La médica insistió en que existen pruebas y registros de convivencia que contradicen los dichos de su examiga.

La virulenta respuesta de Gorostidi a Furia

La controversia se intensificó con la difusión de videos en los que se observa a Catalina Gorostidi ofreciendo comida a Furia y estableciendo reglas sobre sus pertenencias personales dentro de la casa. En una de estas escenas, Catalina advierte: “No volva, sacá comida de ahí. En serio te lo digo”, mientras Furia responde: “No, ¿estás loca?”.

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La historia de amor y ruptura entre Furia y Catalina en Gran Hermano

Al inicio del reality, Scaglione y Gorostidi formaron parte del grupo “Las furiosas”, junto a Carla “Chula” y Agostina, consolidándose rápidamente como estrategas influyentes y recibiendo el apoyo de una parte considerable del público. La alianza fue poderosa hasta que la eliminación de Catalina en la tercera semana, tras numerosos conflictos internos. Esto fracturó al grupo y debilitó la cercanía entre sus integrantes.

Gorostidi retuiteó el video donde le ofrece comida a Furia

El video de Catalina Gorostidi ofreciéndole comida a Furia Scaglione

Catalina regresó a la competencia como la más votada por el público, lo que revitalizó momentáneamente su relación con Furia. Sin embargo, nuevas llegadas, como la de Mauro, reconfiguraron los afectos en la casa. El vínculo entre ambas se tensó cuando Furia se enfocó en su relación con el nuevo participante, lo que generó descontento en Catalina.

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La nominación a Denisse, acto estratégico que derivó en su expulsión, permitió una breve reconciliación entre las antiguas aliadas. Ese equilibrio fue efímero: la entrada de Alfa, exparticipante de otra edición, trastocó el ambiente, desencadenando un conflicto irreparable entre Catalina y Furia.

Catalina Gorostidi

La noche decisiva: eliminación y duelo final

El momento más tenso del enfrentamiento entre Furia y Catalina tuvo lugar cuando se enfrentaron y el público votó cuál de las dos debían abandonar la casa. El anuncio de la eliminación de Catalina se hizo entre gritos y muestras de desacuerdo del público, quienes vivieron la definición casi como una final de fútbol.

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Catalina fue eliminada tras recibir un 57,1% de los votos negativos del público, contra un 42,9% que obtuvo Furia, en una votación que contabilizó cerca de 10 millones de votos. Santiago del Moro resaltó la importancia de ambas en la competencia, señalando la huella que dejaron en el reality.

Furia Scaglione

En la despedida, Catalina reaccionó con una sonrisa y se abrazó con Furia, dejando de lado los gestos habituales y mostrándose distante de las celebraciones requeridas por la producción.

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La salida de la casa no marcó el final del enfrentamiento entre Scaglione y Gorostidi. Por el contrario, la rivalidad ganó fuerza fuera del programa, trasladándose a las redes sociales, donde han continuado los intercambios de declaraciones y las réplicas cruzadas. El paso de ambas por el programa sigue resonando entre los seguidores de Gran Hermano, reafirmando su lugar como figuras centrales en la memoria colectiva del reality y del público argentino.