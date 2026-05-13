Guillermo del Toro celebra los 20 años de ‘El laberinto del fauno’, la película que asustó al mismísimo Stephen King

Tráiler de "El laberinto del fauno", de Guillermo del Toro

Hace 20 años, Guillermo del Toro estrenó El laberinto del fauno en el Festival de Cine de Cannes. Llegó ansioso. Era hacia el final del festival y muchos periodistas ya se habían ido. La producción de la película había sido una pesadilla. Luego, el público le brindó una ovación de pie de 22 minutos, la más larga en la historia de Cannes.

“Es un trayecto”, bromeó del Toro. “Eso es más o menos lo que tardo en ir de casa a la oficina. Alfonso Cuarón, que hizo esta película conmigo como productor, en un momento se volvió hacia mí y me dijo: ‘Déjalo entrar. Relájate’. Yo estaba muy tenso. No soy muy bueno con los elogios”. Del Toro volvió a Cannes para proyectar una restauración de una de sus películas más queridas. Poco antes, brindó esta entrevista en un hotel sobre la Croisette, a pocos pasos de donde su vida cinematográfica cambió hace dos décadas.

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Un exuberante cuento de hadas ambientado en la España franquista de 1944, El laberinto del fauno trata sobre la joven Ofelia (Ivana Baquero), quien llega con su madre para quedarse con su nuevo padrastro fascista, el Capitán Vidal (Sergi López). Desarrollada principalmente en el norte de España, es Del Toro en su versión más terrenal e imaginativa. Los libros cobran vida cuando se sostienen. Las puertas se manifiestan a partir de una silueta de tiza. Y criaturas —hadas, un fauno, el inolvidable Hombre Pálido con ojos en las palmas de las manos— revelan un mundo de encantamiento más profundo y oscuro.

A 20 años de su estreno, 'El laberinto del fauno' de Guillermo del Toro regresó restaurada al Festival de Cannes (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Un punto de inflexión para del Toro

Del Toro, quien desde entonces ha realizado La forma del agua y Frankenstein, admite que no se habría convertido en el cineasta que es hoy si no hubiera hecho El laberinto del fauno” En ese momento, era un director bien considerado pero no muy conocido gracias a Hellboy y Blade 2. “Estaba recibiendo todas las ofertas de Marvel de parte de Avi Arad. Realmente fue una elección ir a hacer la película que nadie quería financiar”, dice. “Fue una de las pocas veces en mi vida que tomé una decisión. Y la tomé una y otra vez porque todo lo que podía salir mal, salió mal; toda puerta que podía cerrarse en mi cara, se cerró en mi cara”.

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Del Toro hizo El laberinto del fauno -que se reestrena en cines de todo el mundo el 9 de octubre-, con un presupuesto de 19,5 millones de dólares —el mismo que La forma del agua, ganadora del Oscar a mejor película—. Pero justo después de que trasladó a su familia a España para el rodaje, un importante financiero se retiró. “Dije: me quedo. Vamos a hacer esta película”, recuerda.

Los incendios forestales en España fueron otra complicación. Tan verde y mágica como parece la selva en El laberinto del fauno, se requirieron meses de riego para darle vida. “Cada árbol exuberante que ves, lo hicimos exuberante”, dice del Toro. “Cada helecho lo plantamos nosotros”. El icónico árbol de la película, sin embargo, fue obra del diseño artístico de Eugenio Caballero. Del Toro ha sido durante mucho tiempo reconocido por su arte detallado, pero El laberinto del fauno incluye algunas de sus creaciones más memorables. En una época en la que la inteligencia artificial está abriéndose camino en la producción cinematográfica, la belleza artesanal de la película destaca aún más.

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“Creo que la gente intrínsecamente sabe cuándo has hecho un esfuerzo”, dice el director mexicano. “Sienten que es importante para ti en la artesanía. No solo vamos al cine para ver el mundo. Vamos para ver un mundo que no reconocemos. Cuanto más el diseño sea algo que no has visto antes, que se haya hecho a mano, puedes sentirlo”. “El cine virtual, para mí, no es tan interesante”, añade. “No buscas un accidente. No buscas la humanidad”, afirma.

El éxito internacional de El laberinto del fauno se reflejó en seis nominaciones y tres premios Oscar, además del reconocimiento de Stephen King

Creciendo con ‘El laberinto del fauno’

Nada es más humano en “El laberinto del fauno” que su joven protagonista. Ivana Baquero tenía solo 11 años cuando rodó la película, pero del Toro la llama “la actriz más madura que he dirigido”. Baquero, ahora con 31 años, también viajó a Cannes para la proyección. “Durante el proceso de audiciones, no me trató como a una niña”, dice Baquero. “Me trató como a una adulta. Me dio mucha tarea. Me dio muchas referencias de películas, algunas de las cuales —como La tumba de las luciérnagas— eran muy oscuras”.

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El laberinto del fauno, una fábula clasificada para adultos con ráfagas de violencia sangrienta, no es precisamente para niños. Pero a Baquero no se le ocultó ninguna de sus crueldades. Creció con esta película. “Puedo disfrutarla cada vez más a medida que pasa el tiempo”, dice. “Puedo distanciarme de estar en la película y verla con otros ojos. Ya casi no me veo como esa niña. Sí lo hago, pero fue hace 20 años”.

Tras su estreno en Cannes, El laberinto del fauno fue aclamada como una obra maestra y obtuvo seis nominaciones al Oscar, ganando tres (por fotografía, dirección de arte y maquillaje). Pero del Toro llama a su experiencia al proyectar la película para Stephen King “mi Oscar”. Viajó hasta Maine, llevando sus rollos de película, para mostrársela al autor al que admiraba desde niño. “El Hombre Pálido lo tuvo retorciéndose todo el tiempo”, dice del Toro.

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En El laberinto del fauno, hay fuerzas eternas y ocultas bajo tierra que sobreviven a los males que puedan pisar arriba. Hay magia en el mundo, pero hay que saber dónde buscarla. Dos décadas después, del Toro sigue creyendo en eso. “Lo he experimentado en el mundo real. No faunos, ni hombres pálidos ni hadas”, dice, riendo. “Pero encuentro que cuando tu voluntad se alinea con la corriente vital del cosmos, ves que pasan cosas tremendas. Cuando nadas contra la corriente vital, las cosas salen mal”.

Fuente: AP

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